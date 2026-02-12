為歐洲公營機構提升實力：Learning Tree 夥拍 Abilways 按框架服務合約 EC-HR/2024/OP/0013 - Lot 2 部分，為歐盟委員會提供專業進階培訓

倫敦, Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 憑着強化歐洲公營機構人才的共同願景，Learning Tree International 與 Abilways 攜手合作，為歐委會 (EC) 及其聯屬單位提供進階培訓方案。

根據框架服務合約 EC-HR/2024/OP/0013 - Lot 2 部分，Learning Tree 將會設計和提供由導師帶領的定制培訓課程，協助歐盟委員會專業人員掌握所需知識及技能，應對歐洲目前最迫切的議題，包括網絡安全與數碼轉型以至卓越規管實務。

在是次合作中，Learning Tree 是關鍵培訓夥伴，運用其環球科技與專業培訓經驗，支援歐盟委員會實現策略目標。 課程貫通日常實務應用與深入技術洞察，讓公共部門團隊在瞬息萬變的時代中自信引領在前。

Learning Tree International 行政總裁 David Brown 說：「與 Abilways 及歐盟委員會合作，加強 Learning Tree 支援公營機構創新的長遠承諾。 對於能夠協助歐盟委員會專業人員發展和展現所需技能，從而帶領變革、靈活應對，為歐洲創造實質價值，我們引以為傲。」

歐盟委員會員工可經專屬網上目錄，瀏覽 Learning Tree 與 Abilways 一應俱全的培訓課程；內容不斷更新，緊貼行業動向、政策發展及最佳做法。 Learning Tree 有幸協助歐洲機構打造技術高超、應變靈活且面向未來的人才隊伍，引領可持續發展及創新。

關於 Learning Tree International

Learning Tree International 在全球人才培訓與科技教育方案方面引領在前。 五十多年以來，Learning Tree 為世界各地機構及專才培育關鍵能力，助他們在急變局勢中脫穎而出。 由公司導師主導及混合式的學習課程，有助個人及機構加速轉型、提升表現、收穫長遠成果。

瀏覽 www.LearningTree.co.uk 以了解更多資訊。

關於 Abilways

Abilways 是歐洲頂尖培訓與發展機構，為公私營客戶提供定制學習方案。 公司以創新與實效為本，協助歐洲各機構累積知識、強化領導才能、提升適應能力，以開創長遠成功。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 European Commission Training Partner | Learning Tree。

