Chiffre d’affaires 2025 : 222,7 M€

Un 4 ème trimestre en recul limité de 1% à périmètre constant

trimestre en recul limité de 1% à périmètre constant Une activité toujours impactée par les droits de douane américains, dans un marché de l’aluminium en phase d’ajustement

Décision de dépôt de bilan de FLAUREA CHEMICALS avec un impact limité sur les actifs immobiliers

Une visibilité restreinte, dans un contexte politique et économique toujours incertain

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour son chiffre d’affaires 2025.

En M€ T4

2025 T4

2024 Var. Var. pc1 12 mois 2025 12 mois 2024 Var. Var. pc1 Métaux & Alliages 30,1 38,3 -21% 0% 141,8 158,6 -11% -4% Produits dérivés du Pétrole 9,9 10,4 -5% -5% 43,4 44,7 -3% -1% Caoutchouc & Développements 2,6 2,8 -6% +5% 10,6 12,5 -15% -6% Chimie Pharma 6,8 6,6 +4% +4% 26,8 29,1 -8% -8% TOTAL 49,4 58,1 -15% -1% 222,7 244,9 -9% -4%

1 périmètre constant, soit hors M Lego (Métaux & Alliages), RULO (Produits dérivés du Pétrole) et TDA VALORISATION (Caoutchouc & Développement)

Au 4ème trimestre 2025, le Groupe AUREA publie un chiffre d’affaires de 49,4 M€ en repli de 15% par rapport à la même période en 2024, mais quasi stable à périmètre constant. Cette évolution reflète toujours les fortes tensions sur les marchés des métaux, liées à l’application de droits de douane aux États-Unis et à la pénurie de matières premières en Europe. Dans ce contexte contraint, le Groupe a poursuivi ses efforts d’adaptation en s’appuyant sur sa flexibilité opérationnelle et une gestion rigoureuse de ses dépenses et de ses investissements.

Sur l’ensemble de l’exercice 2025, AUREA affiche un chiffre d’affaires en recul de 9% à

222,7 M€ (-4% à périmètre constant) par rapport à 2024.

Pôle Métaux et Alliages

Face à un environnement complexe, le Groupe AUREA a fait preuve d’agilité en ajustant rapidement le modèle économique de ses fonderies d’aluminium.

Dans un contexte de visibilité encore limitée, le Groupe a temporairement réduit ses volumes de production, recentré son activité sur les prestations de service et développé des solutions innovantes pour le traitement de déchets d’aluminium plus dégradés, notamment à travers la création d’une filiale dédiée au traitement des canettes.

Cette stratégie vise à réduire l’exposition au risque matière, à optimiser les niveaux de stocks et à atténuer partiellement l’impact de l’inflation sur les marges. L’effet des mesures américaines a commencé à s’estomper au cours du 3ème trimestre 2025 et, depuis novembre 2025, le marché britannique affiche un rebond plus marqué, permettant un retour progressif à des volumes de production normalisés.

Les activités dans les poudres de cuivre démontrent une bonne résilience, malgré une visibilité toujours limitée sur les carnets de commandes.

Pôle Produits dérivés du Pétrole

Eco Huile, premier contributeur du pôle, enregistre un léger recul malgré un bon premier semestre et une collecte annuelle supérieure à celle de 2024, essentiellement dû à la baisse des cours du pétrole au second semestre.

EPR poursuit sa dynamique de croissance, soutenue par le développement continu des activités de traitement des déchets pétroliers et des eaux polluées.

La distribution de combustibles réalise une performance conforme au plan de développement.

Après un redémarrage modeste dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics, les activités dans le PVC ont connu un léger ralentissement au 4ème trimestre mais restent en avance sur l’ensemble de l’exercice par rapport à 2024.

Pôle Caoutchouc et Développements

ROLL GOM, principale entité contributrice du pôle, enregistre une légère croissance par rapport au 4ème trimestre 2024, malgré la défaillance d’un équipement clé début décembre, ayant entraîné la fermeture du site pendant 4 jours. La machine a depuis été réparée et le site a retrouvé son fonctionnement normal.

META GENERATION poursuit sa montée en puissance après l’installation, fin juillet, d’un nouveau four ayant permis de doubler sa capacité de production. Grâce à cet investissement stratégique, META s’impose désormais comme la référence nationale dans le traitement des déchets mercuriels.

Pôle Chimie Pharma

Après avoir réduit volontairement sa production afin de lisser l’activité sur l’ensemble de l’exercice, RVA, premier contributeur du pôle, fonctionne désormais à un rythme de production soutenu, ce qui a permis de rattraper le retard accumulé.

SARGON continue de subir une baisse d’activité, conséquence de la rupture, en mai 2024, de sa relation commerciale avec son principal client. Des actions commerciales ciblées se poursuivent pour redéployer l’activité et améliorer la visibilité à horizon 2026, soutenues par le gain de plusieurs prospects significatifs dont les effets devraient se concrétiser au 1er semestre 2026.

La filiale FLAUREA CHEMICALS, unique société capable de recycler le cadmium en Europe, a poursuivi le développement de son outil industriel, dont le permis d’exploitation devait intervenir mi-2026. Cependant, l’inspection du travail a considéré que le seuil de contamination qui sera autorisé pour certains travailleurs d’ici juillet 2027 de 1 pour 1 000, contre 4 pour 1 000 aujourd’hui, ne pourrait pas être atteint. Bien qu’aucune maladie professionnelle liée au cadmium n’ait été constatée, l’administration a appliqué la clause de précaution et a immédiatement interdit l’exercice de l’activité le 23 décembre 2025. Faute de solution à court terme, le Groupe AUREA a décidé de déposer le bilan de sa filiale le 10 février 2026, une décision dont l’impact sur les actifs immobiliers devrait rester limité.

Situation financière du Groupe

Au 31 décembre 2025, le Groupe AUREA bénéficie d’une trésorerie solide et d’un endettement financier net maîtrisé, soutenus notamment par l’amélioration du besoin en fonds de roulement et par la cession de M Lego.

Perspectives de l’exercice 2026

Dans un contexte international toujours marqué par de fortes incertitudes politiques et géopolitiques, AUREA adopte une approche prudente pour 2026, compte tenu d’une visibilité encore limitée sur ses carnets de commandes.

Dans cet environnement incertain, le Groupe demeure pleinement mobilisé pour améliorer sa performance opérationnelle, poursuivre la rationalisation de son portefeuille d’activités, et saisir, le cas échéant, des opportunités de croissance externe ou de cession stratégique dans une logique de création de valeur durable.

Prochain rendez-vous : Résultats de l’exercice 2025, le 28 avril 2026 après bourse.

À propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. Un des leader de la fabrication d’alliages d’aluminium en France et au Royaume-Uni, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, N°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, N°1 du traitement des déchets mercuriels en France, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.

Contacts



AUREA



ACTUS finance & communication TSAF – GROUPE VIEL 01 53 83 85 45

contact@aurea-france.com



Corinne Puissant

01 53 67 36 77

cpuissant@actus.fr

Manon Clairet

Relations Presse

01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr



Camille Trémeau

01 40 74 15 45

camille.tremeau@tsaf-paris.com









Pièce jointe