CGTN: การเยือนของประธานาธิบดี Xi ในช่วงเทศกาลตรุษจีน เน้นย้ำถึงความห่วงใยของจีนที่มีต่อประชาชน

ประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีน เสร็จสิ้นการเดินทางตรวจเยี่ยมช่วงเทศกาลตรุษจีนในกรุงปักกิ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ตลอดสองวันที่ผ่านมา การเยือนของนาย Xi จิ้นผิงได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของจีนที่มีต่อการดูแลผู้สูงอายุ รูปแบบใหม่ในการจ้างงาน และการฟื้นฟูเมือง CGTN สำรวจการเดินทางนี้อย่างเจาะลึก โดยแสดงให้เห็นว่าโครงการต่าง ๆ สะท้อนถึงแนวทางการปกครองที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแน่วแน่ กล่าวคือ ทุกมาตรการล้วนมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของสาธารณชน และทำให้มั่นใจว่าเมืองต่าง ๆ จะเป็นบ้านที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
ปักกิ่ง, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ขณะยืนอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ซ่อนตัวในตรอกดั้งเดิมของปักกิ่ง ประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีนได้ตรวจดูรายการอาหารประจำวันและราคา พร้อมทั้งสอบถามถึงบริการอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ที่อพาร์ตเมนต์สำหรับผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในบริเวณใกล้เคียง ประธานาธิบดีได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสุขภาพ โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพ และการดูแลในชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัย
ประธานาธิบดี Xi ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) และดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางด้วย ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในเขตซีเฉิงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางตรวจราชการสองวันในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นเทศกาลดั้งเดิมที่สำคัญที่สุดของจีน อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นใหม่ ความอบอุ่น และการกระชับความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
นอกเหนือจากการแวะชมอุทยานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เพื่อติดตามความคืบหน้าของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสิ่งที่จีนให้ความสำคัญมาอย่างยาวนาน การเดินทางในวันอังคารนี้ยังเน้นย้ำถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของจีนในการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นเป็นพิเศษกับการดูแลผู้สูงอายุ การคุ้มครองแรงงานในรูปแบบใหม่ของการจ้างงาน และการพัฒนาการบริหารจัดการเมืองให้ดียิ่งขึ้น
บริการดูแลผู้สูงอายุ
เขตบริการดูแลผู้สูงอายุที่ประธานาธิบดี Xi เยี่ยมชมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี 2024 ของรัฐบาล ครอบคลุมระยะทาง 510 เมตร พื้นที่แห่งนี้รวบรวมผู้ให้บริการ 12 ราย ซึ่งรวมถึงศูนย์วัฒนธรรมและอพาร์ตเมนต์สำหรับผู้สูงอายุ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ปราศจากสิ่งกีดขวางและการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ
ข้อมูลอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่าประชากรจีนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีจำนวนถึง 320 ล้านคน โดยคิดเป็นประมาณ 23 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐยกระดับมาตรการต่าง ๆ เพื่อรับมือกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งรวมถึงการขยายความคุ้มครองด้านเงินบำนาญและการเสริมสร้างเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
ปัจจุบัน จำนวนผู้เข้าร่วมระบบประกันบำนาญขั้นพื้นฐานของจีนมีมากกว่า 1.07 พันล้านคน ซึ่งครอบคลุมประชากรที่มีสิทธิ์ทั้งหมด จีนมีสถานดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศมากกว่า 400,000 แห่ง และเตียงสำหรับดูแลผู้สูงอายุเกือบ 8 ล้านเตียง นอกจากนี้ จีนยังกำลังเร่งพัฒนาระบบเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุที่ประสานความร่วมมือกันระหว่าง การดูแลที่บ้าน การดูแลโดยชุมชน และบริการดูแลในสถานพยาบาล พร้อมทั้งบูรณาการการดูแลผู้สูงอายุเข้ากับการดูแลทางการแพทย์และการสนับสนุนการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และยิ่งไปกว่านั้น "วงจรบริการดูแลผู้สูงอายุใน 15 นาที" ในเขตเมืองก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเช่นกัน
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 15 ของจีน (2026-2030) ระบุว่า จีนจะขยายบริการดูแลผู้สูงอายุขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น เสริมสร้างเครือข่ายการดูแลในเมืองและชนบท ตลอดจนเร่งปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและปราศจากสิ่งกีดขวาง นอกจากนี้ แผนดังกล่าวยังเรียกร้องให้มีการส่งเสริมการเติบโตของ "เศรษฐกิจผู้สูงอายุ" โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการสำหรับประชากรสูงวัย
นาย Xi กล่าวว่า "การดูแลและสนับสนุนผู้สูงอายุถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในสังคม" พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่อให้ผู้สูงวัยได้ใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายอย่างมีความสุขและเปี่ยมด้วยความหมาย
รูปแบบใหม่ในการจ้างงาน
นอกโรงอาหาร นาย Xi ได้พบกับพนักงานส่งของสามคนที่กำลังพักผ่อนอยู่ โดยได้สอบถามเกี่ยวกับปริมาณงาน รายได้ และแผนการพักผ่อนในช่วงวันหยุดของพวกเขา นาย Xi ชื่นชมและขอบคุณในความเสียสละของพวกเขา ที่มีส่วนช่วยให้ชีวิตในเมืองขับเคลื่อน
นาย Xi กล่าวว่าเมืองต่าง ๆ ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้หากปราศจากแรงงานเหล่านี้ และเรียกร้องให้หน่วยงานท้องถิ่นเร่งจัดหาการสนับสนุนที่ดีขึ้นแก่แรงงานในรูปแบบใหม่ของการจ้างงาน รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต การทำงาน และการเรียนรู้
จากข้อมูลอย่างเป็นทางการ จีนมีแรงงานประมาณ 84 ล้านคนที่ทำงานในรูปแบบใหม่ของการจ้างงาน ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2025 ปริมาณการจัดส่งพัสดุด่วนรายปีของจีนพุ่งทะลุ 1.8 แสนล้านชิ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขนาดของอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ควบคู่ไปกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจแพลตฟอร์มภายในประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 15 ของกำหนดให้ การจ้างงานเต็มรูปแบบที่มีคุณภาพสูง เป็นเป้าหมายหลักด้านการดำรงชีวิตของประชาชน โดยเรียกร้องให้มีการคุ้มครองสิทธิแรงงานที่เข้มแข็งขึ้น และระบบประกันสังคมสำหรับแรงงานในรูปแบบใหม่ของการจ้างงานที่ดียิ่งขึ้น กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมของจีนกล่าวเมื่อวันที่ 27 มกราคมว่า จีนจะร่างมาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานของแรงงานดังกล่าว
การฟื้นฟูและการบริหารจัดการเมือง
นอกจากนี้ นาย Xi ยังได้เยี่ยมชมย่านการค้าหลงฟู่ซีในเขตตงเฉิง โดยได้ชมตลาดตรุษจีนและเดินดูแผงขายสินค้าปีใหม่ด้วย
หลงฟู่ซี เป็นหนึ่งในสถานที่จัดงานวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของปักกิ่งมาอย่างยาวนาน ในไม่กี่ปีที่ผ่านมา พื้นที่นี้ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาใหม่ กลายเป็นย่านการค้าที่ผสมผสานองค์ประกอบทางวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับประสบการณ์การผู้บริโภคสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว
โครงการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในวงกว้างของจีนที่มุ่งผลักดันการฟื้นฟูเมือง ไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีนได้ส่งเสริมการปรับปรุงชุมชนที่อยู่อาศัยที่เก่าแก่และทรุดโทรมครั้งใหญ่ สร้างสวนสาธารณะขนาดเล็กและทางเดินสีเขียวในเมือง ตลอดจนฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์ อาคารเก่าแก่ และแหล่งมรดกทางอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันก็เสริมสร้างการบูรณาการกับชุมชนโดยรอบ
ข้อมูลอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่า ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา จีนได้ปรับปรุงชุมชนที่อยู่อาศัยเก่าแก่กว่า 220,000 แห่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อครัวเรือนเกือบ 39 ล้านครัวเรือน โดยในปี 2025 เพียงปีเดียว จีนได้เริ่มโครงการปรับปรุงชุมชนเมืองเก่า 27,100 แห่ง และติดตั้งลิฟต์ 14,000 ตัว นอกจากนี้ ในปี 2025 จีนยังได้สร้างสวนสาธารณะขนาดเล็กกว่า 4,700 แห่ง และเส้นทางสีเขียวในเมืองกว่า 5,800 กิโลเมตร รวมถึงปรับปรุงโครงข่ายระบบท่อใต้ดินรวมเป็นระยะทางกว่า 156,000 กิโลเมตร
การเยือนของนาย Xi ในครั้งนี้ มีขึ้นในขณะที่จีนยังคงให้ความสำคัญกับนโยบายภายในประเทศที่มุ่งไปที่การยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ความใส่ใจของนาย Xi ต่อการดูแลผู้สูงอายุ การจ้างงาน และสภาพความเป็นอยู่ สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการปกครองที่มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแน่วแน่ กล่าวคือ ทุกมาตรการล้วนมุ่งเป้าไปที่ความต้องการเร่งด่วนของประชาชน เพื่อให้มั่นใจว่าเมืองต่าง ๆ จะเป็นบ้านที่แท้จริงซึ่งสร้างให้แก่ประโยชน์ประชาชน
