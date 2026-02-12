La Croix-Rouge canadienne recueille des dons pour venir en aide aux personnes éprouvées par la tragédie à Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique

OTTAWA, Ontario, 12 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne s’emploie à soutenir les personnes touchées par la tragédie survenue à Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique. L’organisation a mis sur pied le Fonds de soutien : Tragédie de Tumbler Ridge.

Les sommes amassées serviront à appuyer les personnes touchées par cet événement dévastateur afin de répondre aux besoins immédiats et d’atténuer les répercussions sur les individus, les familles et les communautés.

La Croix-Rouge canadienne intervient depuis longtemps lors de crises complexes et d’urgences sociales au pays. Forte de cette expérience, elle veille à ce que les personnes touchées par de tels événements reçoivent l’aide et le soutien nécessaires.

Les personnes qui souhaitent faire un don peuvent contribuer au Fonds de soutien : Tragédie de Tumbler Ridge, soit en ligne sur le site www.croixrouge.ca ou en composant 1 800 418-1111.

Ressources supplémentaires

À propos de la Croix-Rouge canadienne

Au pays ou à l’étranger, la Croix-Rouge s’assure d’être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. En tant que membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 191 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a pour mission d’appuyer les personnes et les collectivités du Canada et du monde entier en cas de besoin et de les aider à renforcer leur résilience.

