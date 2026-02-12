赋能欧洲公共部门：Learning Tree 携手 Abilways，通过框架服务合同 EC-HR/2024/OP/0013 - Lot 2 为欧盟委员会提供高级培训服务     

伦敦, Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 秉持共同致力于强化欧洲公共部门人才的使命，Learning Tree International 与 Abilways 携手，为欧盟委员会 (EC) 及其附属机构提供先进培训解决方案。

根据框架服务合同 EC-HR/2024/OP/0013 - Lot 2，Learning Tree 将设计并实施 定制化面授培训项目，帮助欧盟委员会专业人士掌握应对欧洲最紧迫议题的知识与能力——涵盖从网络安全与数字化转型到卓越监管等关键领域。

在此次合作中，Learning Tree 作为核心交付伙伴，将其在技术与专业发展方面的全球经验融入欧盟委员会战略目标的实现之中。 这些培训项目将实践应用与深度技术洞察紧密结合，助力公共部门团队在快速变革的时代自信从容地引领发展。

Learning Tree International 首席执行官 David Brown 表示：“我们与 Abilways 及欧盟委员会的合作，进一步印证了 Learning Tree 长期以来推动公共部门创新的坚定承诺。 我们非常自豪能够支持欧盟委员会的专业人士，帮助他们培养并展示引领变革、适应变化，并在欧洲各地产生深远影响所需的关键技能。”

通过专属在线课程目录，欧盟委员会员工将可全面访问 Learning Tree 与 Abilways 提供的综合培训项目——课程内容将持续更新，以反映最新的行业趋势、政策发展及最佳实践。 Learning Tree 很荣幸能够赋能欧洲各机构，共同打造一支技能扎实、灵活高效、面向未来的人才队伍，为推动可持续发展与创新注入强劲动力。

关于 Learning Tree International

Learning Tree International 是全球人才发展与技术培训解决方案的领导者。 50 余年来，Learning Tree 持续助力全球组织与专业人士掌握在瞬息万变的环境中蓬勃发展所需的关键技能。 公司通过面授及混合式学习项目，赋能个体与组织加速转型、提升绩效，并实现可持续成果。

请访问 www.LearningTree.co.uk，了解更多信息。

关于 Abilways

Abilways 是欧洲领先的学习与发展机构，为公共及私营部门客户提供定制化解决方案。 Abilways 聚焦创新与影响力，支持欧洲各地组织构建长期成功所需的知识体系、领导力与适应能力。

更多信息，请访问：欧盟委员会培训合作伙伴 | Learning Tree。

媒体垂询

Learning Tree International

电子邮件：press@learningtree.com

网站：www.LearningTree.co.uk