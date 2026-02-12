Technip Energies remporte un contrat conséquent pour le projet de carburant d’aviation durable de SkyNRG aux Pays-Bas

Technip Energies (PARIS : TE) a remporté un contrat conséquent1 auprès de SkyNRG pour le projet DSL-01, une nouvelle unité de production de carburant d’aviation durable (SAF) qui sera développée à Delfzijl, aux Pays-Bas.

Le contrat porte sur l’ingénierie, la fourniture des équipements, la construction et la mise en service (EPCC) de la première usine de production de carburant d’aviation durable en Europe non intégrée à un complexe existant. Ce contrat fait suite à la réalisation de la phase d’ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) par Technip Energies et marque une étape importante dans la collaboration de long terme avec SkyNRG.

Le projet DSL-01 est conçu pour produire 100 000 tonnes de carburant d’aviation durable par an via le procédé HEFA (esters et acides gras hydrotraités) en transformant des matières premières issues de déchets durables, telles que les huiles de cuisson usagées.

Le projet intègre une unité avancée de prétraitement des matières premières ainsi qu’une unité de production d’hydrogène sur site, basée sur la technologie propriétaire de reformage du méthane à la vapeur de Technip Energies. Cette configuration vise à améliorer la compétitivité économique et à réduire les émissions sur l’ensemble du cycle de vie de l’usine, permettant une production de carburant d’aviation durable à l’échelle industrielle.

Ce contrat constitue le sixième projet de carburant d’aviation durable via le procédé HEFA en Europe pour Technip Energies, renforçant sa position d’acteur clé dans le développement des capacités dans la région.

Sylvain Cabalery, Directeur Commercial, Livraison de projet & services chez Technip Energies, a déclaré : « Nous sommes heureux que SkyNRG nous confie la réalisation de cet important projet de carburant d’aviation durable. Avec une capacité prévue de 100 000 tonnes par an, cette initiative marque une avancée significative pour accélérer la production de carburant d'aviation durable en Europe. Technip Energies a réalisé plus de 50 % des capacités de production actuellement installées dans le monde. Ce contrat renforce ainsi notre leadership sur ce marché stratégique et souligne notre engagement en faveur d’un avenir plus durable. »

Maarten van Dijk, Directeur Général et cofondateur de SkyNRG, a déclaré : « Atteindre cette étape importante pour le projet DSL-01 représente une avancée décisive dans notre parcours vers l'exploitation de notre propre capacité de production de SAF. Avec Technip Energies, notre partenaire EPCC de confiance et expert, nous pouvons désormais transformer des années de développement en une installation physique. L'augmentation de la production de SAF est essentielle pour l'avenir de l'aviation, et ce projet contribue concrètement à sa décarbonation. »

(1) Un contrat « conséquent » pour Technip Energies représente entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ce contrat a été enregistré au premier trimestre 2026 dans les segments Livraison de Projet et Technologie, Produits et Services.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologies, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 17 000 collaborateurs dans 34 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros en 2024 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

