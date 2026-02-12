Mise à jour de la date de publication des résultats du premier semestre 2026

Roubaix, le 12 février 2026 – OVHcloud annonce que la publication de ses résultats du premier semestre 2026 est avancée au 9 avril 2026, au lieu du 16 avril 2026 initialement prévu.

L’avancement de cette date de publication répond à des contraintes internes d’agenda.

À propos d’OVHcloud

OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 500 000 serveurs dans 44 centres de données sur 4 continents à destination de 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. Fer de lance d'un Cloud de confiance et pionnier d'un Cloud durable au meilleur ratio prix-performance, le Groupe s’appuie depuis plus de 20 ans sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs, à la construction et au pilotage de ses centres de données, en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses clients en leur faisant profiter des vertus d’un modèle raisonné sur le plan environnemental avec un usage frugal des ressources et d'une empreinte carbone atteignant les meilleurs ratios de l'industrie. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, prévisibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.





Contacts Relations investisseurs

Benjamin Mennesson

Directeur des relations investisseurs et du financement

+ 33 (0)6 99 72 73 17

investor.relations@ovhcloud.com







