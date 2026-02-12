유럽 공공부문 역량 강화: Learning Tree, 프레임워크 서비스 계약 EC-HR/2024/OP/0013 – Lot 2 통해 Abilways와 협력해 유럽연합 집행위원회에 고급 교육 제공

런던, Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 유럽 공공부문 인력 역량 강화를 위한 공동의 의지가 Learning Tree International과 Abilways를 하나로 묶어, 유럽연합 집행위원회(EC) 및 산하 기관을 위한 고급 교육 솔루션을 제공하게 되었다.

프레임워크 서비스 계약(EC-HR/2024/OP/0013 – Lot 2)에 따라 Learning Tree는 맞춤형 강사 주도 교육 프로그램을 설계·운영하며, EC 전문가들이 사이버보안과 디지털 전환, 규제 역량 강화에 이르기까지 유럽의 핵심 과제를 해결할 수 있는 지식과 역량을 갖추도록 지원한다.

이번 협력에서 Learning Tree는 핵심 수행 파트너로 참여해 기술 및 전문성 개발 분야에서 축적된 글로벌 전문성을 바탕으로 EC의 전략적 목표 달성을 지원한다. 해당 프로그램은 실무 중심의 적용 역량과 심층적인 기술 통찰을 결합해, 급변하는 환경 속에서 공공부문 팀이 자신감을 갖고 리더십을 발휘할 수 있도록 돕는다.

Learning Tree International의 최고경영자(CEO) David Brown은 “Abilways 및 유럽연합 집행위원회와의 이번 파트너십은 공공부문 혁신을 지원해온 Learning Tree의 오랜 의지를 다시 한 번 확인해준다”고 언급하며 “유럽 전역에서 의미 있는 변화를 이끌고 적응하며 성과를 창출하는 데 필요한 역량을 EC 전문가들이 개발하고 입증할 수 있도록 지원하게 되어 자랑스럽다”고 밝혔다.

전용 온라인 카탈로그를 통해 EC 직원들은 Learning Tree와 Abilways의 종합 교육 프로그램에 접근할 수 있으며, 해당 과정은 최신 산업 동향과 정책 변화, 모범 사례를 반영해 지속적으로 업데이트된다. Learning Tree는 유럽 기관들이 지속 가능한 발전과 혁신을 주도할 수 있는 숙련되고 민첩하며 미래 대응형 인력을 구축하도록 지원하는 데 기여하고 있다.

Learning Tree International 소개

Learning Tree International은 인재 역량 개발과 기술 교육 솔루션 분야의 글로벌 선도 기업이다. 50년 이상 전 세계 조직과 전문가들이 급변하는 환경 속에서 성공하는 데 필요한 핵심 역량을 개발하도록 지원해왔다. 강사 주도형 및 하이브리드 학습 프로그램을 통해 개인과 조직이 전환을 가속화하고 성과를 향상시키며 지속 가능한 결과를 달성할 수 있도록 돕고 있다.

자세한 내용은 www.LearningTree.co.uk 에서 확인할 수 있다.

Abilways 소개

Abilways는 공공 및 민간 부문 고객을 대상으로 맞춤형 솔루션을 제공하는 유럽의 선도적인 학습·개발 전문 기관이다. 혁신과 실질적 성과에 중점을 두고, 유럽 전역의 조직이 장기적인 성공을 위해 필요한 지식과 리더십, 적응 역량을 구축하도록 지원하고 있다.

추가 정보가 필요한 경우 다음 사이트를 방문해 보세요 European Commission Training Partner | Learning Tree.

언론 문의

Learning Tree International

Email: press@learningtree.com

Website: www.LearningTree.co.uk