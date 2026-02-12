Vísað er til tilkynningar Símans hf. þann 3. nóvember 2023 þar sem fjallað var um ákvörðun fjármálaeftirlitsnefndar Seðlabanka Íslands, dags. 31. október 2023, um að sekta Símann hf. um 76,5 m.kr. í tengslum við upplýsingagjöf vegna sölunnar á Mílu ehf, og tilkynningar þann 16. desember 2024 um niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur í sama efni.
Landsréttur kvað upp dóm í dag þar sem dómur Héraðsdóms var staðfestur og þannig hafnað að fella úr gildi framangreinda ákvörðun fjármálaeftirlitsnefndar Seðlabanka Íslands. Málskostnaður var felldur niður.
Síminn mun skoða forsendur dómsins og meta hvort sóst verði eftir áfrýjunarleyfi til Hæstaréttar.
Síminn hf. - Landsréttur sýknar Seðlabanka Íslands
| Source: Síminn hf. Síminn hf.
Vísað er til tilkynningar Símans hf. þann 3. nóvember 2023 þar sem fjallað var um ákvörðun fjármálaeftirlitsnefndar Seðlabanka Íslands, dags. 31. október 2023, um að sekta Símann hf. um 76,5 m.kr. í tengslum við upplýsingagjöf vegna sölunnar á Mílu ehf, og tilkynningar þann 16. desember 2024 um niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur í sama efni.
Recommended Reading
-
January 28, 2026 12:11 ET | Source: Síminn hf.
Meðfylgjandi eru niðurstöður hluthafafundar Símans hf. sem haldinn var fyrr í dag. Attachment Síminn hf. - Fundargerð hluthafafundar 28. janúar 2026 ...Read More
-
January 25, 2026 09:45 ET | Source: Síminn hf.
Stjórn Símans hf. boðaði til hluthafafundar í félaginu þann 7. janúar sl. sem haldinn verður miðvikudaginn 28. janúar 2026 klukkan 16 að Hilton Reykjavík Nordica (Vox Club), Suðurlandsbraut 2,...Read More