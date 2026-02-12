Memperkasa Sektor Awam Eropah: Learning Tree Bekerjasama dengan Abilways untuk Menyediakan Latihan Lanjutan kepada Suruhanjaya Eropah melalui kontrak rangka kerja EC-HR/2024/OP/0013 - Lot 2 

LONDON, Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Komitmen bersama untuk memperkukuh keupayaan tenaga kerja sektor awam Eropah telah menyatukan Learning Tree International dan Abilways dalam menyediakan penyelesaian latihan lanjutan kepada Suruhanjaya Eropah (EC) serta entiti berkaitan.

Di bawah kontrak perkhidmatan rangka kerja EC-HR/2024/OP/0013 - Lot 2, Learning Tree akan mereka bentuk dan melaksanakan program latihan khusus yang dikendalikan oleh tenaga pengajar, bagi melengkapkan profesional EC dengan pengetahuan dan keupayaan untuk menangani keutamaan strategik Eropah — daripada keselamatan siber dan transformasi digital hinggalah kepada kecemerlangan pengawalseliaan.

Sebagai sebahagian daripada kerjasama ini, Learning Tree berperanan sebagai rakan pelaksana utama, membawa kepakaran global dalam teknologi dan pembangunan profesional untuk menyokong objektif strategik EC. Program ini menggabungkan aplikasi praktikal dunia sebenar dengan cerapan teknikal yang mendalam — membantu pasukan sektor awam memimpin dengan yakin dalam era perubahan yang pesat.

“Kerjasama kami dengan Abilways dan Suruhanjaya Eropah mengukuhkan komitmen jangka panjang Learning Tree untuk memacu inovasi sektor awam,” kata David Brown, Ketua Pegawai Eksekutif di Learning Tree International. “Kami berbangga menyokong profesional EC dalam membangunkan dan memperlihatkan kemahiran yang diperlukan untuk memimpin, menyesuaikan diri serta memberikan impak bermakna di seluruh Eropah.”

Melalui katalog dalam talian khusus, kakitangan EC akan mendapat akses kepada rangkaian komprehensif program latihan Learning Tree dan Abilways — yang sentiasa dikemas kini bagi mencerminkan trend industri terkini, perkembangan dasar serta amalan terbaik. Learning Tree berbangga memperkasa institusi Eropah dalam membina tenaga kerja yang mahir, tangkas dan bersedia untuk menghadapi masa depan, mampu memacu kemajuan serta inovasi yang mampan.

Perihal Learning Tree International

Learning Tree International ialah peneraju global dalam pembangunan tenaga kerja dan penyelesaian latihan teknologi. Selama lebih 50 tahun, Learning Tree telah membantu organisasi dan profesional di seluruh dunia membangunkan kemahiran kritikal yang diperlukan untuk berjaya dalam landskap yang berubah dengan pantas. Program pembelajaran yang dikendalikan oleh tenaga pengajar serta pembelajaran hibrid syarikat ini memperkasa individu dan organisasi untuk mempercepat transformasi, meningkatkan prestasi serta mencapai hasil yang berkekalan.

Layari www.LearningTree.co.uk untuk maklumat lanjut.

Perihal Abilways

Abilways ialah organisasi pembelajaran dan pembangunan terkemuka di Eropah yang menyediakan penyelesaian khusus untuk pelanggan sektor awam dan swasta. Dengan fokus kepada inovasi dan impak, Abilways menyokong organisasi di seluruh Eropah dalam membina pengetahuan, kepimpinan dan kebolehsuaian yang diperlukan untuk kejayaan jangka panjang.

Untuk maklumat lanjut, layari European Commission Training Partner | Learning Tree.

Pertanyaan Media

Learning Tree International

E-mel: press@learningtree.com

Laman Web: www.LearningTree.co.uk