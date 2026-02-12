CGTN: סיורו של הנשיא שי בפסטיבל האביב מדגיש את האכפתיות של סין לאנשים

בייג'ינג, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- בעודו עומד במסעדה חבויה בחוטונג בבייג'ינג, נשיא סין שי ג'ינפינג בדק את התפריט והמחירים של היום, ושאל לגבי שירותי ארוחות לקשישים. בדירת דיור מוגן סמוכה, הוא שאל לגבי בדיקות בריאות של הדיירים, תוכניות שיקום וטיפול יומיומי.

שי, שכיהן גם כמזכיר הכללי של הוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית ויו"ר הוועדה הצבאית המרכזית, ערך ביום שלישי ביקור באזור שירות לקשישים במחוז שיצ'נג (Xicheng) במסגרת סיור ביקורתי בן יומיים בחג האביב, החג המסורתי החשוב ביותר בסין, המסמל זמן של התחדשות, חום וחיזוק קשרי המשפחה.

מעבר לעצירתו ביום שני בפארק לאומי לחדשנות בטכנולוגיית מידע כדי לבחון חדשנות טכנולוגית - עדיפות ארוכת שנים - הסיור ביום שלישי הדגיש את המאמץ המתמשך של סין לחזק את הרווחה החברתית ואת מקורות המחיה, עם דגש מיוחד על טיפול בקשישים, הגנות לעובדים בצורות תעסוקה חדשות וקידום ממשל עירוני.

שירות טיפול בקשישים

אזור שירותי הטיפול בקשישים בו ביקר הנשיא שי הוא חלק מיוזמות שיפור המחיה של בייג'ינג לשנת 2024. הוא משתרע על פני 510 מטרים, ומאגד 12 ספקי שירותים, כולל מרכז תרבות ומרכז דיור לאזרחים מבוגרים, עם מתקנים ללא מוגבלויות ושיפוצים המותאמים לגיל.

נתונים רשמיים מראים כי אוכלוסיית סין בגיל 60 ומעלה הגיעה ל-320 מיליון, המהווים כ-23 אחוזים מהאוכלוסייה הכוללת. בשנים האחרונות, הרשויות הגבירו את הצעדים להתמודדות עם הזדקנות האוכלוסייה, כולל הרחבת כיסוי הפנסיה וחיזוק רשתות הטיפול בקשישים מבוססות קהילה.

נכון לעכשיו, מספר הזכאים במערכת ביטוח הפנסיה הבסיסית של סין עבר את ה-1.07 מיליארד, ומכסה את כל האוכלוסייה הזכאית. ברחבי המדינה, בסין יש יותר מ-400,000 מתקני טיפול בקשישים וכמעט 8 מיליון מיטות טיפול. סין מאיצה גם את פיתוחה של רשת טיפול המתאמת שירותים ביתיים, קהילתיים ומוסדיים, תוך שילוב טיפול בקשישים עם טיפול רפואי ותמיכה שיקומית. " מעגלי שירותי טיפול בקשישים של 15 דקות" בערים מתחילים להיווצר.

על פי תוכנית החומש ה-15 של סין (2026-2030), המדינה תרחיב עוד יותר את שירותי הטיפול הבסיסיים בקשישים, תחזק את רשתות הטיפול העירוניות והכפריות, ותאיץ שדרוגים ידידותיים לגיל וללא מוגבלויות של מתקנים ציבוריים. היא גם קוראת למאמצים לקדם את צמיחת "כלכלת הכסף", תוך פיתוח תעשיות ושירותים עבור אוכלוסייה מזדקנת.

"טיפול ותמיכה בקשישים הם אחריות משותפת של החברה כולה", אמר שי, וקרא למאמצים ליצור תנאים טובים יותר עבורם כדי שיוכלו ליהנות משנות אחרונות מאושרות ומספקות.

צורות תעסוקה חדשות

מחוץ לקפיטריה, שי פגש שלושה שליחים שנחו שם ושאל אותם על עומס העבודה שלהם, הכנסתם ותוכנית החופשה שלהם. הוא העריך את תרומתם לתפקוד החיים העירוניים.

שי אמר כי ערים אינן יכולות לפעול בלעדיהם וקרא לרשויות המקומיות לספק תמיכה טובה יותר לעובדים בצורות תעסוקה חדשות, כולל שירותים הקשורים למגורים, עבודה ולמידה.

בסין יש כ-84 מיליון עובדים העוסקים בצורות תעסוקה חדשות, רובם מתחת לגיל 35, לפי נתונים רשמיים. נכון ל-30 בנובמבר 2025, נפח משלוחי האקספרס השנתיים בסין עבר לראשונה את 180 מיליארד החבילות, מה שמדגיש את היקף הביקוש שצמח לצד כלכלת הפלטפורמה המתפתחת במהירות במדינה.

תוכנית החומש ה-15 של סין מזהה תעסוקה מלאה איכותית כמטרה מרכזית לפרנסה, וקוראת להגנות חזקות יותר על זכויות עבודה ולשיפור הביטחון הסוציאלי לעובדים בצורות תעסוקה חדשות. משרד משאבי האנוש והביטוח הלאומי הודיע ב-27 בינואר כי סין תגבש צעדים להגנה על הזכויות והאינטרסים הבסיסיים של עובדים אלו.

התחדשות עירונית וממשל

שי ביקר גם באזור המסחרי לונגפוסי (Longfusi ) במחוז דונגצ'נג (Dongcheng), סייר בשוק פסטיבל האביב ועיין בדוכנים שמוכרים מוצרים לשנה החדשה.

לונגפוסי נחשב זה מכבר לאחד מאתרי יריד המקדשים הידועים ביותר בבייג'ינג. בשנים האחרונות עבר האזור שיפוץ ופיתוח מחדש, והפך אותו לרובע מסחרי המשלב אלמנטים תרבותיים מסורתיים עם חוויות צריכה מודרניות.

הפרויקט משקף את הדחיפה הרחבה יותר של סין להתחדשות עירונית. בשנים האחרונות, המדינה קידמה שיפוצים בקנה מידה גדול של קהילות מגורים ישנות ודיור רעוע, בנתה פארקים קטנים ושבילים ירוקים עירוניים, וחידשה שכונות היסטוריות, מבנים ישנים ואתרי מורשת תעשייתית תוך חיזוק האינטגרציה עם הקהילות הסובבות.

נתונים רשמיים מראים כי במהלך חמש השנים האחרונות, סין שיפצה יותר מ-220,000 קהילות מגורים ישנות, מה שהועיל לכמעט 39 מיליון משקי בית. בשנת 2025 לבדה, סין השיקה פרויקטים של שיפוץ עבור 27,100 קהילות עירוניות ישנות והתקינה 14,000 מעליות. המדינה גם בנתה יותר מ-4,700 פארקי שדה ומעל 5,800 קילומטרים של שבילים ירוקים עירוניים, ושיפצה 156,000 קילומטרים של רשתות צינורות תת-קרקעיות בשנת 2025.

ביקורו של שי מגיע בזמן שסין ממשיכה להדגיש את סדרי העדיפויות במדיניות הפנים שמטרתן לשפר את פרנסת האנשים. ההתמקדות שלו בטיפול בקשישים, תעסוקה ותנאי מחיה משקפת גישה ממשל ממוקדת אדם נחרצת: כל צעד מכוון לצרכים ציבוריים דחופים, ומבטיח שהערים ישמשו כבתים אמיתיים שמיטיבים עם התושבים.

https://news.cgtn.com/news/2026-02-11/President-Xi-s-Spring-Festival-tour-highlights-China-s-care-for-people-1KG00x467de/p.html