CGTN: Lawatan Perayaan Musim Bunga Presiden Xi menonjolkan keprihatinan China terhadap rakyat

Presiden China Xi Jinping menamatkan lawatan pemeriksaan sempena Perayaan Musim Bunga di Beijing pada Selasa. Sepanjang dua hari, lawatan Xi menonjolkan tumpuan China terhadap penjagaan warga emas, bentuk pekerjaan baharu yang sedang muncul dan pembaharuan bandar. CGTN meneliti lawatan ini secara mendalam, menunjukkan bagaimana ia mencerminkan pendekatan tadbir urus berteraskan rakyat yang teguh: setiap langkah diambil bagi menangani keperluan mendesak orang ramai serta memastikan bandar benar‑benar berfungsi sebagai kediaman yang sejahtera dan memberi manfaat kepada rakyat.

BEIJING, Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Berdiri di sebuah kedai makan di hutong Beijing, Presiden Xi Jinping meninjau menu dan harga hari itu, serta bertanya tentang perkhidmatan makanan untuk warga emas. Di sebuah pangsapuri warga emas berhampiran, beliau bertanya tentang pemeriksaan kesihatan penghuni, program pemulihan dan penjagaan harian.

Xi, yang juga Setiausaha Agung Jawatankuasa Pusat CPC dan Pengerusi Suruhanjaya Ketenteraan Pusat, melawat zon perkhidmatan penjagaan warga emas di Daerah Xicheng pada hari Selasa sebagai sebahagian daripada lawatan pemeriksaan Perayaan Musim Bunga selama dua hari. Perayaan tradisional terpenting di China ini melambangkan pembaharuan, kemesraan dan pengukuhan ikatan kekeluargaan.

Selain singgah pada hari Isnin di sebuah taman inovasi teknologi maklumat kebangsaan bagi meninjau pembangunan teknologi – satu keutamaan jangka panjang – lawatan hari Selasa menekankan usaha berterusan China untuk memperkukuh kebajikan sosial dan kehidupan rakyat, dengan tumpuan khusus kepada penjagaan warga emas, perlindungan pekerja dalam bentuk pekerjaan baharu, serta kemajuan tadbir urus bandar.

Perkhidmatan penjagaan warga emas

Zon perkhidmatan penjagaan warga emas yang dilawati Presiden Xi adalah sebahagian daripada inisiatif peningkatan kesejahteraan Beijing 2024. Dengan keluasan 510 meter, ia menghimpunkan 12 penyedia perkhidmatan termasuk pusat kebudayaan dan pangsapuri warga emas, lengkap dengan kemudahan tanpa halangan serta pengubahsuaian mesra usia.

Data rasmi menunjukkan populasi China berusia 60 tahun ke atas telah mencecah 320 juta orang, merangkumi kira‑kira 23 peratus daripada jumlah keseluruhan penduduk. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, pihak berkuasa telah mempertingkat langkah menangani penuaan penduduk, termasuk memperluas liputan pencen dan memperkukuh rangkaian penjagaan warga emas berasaskan komuniti.

Pada masa ini, bilangan peserta dalam sistem insurans pencen asas China telah melebihi 1.07 bilion, meliputi keseluruhan populasi yang layak. Di seluruh negara, China mempunyai lebih 400,000 kemudahan penjagaan warga emas dan hampir 8 juta katil penjagaan. China juga sedang mempercepatkan pembangunan rangkaian penjagaan yang menyelaraskan perkhidmatan berasaskan rumah, komuniti dan institusi, sambil mengintegrasikan penjagaan warga emas dengan rawatan perubatan serta sokongan pemulihan. Rangkaian perkhidmatan penjagaan warga emas bandar berkonsepkan ‘15 minit’ kini sedang dibangunkan.

Menurut Rancangan Lima Tahun ke‑15 China (2026–2030), negara itu akan terus memperluaskan perkhidmatan asas penjagaan warga emas, memperkukuh rangkaian penjagaan bandar dan luar bandar, serta mempercepatkan naik taraf kemudahan awam yang mesra usia dan bebas halangan. Ia juga menggesa usaha memajukan pertumbuhan “ekonomi perak,” membangunkan industri dan perkhidmatan untuk populasi yang semakin berumur.

“Menjaga dan menyokong warga emas adalah tanggungjawab bersama seluruh masyarakat,” kata Xi, sambil menggesa usaha mewujudkan keadaan yang lebih baik agar mereka dapat menikmati tahun‑tahun emas yang bahagia dan bermakna.

Bentuk pekerjaan baharu

Di luar kantin, Xi bertemu dengan tiga pekerja penghantaran yang sedang berehat dan bertanya tentang beban kerja, pendapatan serta rancangan cuti mereka. Beliau menyanjung sumbangan mereka dalam memastikan kelancaran kehidupan bandar.

Xi menegaskan bahawa bandar tidak dapat berfungsi tanpa mereka dan menggesa pihak berkuasa tempatan menyediakan sokongan lebih baik untuk pekerja dalam bentuk pekerjaan baharu, termasuk perkhidmatan berkaitan kehidupan, pekerjaan dan pembelajaran.

China mempunyai kira‑kira 84 juta pekerja yang terlibat dalam bentuk pekerjaan baharu, kebanyakannya berusia bawah 35 tahun, menurut data rasmi. Sehingga 30 November 2025, jumlah penghantaran ekspres tahunan China melepasi 180 bilion bungkusan buat pertama kali, menonjolkan skala permintaan yang muncul seiring dengan perkembangan pesat ekonomi platform negara itu.

Rancangan Lima Tahun ke‑15 China mengenal pasti pekerjaan penuh berkualiti tinggi sebagai matlamat utama kesejahteraan, menyeru perlindungan hak pekerja yang lebih kukuh serta penambahbaikan keselamatan sosial bagi pekerja dalam bentuk pekerjaan baharu. Kementerian Sumber Manusia dan Keselamatan Sosial pada 27 Januari menyatakan bahawa China akan merangka langkah untuk melindungi hak dan kepentingan asas pekerja tersebut.

Pembaharuan dan tadbir urus bandar

Xi turut melawat kawasan komersial Longfusi di Daerah Dongcheng, meninjau pasar Perayaan Musim Bunga dan melihat gerai yang menjual barangan Tahun Baru Cina.

Longfusi sejak sekian lama merupakan salah satu lokasi pesta kuil paling terkenal di Beijing. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kawasan itu telah melalui proses pengubahsuaian dan pembangunan semula, menjadikannya daerah komersial yang menggabungkan unsur budaya tradisional dengan pengalaman pengguna moden.

Projek ini mencerminkan usaha lebih luas China untuk pembaharuan bandar. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, negara itu telah mempromosikan pengubahsuaian berskala besar bagi komuniti kediaman lama dan perumahan usang, membina taman poket dan laluan hijau bandar, serta menghidupkan semula kawasan bersejarah, bangunan lama dan tapak warisan industri sambil memperkukuh integrasi dengan komuniti sekitarnya.

Data rasmi menunjukkan bahawa dalam tempoh lima tahun lalu, China telah mengubah suai lebih 220,000 komuniti kediaman lama, memberi manfaat kepada hampir 39 juta isi rumah. Pada tahun 2025 sahaja, China melancarkan projek pengubahsuaian untuk 27,100 komuniti bandar lama dan memasang 14,000 lif. China juga membina lebih 4,700 taman poket dan lebih 5,800 kilometer laluan hijau bandar, serta mengubah suai 156,000 kilometer rangkaian paip bawah tanah pada tahun 2025.

Lawatan Xi berlangsung ketika China terus menekankan keutamaan dasar domestik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perhatian Xi terhadap penjagaan warga emas, pekerjaan dan keadaan hidup mencerminkan pendekatan tadbir urus berpusatkan rakyat yang teguh: setiap langkah disasarkan kepada keperluan mendesak masyarakat, memastikan bandar benar‑benar menjadi kediaman yang sejahtera dan memberi manfaat kepada rakyat.

