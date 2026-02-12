CGTN: Præsident Xi's rundtur i forbindelse med forårsfestivalen fremhæver Kinas ældrepleje

Den kinesiske præsident, Xi Jinping, afsluttede tirsdag sin inspektionsrundtur i forbindelse med forårsfestivalen i Beijing. I løbet af to dage understregede Xis besøg Kinas fokus på ældrepleje, nye beskæftigelsesformer og byfornyelse. CGTN udforsker rundturen i dybden og viser, hvordan den afspejler en beslutsom styringstilgang med folket i fokus: Hver foranstaltning er rettet mod at imødekomme presserende, offentlige behov og sikre, at byerne virkelig tjener som hjem, der gavner folket.

BEIJING, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ved et spisested beliggende gemt inde i en smal gyde i Beijing, tjekkede Kinas præsident Xi Jinping dagens menu og priser og spurgte ind til måltidstjenester til ældre. I en nærliggende seniorfacilitet spurgte han ind til beboernes helbredstjek, rehabiliteringsprogrammer og daglige pleje.

Xi, der også er generalsekretær for Kinas Kommunistiske Partis Centralkomité og formand for Den Centrale Militærkommission, besøgte tirsdag et ældreplejeområde i Xicheng-distriktet som en del af en to-dages inspektionsrundtur i forbindelse med forårsfestivalen, Kinas vigtigste traditionelle helligdag, som symboliserer en tid med fornyelse, varme og styrkelse af familiens bånd.

Ud over mandagens stop ved en national informationsteknologisk innovationspark, hvor han gennemgik teknologisk innovation – en langvarig prioritet – fremhævede tirsdagens tur Kinas fortsatte bestræbelser på at styrke folkets velfærd og levebrød, med særligt fokus på ældrepleje, beskyttelse af arbejdstagere i nye beskæftigelsesformer og fremme af bystyring.

Ældreplejeydelser

Det ældreplejeområde, som præsident Xi besøgte, er en del af Beijings initiativer til forbedring af levevilkårene fra 2024. Ældreplejeområdet spænder over 510 meter og forener 12 tjenesteudbydere, herunder et kulturcenter og en ældrebygning med barrierefri faciliteter og ældrevenlige renoveringer.

Officielle data viser, at Kinas befolkning på 60 år og op efter har rundet 320 millioner, hvilket tegner sig for omkring 23 procent af den samlede befolkning. I de seneste år har myndighederne optrappet foranstaltningerne i forhold til at imødegå den aldrende befolkning, herunder med udvidelse af pensionsordninger og styrkelse af ældreplejenetværket i lokalsamfundene.

Aktuelt har antallet af ældre i Kinas basispensionsforsikringssystem oversteget 1,07 milliarder, hvilket dækker hele den berettigede befolkning. På landsplan har Kina mere end 400.000 ældreplejefaciliteter og næsten 8 millioner plejesenge. Kina accelererer også udviklingen af et plejenetværk, der koordinerer hjemmebaserede, lokalsamfundsbaserede og institutionelle tjenester samtidig med, at ældreplejen integreres med lægehjælp og rehabiliteringsstøtte. I byerne er der også begyndt at blive dannet cirkler med "15-minutters ældrepleje".

Ifølge Kinas 15. femårsplan (2026-2030) vil landet yderligere udvide basisældreplejen, styrke plejenetværkene i byer og landdistrikter og fremskynde ældrevenlige, barrierefrie opgraderinger af offentlige faciliteter. Man opfordrer også til at fremme væksten af "sølvøkonomien" ved at udvikle industrier og tjenesteydelser til en aldrende befolkning.

"Pleje og støtte af de ældre er et fælles ansvar for hele samfundet", sagde Xi og opfordrede til at skabe bedre betingelser for, at de ældre kan få en lykkelig og tilfredsstillende alderdom.

Nye beskæftigelsesformer

Uden for kantinen mødte Xi tre bude, som havde pause, og spurgte om deres arbejdsbyrde, indkomst og deres ferieplan. Han påskønnede deres bidrag til det fungerende byliv.

Xi sagde, at byerne ikke kunne fungere uden dem og opfordrede de lokale myndigheder til at yde bedre støtte til arbejdere i nye beskæftigelsesformer, herunder tjenester relateret til at leve, arbejde og lære.

Ifølge officielle tal har Kina omkring 84 millioner arbejdere, der er beskæftiget i nye beskæftigelsesformer, hvoraf de fleste er under 35 år. Den 30. november 2025 oversteg Kinas årlige ekspresleveringsvolumen 180 milliarder pakker for første gang, hvilket understreger omfanget af den efterspørgsel, der er opstået sammen med landets hurtigt voksende platformsøkonomi.

Kinas 15. femårsplan identificerer fuld beskæftigelse af høj kvalitet som et vigtigt levebrødsmål, der kalder på stærkere beskyttelse af arbejdernes rettigheder og forbedrede sociale ydelser for arbejdere i nye beskæftigelsesformer. Ministeriet for menneskelige ressourcer og sociale ydelser sagde den 27. januar, at Kina vil udarbejde foranstaltninger til at beskytte sådanne arbejderes grundlæggende rettigheder og interesser.

Byfornyelse og styring

Xi besøgte også det kommercielle område Longfusi i Dongcheng-distriktet, hvor han besøgte et forårsfestivalmarked og kiggede på boder med nytårsvarer.

Longfusi har længe været et af Beijings mest kendte tempelmessesteder. Området har i de senere år gennemgået renoveringer og ombygninger, hvilket gør det til et kommercielt kvarter, der blander traditionelle kulturelle elementer med moderne forbrugeroplevelser.

Projektet reflekterer Kinas bredere fremstød for byfornyelse. I de senere år har landet fremmet storstilede renoveringer af ældre boligsamfund og faldefærdige boliger, bygget små, grønne områder i byerne og givet nyt liv til historiske kvarterer, gamle bygninger og industrielle kulturarvssteder, samtidig med at integrationen med de omkringliggende samfund er styrket.

Officielle data viser, at Kina i løbet af de sidste fem år har renoveret mere end 220.000 gamle beboelsessamfund, som har været til gavn for næsten 39 millioner husstande. Alene i 2025 lancerede Kina renoveringsprojekter for 27.100 gamle lokalsamfund i byerne og installerede 14.000 elevatorer. Landet opførte også mere end 4.700 små, grønne områder og over 5.800 kilometer grønne ruter i byerne og renoverede 156.000 kilometer underjordiske rørledningsnetværk i 2025.

Xis besøg kommer, mens Kina fortsætter med at understrege de indenrigspolitiske prioriteter, der sigter mod at forbedre folks levebrød. Hans opmærksomhed på ældrepleje, beskæftigelse og levevilkår reflekterer en resolut styringstilgang med mennesket i centrum: Enhver foranstaltning er rettet mod presserende offentlige behov og sikrer, at byer fungerer som ægte hjem til gavn for befolkningen.

https://news.cgtn.com/news/2026-02-11/President-Xi-s-Spring-Festival-tour-highlights-China-s-care-for-people-1KG00x467de/p.html