Résultats annuels 2025

CROISSANCE SOLIDE, MARGES RENFORCÉES

ACCÉLÉRATION CONFIRMÉE

Chiffre d'affaires : 44,05 milliards d’euros , + 4,0 % à données comparables 1 et + 1,3 % à données publiées.

, + 4,0 % à données comparables et + 1,3 % à données publiées. Nouvelle année de surperformance dans un marché de la beauté qui s’améliore.

dans un marché de la beauté qui s’améliore. Croissance 1 dans toutes les Divisions, portée par les Produits Professionnels.

portée par les Produits Professionnels. Croissance 1 dans toutes les Zones, avec une accélération globale au second semestre.

avec une accélération globale au second semestre. Le E-commerce 2 croit à deux chiffres et franchit la barre des 30 %.

Marge brute en hausse de + 10 points de base à 74,3 %.

en hausse de à 74,3 %. Marge d'exploitation en hausse de + 20 points de base à 20,2 %.

en hausse de à 20,2 %. Bénéfice net par action 3 à 12,71 euros, en hausse de + 0,4 %.

en hausse de + 0,4 %. Dividende par action 4 de 7,20 euros, en hausse de + 2,9 %.

en hausse de + 2,9 %. Cash-flow opérationnel : 7,2 milliards d’euros, en hausse de + 7,8 %.

en hausse de + 7,8 %. Leader en développement durable : seule entreprise au monde récompensée par un triple « A » du CDP pour la dixième année consécutive ; L’Oréal classé dans le top 1 % mondial par EcoVadis pour sa performance environnementale et sociale.

Commentant ces chiffres, Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L’Oréal, a déclaré :

« 2025 a été une année déterminante pour L’Oréal : nous avons réalisé des résultats solides malgré le contexte, tout en transformant le Groupe en profondeur.

Comme promis, la croissance organique du chiffre d'affaires5 a accéléré trimestre après trimestre, boostée par l’intensification de notre plan de lancements et soutenue par une amélioration progressive du marché de la beauté. À + 4 %1, L’Oréal a une fois de plus surperformé le marché. Je tiens à souligner la forte reprise au second semestre dans nos deux plus grands marchés, les États-Unis et la Chine, tandis que nous poursuivons notre conquête des marchés émergents. Nous avons réalisé une nouvelle année de marges brute et d'exploitation records ; grâce notamment à des gains de productivité, nous avons pu compenser les effets de change et les droits de douane défavorables.

En parallèle, notre transformation a rendu L’Oréal plus fort que jamais. Nous avons poursuivi nos avancées en matière d'IA, renforcé notre R&I et déployé notre transformation IT. Et nous avons été à l’offensive avec des opérations de M&A plus stratégiques et transformantes que jamais : Kering Beauté renforcera le leadership de L’Oréal dans la beauté de luxe, avec des marques très attractives et au fort potentiel de croissance. L'augmentation de notre participation dans Galderma permettra à L’Oréal de participer au marché de l’esthétique, un domaine adjacent clé et à forte croissance de notre activité beauté.

Cette transformation ouvre de nouvelles opportunités de croissance, et nous sommes prêts à accélérer davantage. En 2026, malgré les incertitudes macroéconomiques, nous sommes optimistes quant aux perspectives du marché mondial de la beauté, et confiants dans notre capacité à continuer de le surperformer grâce à la stratégie multi-Divisions par catégorie de L'Oréal, et à réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats. »

Renouvellements de mandats et nominations d’Administrateurs

Le Conseil d’Administration, réuni le 12 février 2026, a décidé de soumettre à l’Assemblée Générale du 24 avril prochain le renouvellement des mandats d’administrateurs de MM. Jean-Paul Agon et Patrice Caine pour une durée de quatre ans.

Par ailleurs, le Conseil a décidé de maintenir la dissociation des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général. Sous réserve de l’approbation du renouvellement de son mandat d’administrateur par l’Assemblée Générale, M. Jean-Paul Agon sera reconduit dans ses fonctions de Président du Conseil d’Administration à l’issue de l’Assemblée du 24 avril 2026.

Le Conseil d’Administration a pris acte du souhait de M. Paul Bulcke et de Mme Béatrice Guillaume-Grabisch de mettre fin à leur mandat d’administrateurs à l’issue de l’Assemblée Générale du 24 avril 2026.

M. Paul Bulcke était administrateur de 2012 à 2014 et depuis 2017. Il est Vice-Président du Conseil d’Administration et membre du Comité Stratégie et Développement Durable, du Comité des Nominations et de la Gouvernance et du Comité des Ressources Humaines et des Rémunérations.

M. Jean-Paul Agon, au nom du Conseil d’Administration, a remercié vivement M. Paul Bulcke pour son engagement total ainsi que sa contribution significative aux travaux du Conseil et des Comités de L’Oréal durant plus d’une décennie. Sa vision stratégique, son approche multiculturelle éclairée et son intérêt constant pour l'innovation, ont été particulièrement précieux pour adresser les grands défis des dernières années.

Mme Béatrice Guillaume-Grabisch est administrateur et membre du Comité d’Audit depuis 2016. Le Conseil a salué l'engagement et la contribution active de Mme Béatrice Guillaume-Grabisch aux travaux du Conseil et du Comité d’Audit pendant ses 10 années de mandat. Son expérience de direction générale dans le secteur des biens de consommation, son expertise marketing ou bien encore ses compétences reconnues en pilotage de transformation IT ont enrichi les travaux du Conseil et du Comité d’Audit.

Sur proposition de Nestlé et sur recommandation du Comité des Nominations et de la Gouvernance, le Conseil d’Administration soumet à l’Assemblée Générale les nominations de M. Pablo Isla et de Mme Anna Lenz en qualité d’administrateurs pour une durée de 4 ans.

M. Pablo Isla est Président du Conseil d’Administration de Nestlé SA. Avocat de formation, il a dirigé pendant 17 ans Inditex (groupe international de prêt-à-porter détenant plusieurs marques dont Zara), d’abord comme Directeur Général et Vice-Président à partir de 2005, puis comme Président-Directeur Général de 2011 à 2022. M. Pablo Isla apportera au Conseil sa capacité reconnue à développer et mettre en œuvre une vision stratégique conjuguant transformation et croissance au niveau international, sa solide compréhension des enjeux réglementaires et de la gestion des risques, ainsi que sa connaissance approfondie de la gouvernance d’entreprise.

Sous réserve de sa nomination en qualité d’administrateur, le Conseil d’Administration a décidé de nommer, à l’issue de l’Assemblée Générale du 24 avril 2026, M. Pablo Isla en qualité de Vice-Président du Conseil d’Administration aux côtés de M. Jean-Victor Meyers également Vice-Président du Conseil.

Mme Anna Lenz est Directrice Générale Ressources Humaines de Nestlé et membre du Comité Exécutif, après une carrière de plus de 20 ans dans le Groupe. Mme Anna Lenz apportera au Conseil une compréhension holistique d’un groupe international. Son expertise en gestion des ressources humaines, ainsi que son expérience avérée en pilotage de la performance financière et en direction d'opérations dans des environnements complexes, représenteront des atouts majeurs pour les travaux du Conseil.

Le Conseil d’Administration, sur recommandation du Comité des Nominations et de la Gouvernance, soumet également à l’Assemblée Générale la nomination en qualité d’administrateur de Mme Christel Bories, pour une durée de 4 ans.

Mme Christel Bories est Présidente du Conseil d’Administration d’Eramet, groupe minier et métallurgique mondial dont elle assure également temporairement la Direction Générale depuis février 2026. Auparavant, elle a occupé les postes de Directrice générale déléguée d’Ipsen Pharma, Directrice générale de Constellium et cadre dirigeante chez Pechiney et Alcan. Mme Christel Bories apportera au Conseil son expérience de dirigeante de sociétés internationales dans des secteurs variés tels que l’industrie, le packaging ou la santé. Sa connaissance approfondie des matières premières, des chaînes de valeur industrielles, de la RSE et son expérience significative des enjeux sur tous les continents, notamment en Afrique, enrichiront particulièrement les travaux du Conseil.

Si l’Assemblée Générale approuve les nominations et les renouvellements proposés, le Conseil d’Administration sera composé de 18 administrateurs, soit 16 administrateurs nommés par l’Assemblée Générale et 2 administrateurs représentant les salariés. Les équilibres en termes d’indépendance et de mixité seront les suivants :

• 9 administrateurs indépendants sur 16 nommés par l’Assemblée, soit 56%,

• 7 femmes et 9 hommes sur 16 administrateurs nommés par l’Assemblée, soit 44% de femmes.

Projection de la composition du Conseil et des Comitésà l’issue de l’Assemblée Générale du 24 avril 2026*





COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Âge F / H Nationalité Fin de mandat Comités du Conseil CSDD Audit Gouv. RH & Rem. Dirigeants mandataires sociaux M. Jean-Paul Agon

Président du Conseil 69 H Française 2030 P M. Nicolas Hieronimus Directeur Général 62 H Française 2029 Famille Bettencourt Meyers M. Jean-Victor Meyers

Vice-Président 39 H Française 2028 ● ● ● M. Nicolas Meyers 37 H Française 2028 ● ● Téthys, représentée par M. Alexandre Benais 50 H Française 2029 ● ● Administrateurs liés à Nestlé M. Pablo Isla

Vice-Président 62 H Espagnole 2030 ● ● ● Mme Anna Lenz 46 F Suisse-Allemande 2030 ● Administrateurs indépendants ◼ Mme Sophie Bellon 64 F Française 2027 ● P Mme Christel Bories 61 F Française 2030 M. Patrice Caine 56 H Française 2030 ● P Mme Fabienne Dulac 58 F Française 2027 ● ● Mme Aurélie Jean 43 F Française 2029 Mme Ilham Kadri 57 F Française-Marocaine 2028 ● M. Alexandre Ricard 53 H Française 2029 ● ● M. Jacques Ripoll 60 H Française 2028 P ● Mme Isabelle Seillier 66 F Française 2029 ● ● Administrateurs représentant les salariés *** M. Benny de Vlieger 61 H Belge 2030 ● Mme Catherine Olivry 60 F Française 2030 ● Indépendance N/A 67%** 50% 57%** ◼ Indépendance au sens des critères du Code AFEP-MEDEF tels qu'appréciés par le Conseil d'Administration. P Président du Comité. ● Membre du Comité.





*Sous réserve de l’approbation par l’l’Assemblée Générale du 24 avril 2026 des nominations et renouvellements proposés.

**Hors administrateurs représentant les salariés conformément au Code Afep-Medef et/ou le Code de Commerce.

*** En application des statuts de L’Oréal, les administrateurs représentants les salariés sont désignés l’un par l’organisation syndicale la plus représentative en France, l’autre par le Comité d’Entreprise Européen. Leurs mandats arrivaient à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale 2026. M. Benny de Vlieger a été renouvelé dans ses fonctions par le Comité d’Entreprise Européen. M. Thierry Hamel ayant souhaité faire valoir ses droits à la retraite, son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale 2026. La CFE-CGC a désigné Mme Catherine Olivry en qualité d’administrateur représentant les salariés à compter de l’Assemblée Générale. Mme Catherine Olivry était jusqu’à présent représentante du Comité Social et Economique Central au Conseil d’Administration.





ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2025

Le chiffre d'affaires s'élève à 44,05 milliards d'euros au 31 décembre 2025, en hausse de + 1,3 % en publié.

À données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, le chiffre d’affaires croît de + 4,0 %.

L'effet net de changement de structure est de + 0,9 %.

La croissance à taux de change constants ressort à + 4,9 %.

À fin décembre 2025, les effets monétaires ont eu un impact négatif de – 3,6 %.





Chiffre d’affaires par Division et par Zone GéographiqueSynthèse par Division

4e trimestre 2025 Au 31 décembre 2025 Croissance à données Croissance à données M€ Comparables Publiées M€ Comparables Publiées Par Division Produits Professionnels 1 383,5 + 7,6 % + 6,7 % 5 163,0 + 7,5 % + 5,7 % Produits Grand Public 3 913,3 + 4,8 % + 0,0 % 16 089,7 + 3,5 % + 0,7 % L’Oréal Luxe 4 217,5 + 4,5 % - 0,5 % 15 595,1 + 2,8 % + 0,0 % Beauté Dermatologique 1 730,7 + 11,5 % + 5,9 % 7 204,1 + 5,5 % + 2,5 % Total Groupe 11 245,0 + 6,0 % + 1,5 % 44 052,0 + 4,0 % + 1,3 % Par Zone Europe 3 757,2 + 6,6 % + 7,0 % 14 864,5 + 4,4 % + 4,6 % Amérique du Nord 2 921,6 + 8,6 % + 0,7 % 11 718,1 + 3,4 % - 0,7 % Asie du Nord 2 729,2 + 0,6 % - 5,0 % 10 075,2 + 0,5 % - 2,2 % SAPMENA – SSA 1 1 045,9 + 10,7 % + 2,2 % 4 114,3 + 10,9 % + 6,5 % Amérique Latine 791,1 + 8,2 % + 2,3 % 3 279,9 + 8,3 % - 0,7 % Total Groupe 11 245,0 + 6,0 % + 1,5 % 44 052,0 + 4,0 % + 1,3 %





























PRODUITS PROFESSIONNELS

La Division des Produits Professionnels affiche une croissance de + 7,5 % à données comparables et de + 5,7 % à données publiées.

La Division surperforme nettement le marché de la beauté professionnelle, avec une croissance en volume et en valeur. Son chiffre d'affaires franchit pour la première fois le seuil des 5 milliards d’euros. Il est tiré par le soin du cheveu premium qui reste très dynamique et le déploiement réussi de la stratégie omnicanale de la Division – avec une accélération à la fois en e-commerce et en distribution sélective – tout en continuant de redynamiser le marché des salons grâce à des services personnalisés.

La Division progresse dans toutes les Zones, portée par sa forte performance en Europe et en Chine ainsi que par la poursuite de son expansion dans les marchés émergents, notamment au Brésil, au Mexique, dans les pays du GCC7 et en Inde.

Dans un marché du soin du cheveu premium très dynamique, Kérastase enregistre une nouvelle année de croissance remarquable à deux chiffres, propulsée par Gloss Absolu, le plus grand lancement jamais réalisé par la Division. En coloration, la Division continue de lancer des innovations fortes, notamment Matrix Super Sync et le relancement réussi de Majirel par L'Oréal Professionnel.

L'intégration de Color Wow est en bonne voie : cette acquisition stratégique renforce les capacités des Produits Professionnels dans le segment du styling, qui connait une accélération rapide, et offre des perspectives d’expansion internationale.

PRODUITS GRAND PUBLIC

La Division des Produits Grand Public enregistre une croissance de + 3,5 % à données comparables et de + 0,7 % à données publiées.

La croissance accélère entre le premier et le second semestre et reflète l’accélération réussie en matière d’innovation, notamment en soin du cheveu et du maquillage.

Les quatre marques mondiales sont en croissance : L'Oréal Paris, première marque de beauté au monde, et NYX Professional Makeup réalisent une nouvelle année de forte croissance. Parmi les marques régionales, Mixa, avec son déploiement européen réussi, et 3CE avec son expansion en Asie du Sud-Est, réalisent des performances remarquables. La marque Dr.G, récemment acquise, a été intégrée avec succès.

En Amérique du Nord, la croissance connaît une forte accélération : la Division surperforme nettement le marché, notamment en maquillage et en soin du cheveu, portée par l'innovation et sa nouvelle organisation commerciale. Dans les marchés émergents la dynamique est forte, tirée par le Brésil, le Mexique, les pays du GCC7 et le Vietnam. En Europe, la croissance reste solide avec des performances particulièrement remarquables en Europe du Sud.

Le soin du cheveu progresse à deux chiffres et constitue le principal contributeur à la croissance de la Division, tiré par le succès continu de Glycolic Gloss de L'Oréal Paris et le lancement de Fructis Curl Method de Garnier. Dans un marché du maquillage atone, la croissance est stimulée par des blockbusters comme le mascara Colossal Bubble de Maybelline New York, le spray fixateur Infaillible de L'Oréal Paris et Lip IV de NYX. Le soin de la peau est soutenu par les innovations de la franchise Revitalift de L'Oréal Paris, notamment Correcteur de Poches Instantané, ainsi que la crème Dry Touch de Garnier.

LUXE

L’Oréal Luxe enregistre une croissance de + 2,8 % à données comparables et de + 0,0 % à données publiées.

La dynamique s'accélère au second semestre avec une croissance qui atteint + 3,6 % – et près de + 5 % hors Travel Retail asiatique, où la situation reste difficile. La Division surperforme fortement un marché sélectif autour de + 1 %, avec une amélioration progressive au second semestre.

L'Oréal Luxe renforce ainsi sa position de leader mondial, grâce à son empreinte géographique équilibrée. 2025 marque une nouvelle étape : la Division est devenue numéro un en Asie du Nord, consolidant ainsi son leadership sur l’ensemble des zones géographiques.

La Division réalise une croissance à deux chiffres dans les marchés émergents, surperforme fortement le marché en Europe – notamment dans les clusters DACH et Espagne-Portugal. En Amérique du Nord, elle affiche une solide résilience. En Asie du Nord, la dynamique s'accélère au second semestre, grâce à la reprise du marché sélectif en Chine.

Les Parfums restent un puissant moteur de croissance, tirés par la forte dynamique des Marques Couture, grâce à des blockbusters mondiaux comme Libre et MYSLF d'Yves Saint Laurent, Born in Roma de Valentino et Paradoxe de Prada – ils sont renforcés par le spectaculaire début de Paradigme de Prada et le solide démarrage de Miutine de Miu Miu. A noter la croissance à deux chiffres des Collections de Parfums – portée par les performances exceptionnelles d'Aesop et Maison Margiela. Cette forte dynamique dans les Parfums confirme le succès de la stratégie de la Division sur les segments de l'ultra-premium et de la Couture.

Le Maquillage bénéficie d'une montée en puissance de l'innovation, porté notamment par le succès d’Yves Saint Laurent avec Make Me Blush et The Inks, de Prada – qui réalise une nouvelle année de croissance à deux chiffres - et de la franchise Idôle de Lancôme avec Juicy Treats.

En soin de la peau, la marque Medik8, récemment acquise, connaît un excellent démarrage – renforçant la position de L'Oréal Luxe sur l'important segment de la beauté médicalisée.

BEAUTÉ DERMATOLOGIQUE

La Division Beauté Dermatologique enregistre une croissance de + 5,5 % à données comparables et de + 2,5 % à données publiées.

La dynamique s'améliore trimestre après trimestre et accélère nettement pour atteindre une croissance à deux chiffres au quatrième trimestre, soutenue par l'alignement progressif du sell-in et du sell-out et l’amélioration progressive de CeraVe. En sell-out, la Division continue de surperformer un marché mondial de la dermo-cosmétique qui ralentit mais reste robuste et supérieure au marché mondial de la beauté.

La Division Beauté Dermatologique progresse dans toutes les Zones. La dynamique est particulièrement forte dans les marchés émergents et résiliente dans les marchés matures, où la Division surperforme nettement le marché en sell-out.

La Roche-Posay reste le premier contributeur à la croissance. La marque surperforme nettement le marché, portée par la franchise Cicaplast et le succès continu de Melasyl, la technologie de rupture anti-pigmentation.

CeraVe se redresse progressivement, stimulé par le lancement réussi du Lait Hydratant Intensif. Aux États-Unis, la marque réaccélère progressivement en soin de la peau et bénéficie de son entrée dans le soin du cheveu, qui connaît un bon démarrage – lui permettant de surperformer le marché au second semestre. Dans les marchés émergents et en Chine continentale, CeraVe poursuit sa très forte dynamique et progresse nettement plus vite que le marché.

SkinCeuticals franchit la barre du milliard d’euros, réalisant une croissance très dynamique dans toutes les zones, boostée par des innovations exceptionnelles comme P-Tiox et AGE interrupter.

La croissance de Vichy est tirée par la vigueur continue de Dercos et le lancement réussi de Collagen Specialist 16.





Synthèse par Zone géographique

EUROPE

Le chiffre d’affaires de la Zone Europe progresse de + 4,4 % à données comparables et de + 4,6 % à données publiées.

L’Oréal continue de surperformer un marché de la beauté robuste, en particulier au quatrième trimestre, grâce au succès continu du e-commerce.

La dynamique est particulièrement forte dans les clusters Espagne-Portugal et Allemagne-Autriche-Suisse, en Italie et dans la plupart des pays de taille moyenne ; le cluster Royaume-Uni-Irlande accélère nettement au second semestre.

Les Produits Grand Public surperforment le marché du maquillage grâce à de solides innovations, portées notamment par L'Oréal Paris et NYX Professional Make-Up. Le soin du cheveu est tiré par des lancements réussis tels que Elsève Glycolic Gloss de L'Oréal Paris et Fructis Keratin Sleek de Garnier.

L'Oréal Luxe surperforme nettement son marché, principalement grâce à la performance exceptionnelle de son portefeuille de parfums. L’Oréal occupe les trois places du podium des parfums féminins avec Libre, La Vie est Belle et Paradoxe. Dans les parfums masculins, Paradigme de Prada connaît un démarrage très prometteur.

Les Produits Professionnels enregistrent une forte croissance, portée par le dynamisme continu du soin du cheveu premium – avec une performance particulièrement impressionnante de Kérastase.

La Division Beauté Dermatologique accélère progressivement au second semestre, grâce à l'alignement graduel du sell-in et du sell-out. La Roche-Posay consolide son leadership sur tous ses canaux de distributions stratégiques. SkinCeuticals est particulièrement dynamique, porté par des lancements réussis.

AMÉRIQUE DU NORD

La Zone Amérique du Nord progresse de + 3,4 % à données comparables et de - 0,7 % à données publiées.

La croissance accélère, passant de + 2 % au premier semestre à près de + 5 % au second, notamment grâce à l’amélioration des conditions de marché et du lancement réussi d'innovations clés. Toutes les Divisions contribuent à cette croissance.

La dynamique de la Division des Produits Grand Public s'améliore trimestre après trimestre, et permet à la Division de surperformer significativement au second semestre. Le soin du cheveu reste la catégorie la plus dynamique, porté par Elvive et Ever de L'Oréal Paris. Le maquillage s'améliore fortement, boosté par des innovations comme Plump Ambition et Faux Brow de L'Oréal Paris, ainsi que Lip IV et Brow Glue Crazy Lift de NYX Professional Makeup.

La Division Produits Professionnels surperforme le marché grâce à la vigueur continue de Kérastase dans le soin du cheveu premium, renforcée par le lancement réussi de Gloss Absolu. La marque Color Wow, récemment acquise, connaît un bon démarrage.

En Luxe, les parfums restent dynamiques et surperforment nettement le marché. La catégorie est portée par le succès continu des Marques Couture ainsi que par le déploiement de nouveaux lancements, notamment Paradigme de Prada, Miutine de Miu Miu et MYSLF Absolu d'YSL.

La dynamique de la Division Beauté Dermatologique s'améliore nettement au second semestre, avec la contribution de toutes les marques clé. La croissance est menée par SkinCeuticals, stimulée par le succès continu de P-Tiox et une forte dynamique en D2C. CeraVe maintient sa trajectoire ascendante, portée par la vigueur continue en soin du cheveu et une amélioration progressive en soin de la peau.

Le E-commerce demeure le principal moteur de croissance, réalisant une performance robuste dans les quatre Divisions.

ASIE DU NORD

En Asie du Nord, le chiffre d’affaires progresse de + 0,5 % à données comparables et de - 2,2 % à données publiées.

Hors Travel Retail, où l'écosystème reste difficile, la croissance de L’Oréal s'améliore, passant d'une stagnation au premier semestre à + 4 % au second. Le Groupe surperforme dans tous les marchés, y compris en Travel Retail, grâce à son portefeuille de marques inégalé et à l'intensification de son innovation.

L'amélioration est tirée par la Chine continentale, où la croissance accélère, passant d'une croissance faible à une croissance moyenne à un chiffre sur la période, soutenue par une stabilisation progressive des conditions de marché. L’Oréal surperforme le marché à la fois en online et offline. Dans un marché sélectif qui connaît une nette reprise au second semestre, L'Oréal Luxe continue de surperformer, stimulé par son solide plan d'innovations. La croissance reste dynamique pour les Produits Professionnels et, plus encore, pour la Beauté Dermatologique, où SkinCeuticals renforce sa position de leader. L'Oréal Paris confirme une nouvelle fois sa position de marque de beauté numéro un sur le marché chinois.

En Asie du Nord, la Division Beauté Dermatologique affiche une croissance à deux chiffres avec la contribution de toutes ses marques, gagnant des parts de marché dans tous les pays. La Division des Produits Professionnels surperforme le marché, portée par le dynamisme continu de Kérastase et du e-commerce. En Luxe, la croissance connaît une forte reprise au second semestre et continue de surperformer le marché, tirée par des innovations fortes et des expériences consommateurs exceptionnelles ; Yves Saint Laurent, Prada, Maison Margiela et Aesop sont particulièrement dynamiques.

SAPMENA – SSA6

Le chiffre d’affaires de la Zone SAPMENA-SSA progresse de + 10,9 % à données comparables et de + 6,5 % à données publiées.

En SAPMENA, toutes les Divisions contribuent à la croissance de la Zone : la Division Beauté Dermatologique est la plus dynamique, portée par La Roche-Posay et CeraVe. La Division des Produits Professionnels progresse fortement, boostée par Kérastase. La performance de L'Oréal Luxe est tirée par Yves Saint Laurent, Armani et Prada. La Division des Produits Grand Public, principal contributeur à la croissance, est portée par L'Oréal Paris.

Par catégorie, le soin du cheveu, le maquillage et les parfums affichent tous une croissance à deux chiffres. Le soin du cheveu est en tête, avec de solides performances à la fois dans les circuits professionnels et grand public – ce dernier étant stimulé par le succès des lancements Elsève. Le rebond du maquillage se poursuit, porté par les innovations et le succès de l'expansion de 3CE dans la Zone. Les parfums progressent fortement, tirés par les Marques Couture.

Par pays, les principaux contributeurs sont ceux du GCC7, suivis du cluster Australie-Nouvelle-Zélande, du Vietnam, de l'Inde et de la Thaïlande.

Dans l'ensemble de la Zone, le circuit online reste le principal moteur de croissance, notamment en Inde, en Asie du Sud-Est et dans les pays du GCC7.

L'Afrique subsaharienne (SSA) affiche une solide croissance, tirée à la fois par les volumes et le mix. Toutes les Divisions affichent une belle dynamique : les principaux contributeurs sont les Produits Grand Public et la Beauté Dermatologique. Le soin de la peau, le soin du cheveu et le maquillage connaissent une dynamique remarquable, portée par La Roche-Posay, L'Oréal Paris et CeraVe. L'Afrique du Sud reste le principal contributeur à la croissance et continue de surperformer son marché.

AMÉRIQUE LATINE

En Amérique latine, le chiffre d’affaires progresse de + 8,3 % à données comparables et de - 0,7 % à données publiées.

Cette forte croissance est réalisée malgré le ralentissement des conditions de marché, démontrant la résilience de L’Oréal.

Toutes les Divisions progressent. Les Produits Professionnels et L'Oréal Luxe continuent de réaliser une croissance exceptionnelle, tirée respectivement par une forte innovation en soin du cheveu premium ainsi qu'en parfums et maquillage. La Division des Produits Grand Public est le principal contributeur à la croissance, portée par le soin du cheveu, le maquillage et la coloration, avec en tête L'Oréal Paris, où le lancement du blockbuster Elsève Dream Sleek renforce la part de marché de la marque dans toute la Zone.

Toutes les catégories clés progressent. Les Parfums maintiennent une dynamique exceptionnelle, portés par les Marques Couture. La catégorie du soin du cheveu est le premier contributeur à la croissance, progressant à deux chiffres dans toutes les Divisions et marques, stimulée par un solide plan d'innovations.

Tous les pays progressent, avec des performances particulièrement fortes au Mexique et au Brésil.

Les circuits offline et online sont en croissance. Le E-commerce maintient sa forte dynamique dans toute la Zone, permettant à L’Oréal d'atteindre de nouveaux consommateurs.





FAITS MARQUANTS DEPUIS LA DERNIÈRE PUBLICATIONSTRATÉGIE

L’Oréal a annoncé l'acquisition d'une participation supplémentaire de 10 % dans Galderma, portant sa participation à 20 %. Cet investissement stratégique réaffirme l'ambition de L'Oréal de participer au marché en forte croissance de l'esthétique. Le Conseil d'Administration de Galderma examinera la nomination de deux candidats administrateurs non indépendants représentant L'Oréal à compter de l'Assemblée Générale Annuelle de 2026. Les approbations réglementaires usuelles ont été obtenues et la réalisation de l’opération a eu lieu le 10 février 2026.

RECHERCHE, BEAUTY TECH ET DIGITAL

L'Oréal a présenté au CES 2026 de Las Vegas deux technologies révolutionnaires , qui exploitent la puissance de la lumière infrarouge pour le bénéfice des cheveux avec le Light Straight + Multi-styler et de la peau avec le LED Face Mask . Ces dernières ont été récompensées par un CES® 2026 Innovation Award.

, qui exploitent la puissance de la lumière infrarouge pour le bénéfice des cheveux avec le et de la peau avec le . Ces dernières ont été récompensées par un CES® 2026 Innovation Award. L'Oréal a annoncé la création d'un pôle Beauty Tech en Inde. Ce nouveau centre aura notamment pour objectif de développer des solutions de beauté basées sur l'IA, en s’appuyant sur l’IA Générative et Agentique.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE GOUVERNANCE

L'Oréal a obtenu, pour la dixième année consécutive, la note triple « A » du CDP , démontrant ainsi son leadership et sa transparence en matière de lutte contre le changement climatique, de protection des forêts et de sécurité de l'eau.

, démontrant ainsi son leadership et sa transparence en matière de lutte contre le changement climatique, de protection des forêts et de sécurité de l'eau. L'Oréal a reçu la médaille de platine EcoVadis avec un score de 89 sur 100. Cette reconnaissance place le Groupe dans le top 1 % des entreprises les mieux notées au monde parmi 150 000 entreprises évaluées.

AUTRE

L'Oréal se classe au 41ème rang des entreprises les plus admirées au monde (seule entreprise française du Top 50) du classement Fortune Most Admired Companies.





RÉSULTATS 2025

Les comptes sont audités et le rapport de certification des comptes consolidés sera émis après l’arrêté du rapport de gestion par le Conseil d’Administration et sa vérification par les commissaires aux comptes.

Rentabilité d’exploitation à 20,2 % du chiffre d’affaires

Comptes de résultat consolidé : du chiffre d’affaires au résultat d’exploitation.

2024 2025 En M€ % CA En M€ % CA Chiffre d’affaires 43 486,8 100,0 % 44 052,0 100,0% Coût des ventes - 11 227,0 25,8 % -11 313,4 25,7% Marge brute 32 259,8 74,2 % 32 738,6 74,3% Frais de Recherche & Innovation - 1354,7 3,1 % -1 380,6 3,1% Frais publi-promotionnels - 14 008,9 32,2 % -14 177,8 32,2% Frais commerciaux & administratifs - 8 208,7 18,9 % -8 288,4 18,8% Résultat d’exploitation 8 687,5 20,0 % 8 891,9 20,2%

La marge brute, à 74,3 % du chiffre d’affaires, est en hausse de 10 points de base.

Les frais de Recherche & Innovation restent stables, à 3,1 % du chiffre d’affaires.

Les frais publi-promotionnels restent stables, à 32,2 % du chiffre d’affaires.

Les frais commerciaux et administratifs, à 18,8 % du chiffre d’affaires, diminuent de 10 points de base.

Au total, le résultat d’exploitation augmente de + 2,4 % à 8 891,9 millions d’euros, et ressort à 20,2 % du chiffre d’affaires, en progression de 20 points de base.





Résultat d’exploitation par Division

2024 2025 En M€ % CA En M€ % CA Par Division Produits Professionnels 1 086,2 22,2 % 1 180,3 22,9% Produits Grand Public 3 376,4 21,1 % 3 443,3 21,4% L’Oréal Luxe 3 469,7 22,3 % 3 488,1 22,4% Beauté Dermatologique 1 832,7 26,1 % 1 882,1 26,1% Total des Divisions 9 765,0 22,5 % 9 993,8 22,7% Non alloué 8 - 1 077,5 - 2,5 % -1 101,8 -2,5% Groupe 8 687,5 20,0 % 8 891,9 20,2%

La rentabilité de la Division des Produits Professionnels s’établit à 22,9 % du chiffre d’affaires, en progression de 70 points de base.

La rentabilité de la Division des Produits Grand Public s’établit à 21,4 % du chiffre d’affaires, en progression de 30 points de base.

La rentabilité de la Division Luxe s’établit à 22,4 %, en progression de 10 points de base.

La rentabilité de la Division Beauté Dermatologique s’établit à 26,1 %, stable par rapport à 2024.

Les dépenses non-allouées s’élèvent à 1 101,8millions d’euros.

Résultat net

Comptes de résultat consolidé : du résultat d’exploitation au résultat net hors éléments non récurrents.

En M€ 2024 2025 Évolution Résultat d’exploitation 8 687,5 8 891,9 + 2,4 % Produits et charges financiers hors dividendes reçus - 264,5 - 236,1 Dividendes reçus 447,6 351,9 Résultat avant impôt hors éléments non récurrents 8 870,6 9 007,7 + 1,5 % Impôt sur les résultats hors éléments non récurrents - 2 075,4 - 2 187,4 Résultat net des sociétés mises en équivalence hors éléments non récurrents - 1,3 - 5,5 Intérêts minoritaires - 7,6 - 8,3 Résultat net part du groupe

hors éléments non récurrents 6 786,3 6 806,4 + 0,3 % BNPA3 (€) 12,66 12,71 + 0,4 % Résultat net part du groupe 6 408,7 6 127,2 - 4,4 % Résultat net dilué par action part du groupe (€) 11,95 11,44 Nombre d’actions moyen dilué 536 078 431 535 366 634

La charge financière nette ressort à 236,1 millions d’euros.

Les dividendes reçus s’élèvent au total à 351,9 millions d'euros.

L’impôt sur les résultats hors éléments non récurrents s’élève à 2 187,4 millions d’euros, soit un taux d’imposition de 24,3 %.

Le résultat net part du Groupe hors éléments non récurrents s’élève à 6 806,4 millions d’euros.

Le Bénéfice Net Par Action3, à 12,71 euros, est en progression de + 0,4 %.

Les éléments non récurrents part du groupe 9 s’élèvent à 681,1 millions d’euros net d’impôts.

Le résultat net part du groupe ressort à 6 127.2 millions d’euros, en diminution de - 4,4 %.

Marge Brute d’Autofinancement, Bilan et Situation de trésorerie

La marge brute d’autofinancement s’élève à 8 329,5 millions d’euros, en diminution de – 2,2 %.

Le besoin en fonds de roulement est en diminution de 327 millions d’euros.

À 1 495,3 millions d’euros, les investissements, représentent 3,4 % du chiffre d’affaires.

Le cash-flow opérationnel10, à 7 161,6 millions d’euros, est en augmentation de 7,8 %.

Le bilan demeure robuste, avec des capitaux propres qui s’élèvent à 35,0 milliards d’euros

Dividende proposé à l’Assemblée Générale du 24 avril 2026

Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale des Actionnaires du 24 avril 2026, un dividende de 7,20 euros, en augmentation de + 2,9 % par rapport au dividende versé en 2025. Ce dividende sera mis en paiement le 4 mai 2026 (date de détachement le 29 avril 2026).

Capital social

À la date du 31 décembre 2025, le capital de la société est composé de 533 783 028 actions.

Le Conseil d’Administration de L’Oréal s’est réuni le 12 février 2026 sous la Présidence de Jean-Paul Agon et en présence des Commissaires aux Comptes. Le Conseil a arrêté les comptes consolidés et les comptes sociaux pour l’exercice 2025.

« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titre L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

À propos de L’Oréal

Depuis 115 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, essentielle, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 40 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec plus de 95 000 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e- commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, parfumeries, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 44,05 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 22 centres de recherche répartis dans 9 hubs régionaux à travers le monde, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et plus de 8 000 talents du digital, de la tech et de la data, pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech.

En 2025, le magazine Fortune a nommé L'Oréal entreprise la plus innovante d'Europe, parmi 300 entreprises, dans un classement couvrant 21 pays et 16 secteurs d'activité en Europe.

Plus d’information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom

CONTACTS L’ORÉAL

Standard

+33 (0)1 47 56 70 00

Actionnaires individuels

Pascale GUERIN

+33 (0)1 49 64 18 89

Pascale.guerin@loreal.com

Relations Investisseurs

Eva QUIROGA

+33 (0)7 88 14 22 65

Eva.quiroga@loreal.com

Médias

Brune DIRICQ

+33 (0)6 63 85 29 87

Brune.diricq@loreal.com

Pierre-Louis GERMAIN

+33 (0)6 84 30 94 91

Pierre-louis.germain@loreal.com

Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, www.loreal-finance.com, l’application mobile L’Oréal Finance ou contacter le numéro vert : 0.800.66.66.66 (appel gratuit).

Ce communiqué est sécurisé et authentifié avec la technologie blockchain.

Vous pouvez vérifier son authenticité sur le site www.wiztrust.com









1 À données comparables : à structure et taux de change identiques.

2 Inclut les ventes sur les sites en propre de L’Oréal, les ventes aux pure players du e-commerce et la part du e-commerce dans les ventes aux distributeurs traditionnels (sur la base de données déclaratives non auditées) ; à données comparables.

3 Résultat net dilué par action, hors éléments non récurrents part du groupe.

4 Proposé à l’Assemblée Générale du 24 avril 2026.

5 Ajusté pour le phasage lié à la transformation informatique de 2024 et 2025.

6 SAPMENA – SSA : South Asia Pacific, Middle East, North Africa, Sub-Saharan Africa (Asie du Sud, Pacifique, Moyen-Orient, Afrique du Nord et Afrique Subsaharienne).

7 GCC: (Gulf Cooperation Council) : Conseil de Coopération du Golfe.

8 Non alloué = Frais centraux Groupe, recherche fondamentale, actions gratuites et divers.

9 Les éléments non récurrents incluent les dépréciations d’actifs, les plus et moins-values de cessions d'immobilisations, les coûts de restructuration et les effets d’impôts sur éléments non récurrents.

10 Cash-flow opérationnel = Marge brute d’autofinancement + variation du besoin en fonds de roulement – investissements.

Annexes

Annexe 1 : Chiffre d’affaires du groupe L’Oréal 2024/2025 (en millions d’euros)

2024 2025 M€ M€ Evolution à données comparables Evolution à données publiées Premier trimestre 11 245,0 11 734,7 + 3,5 % + 4,4 % Deuxième trimestre 10 875,8 10 738,6 + 2,4 % - 1,3 % Total premier semestre 22 120,8 22 473,3 + 3,0 % + 1,6 % Troisième trimestre 10 284,9 10 333,7 + 4,2 % + 0,5 % Total neuf mois 32 405,7 32 807,0 + 3,4 % + 1,2 % Quatrième Trimestre 11 081,1 11 245,0 + 6,0 % + 1,5 % Total Année 43 486,8 44 052,0 + 4,0 % + 1,3 %





Annexe 2 : Comptes de résultat consolidé comparés

En millions d’euros 2025 2024 2023 Chiffre d’affaires 44 052,0 43 486,8 41 182,5 Coût des ventes -11 313,4 -11 227,0 -10 767,0 Marge brute 32 738,6 32 259,8 30 415,5 Frais de Recherche et Innovation -1 380,6 -1 354,7 -1 288,9 Frais publi-promotionnels -14 177,8 -14 008,9 -13 356,6 Frais commerciaux et administratifs -8 288,3 -8 208,7 -7 626,7 Résultat d’exploitation 8 891,9 8 687,5 8 143,3 Autres produits et charges -505,4 -437,7 -449,9 Résultat opérationnel 8 386,5 8 249,8 7 693,4 Coût de l’endettement financier brut -365,8 -373,4 -226,7 Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie 167,7 148,7 162,1 Coût de l’endettement financier net -198,1 -224,7 -64,6 Autres produits et charges financiers -38,0 -39,8 -51,5 Dividendes reçus 351,9 447,6 423,6 Résultat avant impôt et sociétés mises en équivalence 8 502,2 8 432,9 8 001,0 Impôts sur les résultats -2 363,1 -2 015,1 -1 810,6 Résultat net des sociétés mises en équivalence -5,5 -1,3 0,2 Résultat net 6 133,7 6 416,5 6 190,5 Dont : part du groupe 6 127,2 6 408,7 6 184,0 part des minoritaires 6,5 7,8 6,5 Résultat net par action part du groupe (en euros) 11,48 11,99 11,55 Résultat net dilué par action part du groupe (en euros) 11,44 11,95 11,52 Résultat net par action hors éléments non récurrents part du groupe (en euros) 12,75 12,70 12,11 Résultat net dilué par action hors éléments non récurrents part du groupe (en euros) 12,71 12,66 12,08

Annexe 3 : État du résultat global consolidé

En millions d’euros 2025 2024 2023 Résultat net consolidé de l'exercice 6 133,7 6 416,5 6 190,5 Couverture des flux de trésorerie 116,9 -77,1 -137,3 Réserves de conversion -985,3 260,6 -425,8 Impôt sur les éléments recyclables (1) -12,4 4,1 22,7 Éléments recyclables en résultat -880,9 187,7 -540,3 Actifs financiers à la juste valeur par résultat global 848,4 1 144,9 -76,3 Gains et pertes actuariels 104,4 154,2 -119,3 Impôt sur les éléments non recyclables (1) -58,6 -72,5 28,9 Éléments non recyclables en résultat 894,2 1 226,6 -166,7 Autres éléments du résultat global 13,3 1 414,3 -707,0 RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ 6 147,0 7 830,8 5 483,6 Dont : part du groupe 6 141,5 7 823,2 5 477,7 part des minoritaires 5,4 7,5 5,9

L’effet d’impôt se décline comme suit :

En millions d’euros 2025 2024 2023 Couverture des flux de trésorerie -12,4 4,1 22,7 Éléments recyclables en résultat -12,4 4,1 22,7 Actifs financiers à la juste valeur par résultat global -29,3 -33,3 -1,3 Gains et pertes actuariels -29,3 -39,2 30,2 Éléments non recyclables en résultat -58,6 -72,5 28,9 TOTAL -71,1 -68,3 51,6

Annexe 4 : Bilans consolidés comparés

Actif

En millions d’euros 31.12.2025 31.12.2024 31.12.2023 Actifs non courants 39 622,7 39 879,9 35 529,7 Écarts d'acquisition 14 469,7 13 382,0 13 102,6 Autres immobilisations incorporelles 5 072,0 4 594,8 4 287,1 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 1 663,2 1 763,2 1 692,4 Immobilisations corporelles 4 211,9 4 202,0 3 867,7 Actifs financiers non courants 12 867,3 14 838,1 11 631,6 Titres mis en équivalence 376,0 126,4 27,0 Impôts différés actifs 962,7 973,3 921,2 Actifs courants 22 198,5 16 473,5 16 325,4 Stocks 4 543,3 4 630,1 4 482,4 Créances clients 5 500,3 5 601,8 5 092,7 Autres actifs courants 2 063,8 1 955,3 2 270,6 Impôts sur les bénéfices 226,0 234,1 191,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie 9 865,0 4 052,3 4 288,1 TOTAL 61 821,2 56 353,4 51 855,1

Passif

En millions d’euros 31.12.2025 31.12.2024 31.12.2023 Capitaux propres 35 003,8 33 137,8 29 081,6 Capital 106,8 106,9 106,9 Primes 3 509,8 3 444,3 3 370,2 Autres réserves 18 166,5 16 144,8 13 799,1 Autres éléments du résultat global 7 043,0 7 028,6 5 614,2 Résultat net part du groupe 6 127,2 6 408,7 6 184,0 Capitaux propres – part du groupe 34 953,2 33 133,3 29 074,3 Intérêts minoritaires 50,6 4,5 7,3 Passifs non courants 11 450,9 8 579,6 7 873,8 Provisions pour retraites et autres avantages 684,0 668,9 562,0 Provisions pour risques et charges 84,5 76,8 68,8 Passifs d'impôts non courants 236,6 224,3 255,7 Impôts différés passifs 1 013,2 964,5 846,6 Emprunts et dettes financières non courants 8 069,7 5 187,1 4 746,7 Dettes financières de location – part non courante 1 362,9 1 458,0 1 394,2 Passifs courants 15 366,5 14 636,0 14 899,7 Dettes fournisseurs 6 727,7 6 468,5 6 347,0 Provisions pour risques et charges 1 117,7 1 093,1 977,2 Autres passifs courants 4 782,9 4 949,6 4 816,1 Impôts sur les bénéfices 254,8 275,1 208,1 Emprunts et dettes financières courants 2 048,9 1 381,3 2 091,5 Dettes financières de location – part courante 434,5 468,6 459,8 TOTAL 61 821,2 56 353,4 51 855,1

Annexe 5 : Tableaux des variations des capitaux propres consolidés

En millions d’euros Nombre d’actions en circulation Capital Primes Autres réserves et résultat Autres éléments du résultat global Actions auto-détenues Capitaux propres

part du groupe Intérêts minoritaires Capitaux propres Situation au 31.12.2022 535 186 562 107,0 3 368,7 17 382,2 6 320,6 — 27 178,5 8,0 27 186,5 Résultat net consolidé de l'exercice 6 184,0 6 184,0 6,5 6 190,5 Couverture des flux de trésorerie -113,9 -113,9 -0,6 -114,5 Réserves de conversion -425,9 -425,9 0,1 -425,8 Autres éléments du résultat global

et recyclables en résultat -539,7 -539,8 -0,6 -540,3 Actifs financiers à la juste valeur

par résultat global -77,5 -77,5 -77,5 Gains et pertes actuariels -89,2 -89,2 — -89,2 Autres éléments du résultat global

et non recyclables en résultat -166,7 -166,7 — -166,7 Résultat global consolidé 6 184,0 -706,5 5 477,6 5,9 5 483,6 Augmentation de capital 810 545 0,2 1,5 — 1,7 1,7 Annulation d'actions auto-détenues -0,3 -503,2 503,3 -0,2 -0,2 Dividendes versés

(hors actions propres) -3 248,4 -3 248,4 -6,2 -3 254,6 Rémunérations payées en actions 168,5 168,5 168,5 Variations nettes des titres

L’Oréal auto-détenus -1 271 632 -503,3 -503,3 -503,3 Variations de périmètre — — — — — Autres variations -0,1 — -0,1 -0,4 -0,6 Situation au 31.12.2023 534 725 475 106,9 3 370,2 19 983,1 5 614,2 — 29 074,3 7,3 29 081,6 Résultat net consolidé de l'exercice 6 408,7 6 408,7 7,8 6 416,5 Couverture des flux de trésorerie -72,5 -72,5 -0,4 -72,9 Réserves de conversion 260,4 260,4 0,2 260,6 Autres éléments du résultat global

et recyclables en résultat 187,9 187,9 -0,2 187,7 Actifs financiers à la juste valeur

par résultat global 1 111,6 1 111,6 1 111,6 Gains et pertes actuariels 115,0 115,0 115,0 Autres éléments du résultat global

et non recyclables en résultat 1 226,6 1 226,6 — 1 226,6 Résultat global consolidé 6 408,7 1 414,5 7 823,2 7,5 7 830,8 Augmentation de capital 895 103 0,0 69,8 — 69,9 69,9 Annulation d'actions auto-détenues -0,1 -497,4 497,5 — — Dividendes versés

(hors actions propres) -3 565,1 -3 565,1 -7,1 -3 572,1 Rémunérations payées en actions 239,1 239,1 239,1 Variations nettes des titres

L’Oréal auto-détenus -1 308 557 -497,5 -497,5 -497,5 Variations de périmètre — — — Autres variations 4,3 -14,9 -10,6 -3,2 -13,8 Situation au 31.12.2024 534 312 021 106,9 3 444,3 22 553,5 7 028,6 — 33 133,3 4,5 33 137,8





En millions d’euros Nombre d’actions en circulation Capital Primes Autres réserves et résultat Autres éléments du résultat global Actions auto-détenues Capitaux propres

part du groupe Intérêts minoritaires Capitaux propres Situation au 31.12.2024 534 312 021 106,9 3 444,3 22 553,5 7 028,6 — 33 133,3 4,5 33 137,8 Résultat net consolidé de l'exercice 6 127,2 6 127,2 6,5 6 133,7 Couverture des flux de trésorerie 104,0 104,0 0,4 104,4 Réserves de conversion -983,9 -983,9 -1,4 -985,3 Autres éléments du résultat global

et recyclables en résultat -879,9 -879,9 -1,0 -880,9 Actifs financiers à la juste valeur

par résultat global 819,1 819,1 819,1 Gains et pertes actuariels 75,1 75,1 75,1 Autres éléments du résultat global

et non recyclables en résultat 894,2 894,2 — 894,2 Résultat global consolidé 6 127,2 14,3 6 141,5 5,4 6 147,0 Augmentation de capital 827 643 0,2 65,5 -0,1 65,5 65,5 Annulation d'actions auto-détenues -0,3 -501,2 501,5 — — Dividendes versés

(hors actions propres) -3 774,6 -3 774,6 -7,0 -3 781,6 Rémunérations payées en actions 248,3 248,3 248,3 Variations nettes des titres

L’Oréal auto-détenus -1 356 636 -501,5 -501,5 -501,5 Variations de périmètre — 46,1 46,1 Autres variations (1) — -359,3 -359,3 1,5 -357,8 SITUATION AU 31.12.2025 533 783 028 106,8 3 509,8 24 293,7 7 043,0 — 34 953,2 50,6 35 003,8

(1) Correspond essentiellement à l'engagement de rachat des minoritaires de Medik8 pour 325 millions d'euros.

Annexe 6 : Tableaux des flux de trésorerie consolidés comparés

En millions d’euros 2025 2024 2023 Flux de trésorerie liés à l'activité Résultat net part du groupe 6 127,2 6 408,7 6 184,0 Intérêts minoritaires 6,5 7,8 6,5 Élimination des charges et des produits sans incidence sur la trésorerie : amortissements, provisions et passifs d'impôts non courants (1) 1 817,4 1 855,3 1 715,0 variation des impôts différés 68,2 -37,4 -95,3 charge de rémunération des plans d'actions gratuites 248,3 239,1 168,5 plus ou moins-values de cessions d'actifs 37,8 15,2 6,9 Autres opérations sans incidence sur la trésorerie 17,4 21,1 14,1 Résultat des sociétés mises en équivalence net des dividendes reçus 6,7 2,9 -0,2 Marge brute d'auto-financement 8 329,5 8 512,6 7 999,5 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (1) 327,4 -226,6 -394,9 Flux de trésorerie générés par l'activité (A) 8 656,9 8 286,0 7 604,6 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -1 495,3 -1 641,7 -1 488,7 Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 5,7 13,6 12,8 Variation des autres actifs financiers (y compris les titres non consolidés) 2 509,0 -1 927,0 -170,7 Incidence des variations de périmètre -2 426,6 -148,9 -2 497,2 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B) -1 407,1 -3 703,9 -4 143,7 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement Dividendes versés -3 917,0 -3 614,9 -3 425,6 Augmentation de capital de la société mère 65,6 69,9 1,5 Valeur de cession/(acquisition) des actions propres -501,5 -497,5 -503,3 Rachat d'intérêts minoritaires -16,3 -13,9 — Émission (remboursement) d'emprunts à court terme -609,7 -1 775,9 -823,7 Émission d'emprunts à long terme 4 057,3 1 529,4 3 567,1 Remboursement d'emprunts à long terme -22,6 -7,9 — Remboursement de la dette de location -453,6 -474,3 -430,6 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (C) -1 397,8 -4 785,1 -1 614,6 Incidence des variations de cours des devises (D) -39,2 -32,8 -175,9 Variation de trésorerie (A+B+C+D) 5 812,8 -235,8 1 670,4 Trésorerie d'ouverture (E) 4 052,3 4 288,1 2 617,7 TRÉSORERIE DE CLÔTURE (A+B+C+D+E) 9 865,0 4 052,3 4 288,1

Suite au dénouement en 2023 du litige avec l'Autorité de la Concurrence France, la reprise de provision et l'extourne de la créance pour un même montant de 189,5 millions d'euros ont été présentées dans les opérations sans incidence sur la trésorerie.

Pièce jointe