DRiV élargit sa gamme de plaquettes de frein Ferodo Premier sans cuivre pour véhicules commerciaux

KONTICH, Belgique, 12 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DRiV lance une extension de la gamme de plaquettes de frein sans cuivre Ferodo®Premier de qualité d'origine pour véhicules commerciaux, permettant aux flottes et aux exploitants d'équipements d'obtenir une puissance de freinage et une sécurité de classe mondiale tout en contribuant à la protection de l'environnement. Les performances des matériaux de friction sans cuivre à la pointe de la technologie utilisés dans les plaquettes sont encore améliorées grâce à un nouveau revêtement haute performance qui contribue à optimiser le processus de rodage.

Les plaquettes Ferodo Premier sans cuivre pour véhicules commerciaux sont identifiables grâce au symbole universel « N-Leafmark » figurant sur l'étiquette de l'emballage. Ces informations sont également détaillées dans les spécifications des plaquettes de frein Ferodo disponibles via TecDoc. Le cuivre, longtemps utilisé dans les plaquettes et garnitures de frein pour les applications automobiles et les véhicules commerciaux, a été identifié comme dangereux pour l'environnement. Les ingénieurs produits de Ferodo ont réussi à remplacer le cuivre en développant une gamme de formulations innovantes qui offrent une durabilité accrue et une usure réduite tout en répondant ou en dépassant les exigences de freinage de chaque application automobile correspondante.



« Les professionnels de l'industrie des véhicules commerciaux font confiance à Ferodo pour ses technologies de freinage innovantes et de qualité OE qui offrent une puissance de freinage et une sécurité exceptionnelles, tout en réduisant les coûts d'entretien des véhicules », a déclaré Silvano Veglia, directeur produits freinage DRiV. « Les plaquettes de frein sans cuivre Ferodo Premier tiennent cette promesse tout en éliminant une source courante de contamination environnementale. »

En plus de leurs matériaux de friction sans cuivre, les nouvelles plaquettes de frein Ferodo Premier CV sont dotées d'un revêtement rouge haute performance qui augmente le coefficient de friction des plaquettes dès la première utilisation des freins afin d'améliorer le processus de rodage, ce qui se traduit par des performances de freinage exceptionnelles et une réduction du coût par kilomètre.

« En tant que l'un des principaux fabricants mondiaux de plaquettes de frein d'origine pour véhicules commerciaux légers, poids lourds et hors route, nous avons une connaissance unique des exigences des véhicules les plus sollicités aujourd'hui », a déclaré Silvano. « Chaque plaquette de frein Ferodo Premier, y compris nos nouvelles plaquettes sans cuivre, est conçue et fabriquée pour répondre ou dépasser les normes de qualité d'origine. »

Pour en savoir plus sur ces produits et d'autres produits Ferodo destinés aux véhicules commerciaux, contactez votre fournisseur de freins Ferodo et rendez-vous sur www.ferodo.com .

À propos de DRiV

DRiV, un groupe commercial de Tenneco, est un acteur de premier plan sur le marché des pièces de rechange automobiles, qui se consacre à l'amélioration des performances des véhicules grâce à des solutions innovantes et à l'excellence technique. Avec un portefeuille de marques réputées, notamment MOOG®, Monroe®, Wagner®, Fel-Pro®, FP Diesel™, Walker® et bien d'autres, DRiV s'attache à fournir des pièces automobiles de haute qualité qui garantissent une fonctionnalité et une fiabilité optimales. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.driv.com.

À propos de Tenneco

Tenneco est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits automobiles destinés aux équipementiers et au marché des pièces de rechange. Grâce à ses divisions DRiV, Performance Solutions, Clean Air, Powertrain et Champion® Ignition, Tenneco contribue à faire progresser la mobilité mondiale en fournissant des solutions technologiques dans de nombreux secteurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tenneco.com.

CONTACT :



Simonetta Esposito

Communications

mondiales Tenneco

sesposito@tenneco.com IMAGES ET INFORMATIONS SUR FERODO :



Lien vers Showpad



Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/93f38095-3a7f-46b1-9c02-efed4d3fd03d/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b1a36201-22b6-4aae-b1b4-4161e47aeba7/fr