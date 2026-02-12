CGTN: Voorjaarstour van president Xi benadrukt China’s zorg voor de bevolking

De Chinese president Xi Jinping heeft dinsdag zijn inspectietour voor het Lentefestival in Beijing afgerond. Gedurende twee dagen legden Xi’s bezoeken de nadruk op China’s focus op ouderenzorg, opkomende arbeidsvormen en stedelijke vernieuwing. CGTN volgt de tour in detail en laat zien hoe deze een vastberaden, mensgerichte bestuursaanpak weerspiegelt: elke maatregel is gericht op het aanpakken van dringende publieke behoeften en zorgt ervoor dat steden plekken zijn waar mensen zich echt 'thuis' voelen.

BEIJING, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Staand bij een eetgelegenheid in een hutong in Beijing bekeek de Chinese president Xi Jinping het menu en de prijzen van de dag en informeerde hij naar maaltijdservices voor senioren. In een nabijgelegen seniorenappartement vroeg hij naar gezondheidscontroles, revalidatieprogramma’s en dagelijkse zorg voor bewoners.

Xi, tevens algemeen secretaris van het Centraal Comité van de CPC en voorzitter van de Centrale Militaire Commissie, bracht dinsdag een bezoek aan een zone voor ouderenzorg in het district Xicheng in het kader van een tweedaagse inspectietour rond het Lentefestival, China’s belangrijkste traditionele feestdag. Dit festival staat symbool voor vernieuwing, warmte en het versterken van familiebanden.

Na zijn stop op maandag bij een nationaal innovatiepark voor informatietechnologie om technologische innovatie — een langdurige prioriteit — te bekijken, lag de nadruk van de tour op dinsdag op China’s voortdurende inzet om sociale voorzieningen en levensomstandigheden te verbeteren. Hierbij werd bijzondere aandacht geschonken aan ouderenzorg, bescherming van werknemers in nieuwe arbeidsvormen en de bevordering van stedelijk bestuur.

Ouderenzorg

De zone voor ouderenzorgdiensten die president Xi bezocht, maakt deel uit van Beijing’s initiatieven voor verbetering van levenskwaliteit in 2024. Het gebied strekt zich uit over 510 meter en telt 12 dienstverleners, waaronder een cultureel centrum en een seniorenappartement, met drempelvrije voorzieningen en leeftijdsvriendelijke vernieuwingen.

Officiële gegevens tonen aan dat China’s bevolking van 60 jaar en ouder 320 miljoen heeft bereikt, ongeveer 23 procent van de totale bevolking. In de afgelopen jaren hebben de autoriteiten meer maatregelen genomen om vergrijzing aan te pakken, waaronder het uitbreiden van pensioenvoorzieningen en het versterken van buurtgerichte zorgnetwerken voor ouderen.

Momenteel telt China’s basispensioenverzekering meer dan 1,07 miljard deelnemers, waarmee de volledige in aanmerking komende bevolking wordt gedekt. Landelijk heeft China meer dan 400.000 ouderenzorginstellingen en bijna 8 miljoen zorgbedden. China versnelt ook de ontwikkeling van een zorgnetwerk dat thuiszorg, gemeenschapszorg en institutionele zorg coördineert, terwijl ouderenzorg wordt geïntegreerd met medische zorg en revalidatieondersteuning. In steden ontstaan bovendien '15-minuten-ouderenzorgcirkels'.

Volgens China’s 15e Vijfjarenplan (2026–2030) zal het land de basisouderenzorg verder uitbreiden, stedelijke en landelijke zorgnetwerken versterken en leeftijdsvriendelijke en drempelvrije aanpassing van openbare voorzieningen versnellen. Ook wordt opgeroepen tot het stimuleren van de 'zilveren economie', met industrieën en diensten voor een vergrijzende bevolking.

'Zorg dragen voor en ondersteuning bieden aan ouderen is een gedeelde verantwoordelijkheid van de hele samenleving', zei Xi, waarbij hij opriep tot het creëren van betere omstandigheden zodat zij van gelukkige en vervullende latere jaren kunnen genieten.

Nieuwe vormen van werkgelegenheid

Buiten de kantine sprak Xi drie bezorgers die daar uitrustten en vroeg hij naar hun werkdruk, inkomen en vakantiedagen. Hij sprak zijn waardering uit voor hun bijdrage aan het functioneren van het stadsleven.

Xi zei dat steden niet zonder hen kunnen functioneren en riep lokale autoriteiten op tot betere ondersteuning van werknemers in nieuwe arbeidsvormen, waaronder diensten op het gebied van wonen, werken en leren.

Volgens officiële cijfers telt China ongeveer 84 miljoen mensen in nieuwe arbeidsvormen, van wie de meesten jonger zijn dan 35 jaar. Op 30 november 2025 overschreedt China’s jaarlijkse expressbezorgvolume voor het eerst 180 miljard pakketten, wat de omvang van de vraag onderstreept die is ontstaan naast de snel groeiende platformeconomie van het land.

China’s 15e Vijfjarenplan benoemt hoogwaardige fulltimebanen als een belangrijk doel voor het levensonderhoud, met oproepen tot sterkere arbeidsrechtenbescherming en betere sociale zekerheid voor werknemers in nieuwe vormen van werkgelegenheid. Het ministerie van Personeelszaken en Sociale Zekerheid meldde op 27 januari dat China maatregelen zal opstellen om de basisrechten en -belangen van deze werknemers te beschermen.

Stedelijke vernieuwing en bestuur

Xi bezocht ook de commerciële zone Longfusi in het district Dongcheng, waar hij een Lentefestivalmarkt bezocht en langs kraampjes met nieuwjaarsartikelen liep.

Longfusi is al lange tijd een van de bekendste tempelmarkten van Beijing. In recente jaren is het gebied gerenoveerd en herontwikkeld tot een commercieel district dat traditionele culturele elementen combineert met moderne consumentenervaringen.

Het project weerspiegelt China’s bredere inzet voor stedelijke vernieuwing. In de afgelopen jaren heeft het land grootschalige renovaties van verouderde woonwijken en vervallen woningen bevorderd, wijkparkjes en stedelijke groenzones aangelegd en historische wijken, oude gebouwen en industrieel erfgoed nieuw leven ingeblazen, terwijl de integratie met omliggende gemeenschappen is versterkt.

Officiële cijfers tonen aan dat China in de afgelopen vijf jaar meer dan 220.000 oude woonwijken heeft gerenoveerd, ten gunste van bijna 39 miljoen huishoudens. Alleen al in 2025 startte China renovatieprojecten in 27.100 oude stedelijke wijken en werden 14.000 liften geïnstalleerd. Het land legde in 2025 ook meer dan 4.700 wijkparkjes en ruim 5.800 kilometer wandelpaden door stedelijke groenzones aan, en vernieuwde 156.000 kilometer ondergrondse leidingen.

Xi’s bezoek komt op een moment dat China binnenlands beleid blijft benadrukken dat gericht is op het verbeteren van de levenskwaliteit van de bevolking. Zijn aandacht voor ouderenzorg, werkgelegenheid en leefomstandigheden weerspiegelt een vastberaden, mensgerichte bestuursaanpak: elke maatregel is gericht op dringende publieke behoeften en zorgt ervoor dat steden plekken zijn waar mensen zich echt 'thuis' voelen.

https://news.cgtn.com/news/2026-02-11/President-Xi-s-Spring-Festival-tour-highlights-China-s-care-for-people-1KG00x467de/p.html