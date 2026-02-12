ROBERTET GROUPE : CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2025 DE +7.6%





Croissance organique du chiffre d’affaires 2025 de +7,6%

Grasse, le 12 février 2026 – Le conseil d’administration de Robertet s’est tenu à Grasse le 11 février 2026 sous la présidence de Philippe Maubert. Le chiffre d’affaires du groupe Robertet pour l’année 2025 s’établit à 843,9 millions d’euros, en hausse de +4,5% par rapport à l’année 2024.

Comptes consolidés

(en milliers d’euros) 2023 2024 Variation

2024 vs 2023 2025* Variation

2025 vs 2024 Chiffre d’affaires 721 129 807 609 +12,0% 843 932 +4,5%

Au 31 décembre 2025, l’analyse de la variation du chiffre d’affaires, entre effet de périmètre, effet de change et croissance organique est la suivante :

En milliers d’euros CA 2024 Croissance organique Effets

change Effets périmètre Variation totale CA 2025* Total Groupe 807 609 +7,6% -3,5% +0,4% +4,5% 843 932

*CA annuel estimé et non audité

À taux de change comparable, la croissance du Groupe Robertet est de +8%.

À taux de change et périmètre comparables, la croissance organique du Groupe est de +7,6%.



À taux de change comparable, toutes les Divisions et régions sont en progression, même si la force de l’euro et la baisse de nombreuses monnaies sont défavorables en chiffres publiés.

La croissance organique de +7,6%, à taux de change et périmètre comparables, est forte dans la plupart des Divisions et se décompose comme suit :

Répartition du chiffre d'affaires

Taux et périmètre constants Croissance organique Variation 2025 vs 2024 Matières Premières 25,3% +12,4% Parfumerie 37,4% +2,1% Arômes 34,6% +10,4% Health & Beauty 2,7% +10,8%

Toutes les régions sont en croissance, notamment l’Europe et l’ensemble des régions à fort potentiel, portée par des pays particulièrement dynamiques comme la Chine, le Brésil, le Mexique et l’Indonésie, où une nouvelle usine vient d’être mise en fonction.

Croissance organique Variation 2025 vs 2024* Europe MEA +9,6% Amérique du Nord +1,0% Amérique latine +32,8% Asie +13,3%

*Origine de facturation

Robertet continue de développer ses expertises autour des produits naturels, son expansion internationale et son plan de développement durable, notamment avec l’adoption récente d’une trajectoire SBTi à l’horizon 2033.

Robertet confirme que ses résultats financiers 2025 de marge en EBITDA seront en croissance par rapport à 2024, aussi bien en valeur qu’en pourcentage du chiffre d’affaires.

***

Informations complémentaires

Les résultats annuels 2025 seront publiés le 9 avril 2026, et seront suivis d’une conférence analystes et investisseurs à Paris le 13 avril retransmise en webcast.

Le rapport financier annuel de l’exercice 2025 sera disponible le 15 avril 2026 sur notre site Internet.

***

A propos du Groupe Robertet

Robertet S.A. a été fondée en 1850 à Grasse et est le leader mondial des produits naturels. Basé en France et d’actionnariat principalement familial depuis sa création, le Groupe Robertet est contrôlé par la famille Maubert. Robertet est la seule société de parfums, d’arômes et d’ingrédients naturels entièrement intégrée sur l’ensemble du processus de création, depuis la source jusqu’au parfum ou à l’arôme final. Aujourd’hui, le Groupe Robertet est représenté dans plus de 50 pays, compte plus de 2 500 employés dans le monde et propose à ses clients une offre de plus de 1 600 matières naturelles et de produits sur-mesure créés dans l’un de ses 17 centres de création mondiaux. Le Groupe Robertet a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires net global dépassant 843 millions d’euros.

www.robertet.com

Contact Investisseurs

Isabelle PARDIES : Isabelle.pardies@robertet.com

Contact Presse

Clélia REVINCI : clelia.revinci@robertet.com

TENEO : robertet@teneo.com / 06 17 96 61 41

Pièce jointe