Kitron: Allokering av opsjoner

(2026-02-12) Styret i Kitron ASA ("Selskapet" eller "Kitron") vedtok 12. februar 2026 å utstede 800 000 opsjoner i henhold til Kitrons langsiktige insentivprogram for perioden 2024 - 2030.

Opsjonene blir utstedt med 800 000 opsjoner i C (2026 - 2029), og i henhold til styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte som vedtatt av ordinær generalforsamling

avholdt 25. april 2024. Aksjeopsjonsprogrammet og egenskapene til opsjonene er en fortsettelse av Kitrons opsjonsprogram som beskrevet i note 19 til Selskapets årsregnskap for 2024.

Totalt er det allokert 360 000 opsjoner til primærinnsidere som angitt i vedlagte primærinnsidemeldinger i henhold til markedsmisbruksforordningen artikkel 19.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Tuomo Lähdesmäki, styrets leder i Kitron

Tel.: +358-50-5879648

E-post: investorrelations@kitron.com

Om Kitron

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Malaysia, Kina og USA. Kitron har rundt 3 000 ansatte, og driftsinntektene var 738 millioner euro i 2025.

www.kitron.com

Denne informasjonen er informasjonspliktig etter markedsmisbruksforordningen artikkel 19 og verdipapirhandelloven § 5-12.

Vedlegg