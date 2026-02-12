CGTN: La gira del presidente Xi por el Festival de Primavera destaca la atención de China a su población

El presidente chino, Xi Jinping, concluyó el martes en Beijing su gira de inspección con motivo del Festival de Primavera. Durante dos días, sus visitas destacaron el enfoque de China en el cuidado de las personas mayores, las nuevas formas de empleo y la renovación urbana. CGTN analiza en profundidad la gira y muestra cómo refleja un firme enfoque de gobernanza centrado en el pueblo: cada medida está orientada a atender las necesidades públicas más urgentes y garantizar que las ciudades sean verdaderos hogares al servicio de la población.

BEIJING, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- De pie en un pequeño restaurante, ubicado en un hutong de Beijing, el presidente chino Xi Jinping revisó el menú y los precios del día, y preguntó sobre los servicios de comidas para personas mayores. En un apartamento para adultos mayores cercano, se interesó por los chequeos médicos de los residentes, los programas de rehabilitación y la atención diaria.

Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de la Comisión Militar Central, realizó la visita a una zona de servicios de atención para personas mayores en el distrito de Xicheng el martes, como parte de una gira de inspección de dos días con motivo del Festival de Primavera. Esta festividad tradicional, la más importante de China, simboliza renovación, calidez y el fortalecimiento de los lazos familiares.

Más allá de su parada del lunes en un parque nacional de innovación en tecnología de la información para revisar los avances tecnológicos, una prioridad de larga data, la gira del martes destacó el impulso continuo de China para fortalecer el bienestar social y los medios de vida, con especial énfasis en el cuidado de las personas mayores, la protección de los trabajadores en nuevas formas de empleo y el avance de la gobernanza urbana.

Servicios de atención a personas mayores

La zona de servicios de atención a personas mayores que visitó el presidente Xi forma parte de las iniciativas de mejora del bienestar implementadas por Beijing en 2024. Con una extensión de 510 metros, reúne a 12 proveedores de servicios, incluidos un centro cultural y un complejo de apartamentos para personas mayores, con instalaciones sin barreras y renovaciones adaptadas a las necesidades de las personas mayores.

Datos oficiales muestran que la población de China de 60 años o más ha alcanzado los 320 millones de personas, lo que representa aproximadamente el 23 por ciento de la población total. En los últimos años, las autoridades han intensificado las medidas para abordar el envejecimiento poblacional, incluida la ampliación de la cobertura de pensiones y el fortalecimiento de las redes comunitarias de atención a personas mayores.

Actualmente, el número de participantes en el sistema básico de seguro de pensiones de China supera los 1.070 millones, cubriendo a toda la población elegible. A nivel nacional, China cuenta con más de 400.000 instituciones de atención a personas mayores y cerca de 8 millones de camas. China también está acelerando el desarrollo de una red de atención que coordina servicios domiciliarios, comunitarios e institucionales, al tiempo que integra la atención a personas mayores con servicios médicos y apoyo de rehabilitación. Además, están tomando forma los “círculos de servicios de atención a personas mayores accesibles en 15 minutos” en las ciudades.

Según el XV Plan Quinquenal de China (2026-2030), el país ampliará aún más los servicios básicos de atención a personas mayores, fortalecerá las redes urbanas y rurales de cuidado y acelerará las mejoras de accesibilidad y adaptación a la edad en instalaciones públicas. También impulsa el desarrollo de la “economía plateada”, promoviendo industrias y servicios dirigidos a una población envejecida.

“Cuidar y apoyar a las personas mayores es una responsabilidad compartida de toda la sociedad”, afirmó Xi, instando a crear mejores condiciones para que disfruten de una vejez feliz y plena.

Nuevas formas de empleo

Fuera del restaurante, Xi se reunió con tres repartidores que descansaban allí y les preguntó sobre su carga de trabajo, ingresos y planes para las festividades. Agradeció sus contribuciones al desarrollo de la vida urbana.

Xi señaló que las ciudades no podrían operar sin ellos e instó a las autoridades locales a brindar mayor apoyo a los trabajadores en nuevas formas de empleo, incluidos servicios relacionados con la vida, el trabajo y la formación.

China cuenta con aproximadamente 84 millones de trabajadores en nuevas formas de empleo, la mayoría menores de 35 años, según cifras oficiales. Al 30 de noviembre de 2025, el volumen anual de entregas exprés en China superó por primera vez los 180.000 millones de paquetes, lo que subraya la magnitud de la demanda surgida junto con la rápida expansión de la economía de plataformas del país.

El XV Plan Quinquenal identifica el empleo pleno y de alta calidad como un objetivo clave en materia de bienestar, y pide fortalecer la protección de los derechos laborales y mejorar la seguridad social para los trabajadores en nuevas formas de empleo. El Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social anunció el 27 de enero que China elaborará medidas para proteger los derechos e intereses básicos de estos trabajadores.

Renovación y gobernanza urbana

Xi también visitó la zona comercial de Longfusi, en el distrito de Dongcheng, donde recorrió un mercado del Festival de Primavera y visitó puestos con productos tradicionales de Año Nuevo.

Longfusi ha sido durante mucho tiempo uno de los lugares más conocidos de Beijing para las ferias tradicionales en templos. En los últimos años, la zona ha sido renovada y reurbanizada, transformándose en un distrito comercial que combina elementos culturales tradicionales con experiencias de consumo modernas.

El proyecto refleja el impulso más amplio de China hacia la renovación urbana. En los últimos años, el país ha promovido renovaciones a gran escala de comunidades residenciales antiguas y viviendas deterioradas, construido parques de bolsillo y corredores verdes urbanos, y revitalizado barrios históricos, edificios antiguos y sitios de patrimonio industrial, al tiempo que fortalece su integración con las comunidades circundantes.

Datos oficiales muestran que en los últimos cinco años China renovó más de 220.000 comunidades residenciales antiguas, beneficiando a casi 39 millones de hogares. Solo en 2025, el país inició proyectos de renovación en 27.100 comunidades urbanas antiguas e instaló 14.000 ascensores. También construyó más de 4.700 parques de bolsillo y más de 5.800 kilómetros de corredores verdes urbanos, y renovó 156.000 kilómetros de redes de tuberías subterráneas en 2025.

La visita de Xi se produce mientras China continúa enfatizando prioridades de política interna orientadas a mejorar el bienestar de la población. Su atención al cuidado de las personas mayores, el empleo y las condiciones de vida refleja un firme enfoque de gobernanza centrado en el pueblo: cada medida apunta a necesidades públicas urgentes, garantizando que las ciudades funcionen como verdaderos hogares al servicio de la población.

https://news.cgtn.com/news/2026-02-11/President-Xi-s-Spring-Festival-tour-highlights-China-s-care-for-people-1KG00x467de/p.html