CGTN : la tournée de la Fête du Printemps du Président Xi Jinping illustre l’engagement de la Chine en faveur du bien-être de la population

Ce mardi à Pékin, le Président chinois a conclu sa tournée d’inspection spéciale Fête du Printemps. Pendant deux jours, les visites présidentielles ont démontré l’engagement de la Chine en faveur des soins aux seniors du pays, les nouvelles formes d’emploi et la rénovation urbaine. En revenant plus en détail sur cette tournée, CGTN constate la preuve d’une approche de gouvernance résolument centrée sur le peuple, où chaque mesure entend répondre aux priorités les plus pressantes de la population chinoise et faire en sorte que les villes soient de véritables lieux de vie au service de leurs résidents.

PÉKIN, 12 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Debout devant un petit restaurant niché au cœur d’un hutong de la capitale, le Président chinois Xi Jinping a pris connaissance du menu du jour et des prix proposés avant de s’enquérir des services de restauration spécifiques aux personnes âgées. Dans une résidence pour seniors située à proximité, il a interrogé le personnel à propos des bilans de santé des résidents, des programmes de rééducation et des services d’accompagnement quotidien.

Également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (ou PCC) et président de la Commission militaire centrale, Xi Jinping s’est rendu mardi dans un quartier du district de Xicheng pour visiter une résidence spéciale seniors dans le cadre d’une tournée d’inspection de deux jours entreprise à l’occasion de la Fête du Printemps, la plus importante fête traditionnelle du pays symbolisant le renouveau, la chaleur humaine et le renforcement des liens familiaux.

Outre sa visite de lundi d’un parc national d’innovation consacré aux technologies de l’information, un axe national prioritaire de longue date, la tournée du président a permis de démontrer ce mardi les efforts permanents de la Chine en faveur de l’intensification de la protection sociale et de l’amélioration des conditions de vie, en s’attachant plus particulièrement aux soins aux personnes âgées, à la protection des travailleurs occupant de nouvelles formes d’emploi et au perfectionnement de la gouvernance urbaine.

Le service aux seniors

La résidence propre aux soins destinés aux aînés que le Président Xi Jinping a visitée répond aux projets initiés par la capitale chinoise en 2024 et visant un meilleur bien-être. S’étendant sur 510 mètres, elle rassemble sous le même toit 12 prestataires de services spécialisés, un centre culturel et un foyer spécial seniors aménagé d’équipements accessibles et spécialement conçu pour les personnes âgées.

Selon les sources officielles, les 60 ans et plus représentent aujourd’hui 320 millions de personnes en Chine, soit près de 23 % de la population du pays. Ces dernières années, les autorités ont accentué les mesures axées sur le vieillissement démographique, en élargissant notamment la couverture des pensions et en renforçant les réseaux collectifs de prise en charge des seniors.

À ce jour, plus de 1,07 milliard de personnes cotisent auprès du régime d’assurance retraite de base en Chine, ce qui recouvre l’ensemble de la population éligible. À l’échelle nationale, le pays compte plus de 400 000 structures d’accueil consacrées aux personnes âgées et près de 8 millions de lits dédiés. La Chine donne également un coup d’accélérateur à la constitution d’un réseau regroupant services à domicile, services collectifs et foyers spécialisés, tout en y intégrant la prise en charge des personnes âgées, les soins médicaux et la rééducation. Des « cercles de soins aux seniors accessibles en 15 minutes » se développent en parallèle dans les zones urbaines.

Selon le 15ᵉ plan quinquennal chinois (2026-2030), le pays continuera de renforcer les services de base destinés aux personnes âgées, les réseaux de prise en charge dans les villes et en territoire rural et veillera à davantage ajuster les infrastructures publiques en vue de les rendre plus accessibles et mieux adaptées au vieillissement. Le plan entend également privilégier la tendance d’une « économie des seniors », en développant les secteurs et services propres à une population vieillissante.

« Accompagner les seniors et en prendre soin participe d’une responsabilité commune à l’ensemble de la société », a indiqué Xi Jinping en plaidant pour l’instauration de meilleures conditions visant à les faire profiter d’une retraite heureuse et épanouie.

De nouvelles formes d’emploi

À l’extérieur du petit restaurant, le Président a croisé trois livreurs en train de se reposer. Il les a questionnés sur leur charge de travail, leurs revenus et leurs projets pour les fêtes, sans oublier de les remercier pour leur contribution essentielle au bon déroulement de la vie citadine.

Xi Jinping a souligné que les villes ne pouvaient fonctionner correctement sans leur concours et a exhorté les autorités locales à proposer un meilleur accompagnement des travailleurs exerçant ces nouvelles formes d’emploi axées sur les conditions de vie, le travail et la formation.

La Chine compte près de 84 millions de travailleurs engagés dans ces nouvelles formes d’emploi. Selon les sources officielles, la plupart d’entre eux ont moins de 35 ans. Au 30 novembre 2025, le volume annuel des livraisons express en Chine a dépassé pour la première fois les 180 milliards de colis, ce qui témoigne bien de l’ampleur de la demande induite par l’essor de l’économie de plateforme.

Le 15ᵉ plan quinquennal retient les notions d’emploi qualitatif et de plein emploi comme des axes clés du bien-être social et tend à améliorer la protection des droits des travailleurs et la sécurité sociale pour les personnes occupant de nouvelles formes d’emploi. Le ministère chinois des Ressources Humaines et de la Sécurité Sociale a annoncé le 27 janvier dernier que le pays planchait sur des mesures visant à protéger les droits et intérêts fondamentaux de ces travailleurs.

Du renouvellement urbain et de la gouvernance

Xi Jinping s’est également rendu dans le quartier commercial de Longfusi situé dans le district de Dongcheng, où il a visité un marché spécial Fête du Printemps et regardé des étals proposant des produits traditionnels du Nouvel An.

Le quartier Longfusi se distingue de longue date parmi les lieux de foires aux temples les plus emblématiques de Pékin. Ces dernières années, il s’est embelli dans le cadre de travaux de rénovation et de réaménagement pour devenir un pôle commercial conjuguant aspects culturels traditionnels et expériences de consommation modernes.

Ce projet s’inscrit dans la dynamique plus large du renouvellement urbain en Chine. Ces dernières années, le pays a conduit d’importants programmes de rénovation de quartiers résidentiels anciens et de logements vétustes, fait éclore des parcs de proximité et des espaces verts en milieu urbain et redynamisé des quartiers historiques, des bâtiments anciens et des sites industriels du passé, tout en appuyant leur intégration aux quartiers voisins.

Les sources officielles indiquent qu’au cours des cinq dernières années, la Chine a fait rénover plus de 220 000 anciens quartiers résidentiels, ce qui a profité à près de 39 millions de foyers. Rien qu’en 2025, 27 100 projets de rénovation d’anciens quartiers se sont développés et 14 000 ascenseurs ont été installés. Le pays a également aménagé plus de 4 700 parcs de proximité et plus de 5 800 kilomètres d’espaces verts en cœur de ville, sans oublier la rénovation de 156 000 kilomètres de réseaux de canalisations souterraines, toujours en 2025.

La visite du Président chinois s’aligne sur la volonté confirmée du pays de prioriser sa politique intérieure ciblée sur l’amélioration des conditions de vie de la population. L’attention qu’il porte aux soins aux seniors, à l’emploi et aux conditions de vie témoigne d’une approche de gouvernance résolument centrée sur le peuple, où chaque mesure entend répondre aux besoins les plus pressants de la population, dans l’objectif de transformer les villes en véritables foyers au service de leurs habitants.

