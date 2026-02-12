CGTN: 시진핑 주석의 춘절 점검 방문, 국민을 향한 중국의 배려 조명

시진핑 중국 국가주석은 화요일 베이징에서 이틀간의 춘절 점검 일정을 마무리했다. 이번 방문에서 시 주석은 노인 돌봄, 새로운 고용 형태, 도시 재생에 대한 중국의 정책적 초점을 부각했다. CGTN은 이번 점검 일정을 심층적으로 조명하며, 모든 정책이 시급한 국민의 요구를 해결하고 도시가 국민에게 실질적인 보금자리로 기능하도록 하는 데 초점을 맞춘 ‘국민 중심’ 거버넌스 접근을 어떻게 반영하고 있는지를 분석했다.

베이징, Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 베이징의 한 후퉁(골목)에 자리한 식당을 찾은 시진핑 중국 국가주석은 그날의 메뉴와 가격을 살펴보고, 노인을 위한 식사 서비스에 대해 질문했다. 인근의 한 노인 아파트에서는 입주자들의 건강검진, 재활 프로그램, 일상 돌봄 서비스에 대해서도 물었다.

시 주석은 중국공산당 중앙위원회 총서기이자 중앙군사위원회 주석으로서, 중국의 가장 중요한 전통 명절인 춘절(설)을 앞두고 이틀간 진행된 점검 방문의 일환으로 화요일 시청구의 한 노인 돌봄 서비스 구역을 찾았다. 춘절은 새 출발과 따뜻함, 가족 유대 강화의 상징으로 여겨진다.

월요일에는 오랜 정책 우선순위인 기술 혁신을 점검하기 위해 국가 정보기술 혁신 단지를 방문한 데 이어, 화요일 일정에서는 사회복지와 민생 강화를 위한 중국의 지속적인 노력이 부각됐다. 특히 노인 돌봄, 새로운 고용 형태에 종사하는 노동자 보호, 도시 거버넌스 고도화에 초점이 맞춰졌다.

노인 돌봄 서비스

시진핑 주석이 방문한 노인 돌봄 서비스 구역은 베이징시의 2024년 민생 개선 사업의 일환이다. 총 510미터에 걸쳐 조성된 이 구역에는 문화센터와 노인 아파트를 포함해 12개 서비스 제공 기관이 입주해 있으며, 무장애 시설과 고령 친화적 개보수가 적용됐다.

공식 통계에 따르면 중국의 60세 이상 인구는 3억2천만 명에 달해 전체 인구의 약 23%를 차지한다. 최근 몇 년간 당국은 연금 보장 범위를 확대하고 지역사회 기반 노인 돌봄 네트워크를 강화하는 등 고령화 대응 조치를 지속적으로 강화해왔다.

현재 중국의 기본 연금보험 가입자는 10억7천만 명을 넘어, 가입 대상 인구 전체를 포괄하고 있다. 전국적으로 40만 개 이상의 노인 돌봄 시설과 약 800만 개의 돌봄 병상이 운영 중이다. 또한 가정 기반·지역사회 기반·시설 기반 서비스를 연계하고, 의료·재활 지원과 노인 돌봄을 통합하는 네트워크 구축을 가속화하고 있다. 도시에서는 ‘15분 노인 돌봄 서비스권’도 점차 형성되고 있다.

중국의 제15차 5개년 계획(2026~2030년)에 따르면, 정부는 기초 노인 돌봄 서비스를 더욱 확대하고 도시 및 농촌 돌봄 네트워크를 강화하며, 공공시설의 고령 친화적·무장애 개보수를 가속화할 방침이다. 또한 고령 인구를 위한 산업과 서비스를 육성하는 이른바 ‘실버 경제’ 발전도 촉진할 것을 강조하고 있다.

시 주석은 “노인을 돌보고 지원하는 일은 사회 전체가 함께 책임져야 할 과제”라며, 노인들이 행복하고 보람 있는 노년을 보낼 수 있도록 더 나은 여건을 조성할 것을 당부했다.

새로운 고용 형태

구내식당 밖에서 시진핑 주석은 휴식을 취하고 있던 배달 노동자 3명을 만나 업무량과 소득, 명절 계획에 대해 물었다. 그는 이들이 도시 생활을 유지하는 데 기여하고 있다고 평가했다.

시 주석은 “도시는 이들 없이는 운영될 수 없다”며, 생활·근로·학습과 관련한 지원을 포함해 새로운 고용 형태에 종사하는 노동자들에 대한 지원을 강화할 것을 지방 당국에 촉구했다.

공식 통계에 따르면 중국에는 약 8천4백만 명이 새로운 고용 형태에 종사하고 있으며, 이들 중 다수는 35세 이하이다. 2025년 11월 30일 기준 중국의 연간 택배 물량은 사상 처음으로 1,800억 건을 돌파했다. 이는 플랫폼 경제의 급속한 성장과 함께 형성된 막대한 수요 규모를 보여준다.

중국의 제15차 5개년 계획은 양질의 완전 고용을 핵심 민생 목표로 제시하며, 새로운 고용 형태 종사자에 대한 노동권 보호 강화와 사회보장 제도 개선을 촉구하고 있다. 인력자원사회보장부는 1월 27일, 이들 노동자의 기본 권익을 보호하기 위한 조치를 마련할 계획이라고 밝혔다.

도시재생과 거버넌스

시진핑 주석은 둥청구의 룽푸쓰 상업지구도 방문해 춘절 시장을 둘러보고, 설맞이 상품을 판매하는 상점들을 살펴봤다.

룽푸쓰는 오랫동안 베이징에서 가장 잘 알려진 사찰 박람회 장소 가운데 하나로 꼽혀왔다. 최근 몇 년간 해당 지역은 정비와 재개발을 거쳐 전통 문화 요소와 현대적 소비 경험을 결합한 상업지구로 탈바꿈했다.

이 사업은 중국 전반에서 추진되고 있는 도시 재생 정책을 반영한다. 최근 수년간 중국은 노후 주거단지와 낙후 주택의 대규모 개보수를 추진하고, 포켓공원과 도시 녹지길을 조성했으며, 역사적 거리와 노후 건물, 산업유산을 재생하면서 주변 지역사회와의 연계를 강화해왔다.

공식 통계에 따르면 지난 5년간 중국은 22만 개가 넘는 노후 주거단지를 정비해 약 3,900만 가구가 혜택을 받았다. 2025년 한 해에만 2만7,100개의 노후 도시 주거단지 개보수 사업을 착수했고, 엘리베이터 1만4천 대를 설치했다. 또한 4,700개 이상의 포켓공원과 5,800킬로미터 이상의 도시 녹지길을 조성했으며, 2025년에는 15만6천 킬로미터에 달하는 지하 배관망을 정비했다.

이번 방문은 민생 개선을 목표로 한 국내 정책 우선순위를 지속적으로 강조하는 흐름 속에서 이뤄졌다. 노인 돌봄, 고용, 주거 환경에 대한 시 주석의 관심은 국민 중심의 거버넌스 접근을 분명히 보여준다. 모든 정책 조치는 시급한 대중의 요구를 겨냥하며, 도시가 국민에게 실질적인 보금자리로 기능하도록 하는 데 초점을 맞추고 있다.

