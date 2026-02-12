Mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions de 175 millions d’euros

Paris – le 12 février 2026 – Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] a confié ce jour, un mandat à un Prestataire de Services d’Investissement pour l’exécution d’un programme portant sur l’achat de ses propres actions, pour un montant maximum de 175 millions d’euros.

Ce programme a pour objectif de satisfaire aux obligations liées aux plans actuels d’actions gratuites au bénéfice des salariés, sans émettre de nouvelles actions.

Ce programme débutera le 13 février 2026 et prendra fin au plus tard le 10 avril 2026.

Ce programme sera exécuté conformément aux termes de l’autorisation en vigueur telle qu’accordée par l’Assemblée Générale des actionnaires du 27 mai 2025 par sa 17ème résolution.

Le descriptif du programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale 2025 est disponible au sein du Document d’enregistrement universel 2024 (section 8.3.3) publié ici sur le site Internet du Groupe.

À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 114 000 collaborateurs.

