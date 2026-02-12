CGTN：習近平国家主席の春節視察、中国の人民への配慮を浮き彫りにする

中国の習近平国家主席は火曜日、北京での春節視察を終えた。 2日間にわたる習主席の視察では、高齢者介護、新たな雇用形態、都市再生に中国が重点を置いていることが明らかになった。 CGTNはこの視察について深く掘り下げ、いかに政府の確固たる人民中心の統治方針を反映しているかを示す。どの施策も、人民の差し迫ったニーズに対応し、都市が人民に真の恩恵をもたらす住まいとなるよう尽力するのを目的としている。

北京発, Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 北京の路地に佇む食堂に立ち寄った習近平 (Xi Jinping) 国家主席は、その日のメニューと価格を閲覧し、高齢者向けの食事サービスについて尋ねた。 近くの高齢者向けアパートでは、入居者の健康診断、リハビリプログラム、日常的な介護について尋ねた。

中国共産党中央委員会総書記、中央軍事委員会主席でもある習主席は、2日間にわたる春節視察の一環として、火曜日に西城区の高齢者介護サービス区域を訪問した。春節は中国で最も重要な伝統的祝日であり、新たな始まり、温もり、家族の絆の強化を象徴する時期である。

習主席は、月曜日には国家情報技術革新パークを視察して長年の優先事項である技術革新を確認した。また、火曜日の視察では、高齢者介護、新たな雇用形態における労働者保護、都市ガバナンスの推進に特に焦点を絞り、社会福祉と民生強化に向けた中国の継続的な取り組みを強調した。

高齢者介護サービス

習主席が視察した高齢者介護サービス区域は、北京の2024年民生改善計画の一環である。 全長510メートルのこの区域には、文化センターや高齢者向けアパートなど12のサービス提供機関が集結し、バリアフリー設備と高齢者向け改修が施されている。

公式データによると、中国における60歳以上の人口は3億2,000万人に達し、総人口の約23%を占める。 近年、当局は年金適用範囲の拡大や地域密着型高齢者介護ネットワークの強化など、高齢化対策の強化を進めている。

現在、中国の基礎年金保険制度の加入者数は10億7,000万人を超え、対象人口を完全に網羅している。 全国には40万か所以上の高齢者介護施設があり、介護床数は約800万にのぼる。 また、中国は在宅方式、地域密着型、および施設でのサービスを連携させる介護ネットワークの構築を加速させると同時に、高齢者介護と医療、リハビリ支援の統合を進めている。 都市部での「15分以内の高齢者サービス圏」の構築も進んでいる。

中国の第15次5カ年計画 (2026～2030年) では、基礎的な高齢者介護サービスをさらに拡充し、都市部と農村部の介護ネットワークを強化し、公共施設のバリアフリーアップグレードを加速させていく。 また、高齢化社会に対応した産業・サービスを発展させ、「シルバー経済」の成長を促進する取り組みを促している。

習主席は「高齢者への介護と支援は社会全体の共同責任である」と述べ、幸福で充実した晩年を過ごせるよう、より良い環境整備を促した。

新たな雇用形態

食堂の外で、習主席は休憩中の配達員3人と会い、仕事量や収入、休暇の予定について尋ねた。 習主席は都市生活の維持に対する彼らの貢献を評価した。

習主席は、都市はこのような人たちなしでは機能しないと述べ、生活、仕事、学習に関連するサービスなど、新たな雇用形態の労働者に対する支援強化を地方当局に促した。

公式統計によると、中国では約8,400万人が新たな雇用形態に従事しており、その大半は35歳未満である。 2025年11月30日時点で、中国の年間宅配便取扱量は初めて1,800億個を突破し、急速に拡大しているプラットフォーム経済と並行して生じた需要の規模を裏付けている。

中国の第15次5カ年計画は、質の高い完全雇用を重要な民生目標と位置付け、新たな雇用形態の労働者に対する労働権保護の強化と社会保障の改善を求めている。 人力資源・社会保障部は1月27日、このような労働者の基本的権益を保護する措置を策定すると発表した。

都市再生とガバナンス

習主席はまた、東城区の隆福寺商業地区を視察し、春節市場を巡り、正月用品を売る露店を見て回った。

隆福寺は長年、北京で最も有名な廟会の場所の一つとなってきた。 近年、この地域は改修と再開発を経て、伝統的な文化的要素と現代的な消費者体験を融合させた商業地区へと変貌を遂げた。

このプロジェクトは、中国が推進する都市再生の広範な取り組みを反映している。 近年、中国は老朽化した住宅団地や荒廃した住宅の大規模な改修を推進し、ポケットパークや都市緑道を整備するとともに、歴史的地区や古い建物、産業遺産を再活性化させながら、周辺地域社会との統合を強化している。

公式データによると、過去5年間で中国は22万以上の古い住宅団地を改修し、約3,900万世帯が恩恵を受けている。 2025年だけでも、中国は2万7,100の旧市街地コミュニティの改修プロジェクトを開始し、1万4,000基のエレベーターを設置した。 また同年には4,700以上のポケットパークと5,800キロメートル以上の都市緑道を整備し、15万6,000キロメートルにわたる地下パイプラインネットワークを改修した。

習主席の視察は、中国が引き続き人民の生活向上を目的とした国内政策の優先事項を重視している中で行われた。 高齢者介護、雇用、生活環境への習主席の関心は、確固たる人民中心の統治アプローチを反映しており、あらゆる施策は差し迫った人民のニーズを対象としており、都市が真に人々に利益をもたらす住まいとなるよう取り組んでいる。

https://news.cgtn.com/news/2026-02-11/President-Xi-s-Spring-Festival-tour-highlights-China-s-care-for-people-1KG00x467de/p.html