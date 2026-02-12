BitMEX lanza la campaña Equity Perps con un premio total de 70,000 USDT

VICTORIA, Seychelles, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitMEX, una de las plataformas de intercambio más seguras, anunció hoy el lanzamiento de una campaña global con un premio total de 70,000 USDT, dirigido a quienes operen contratos de Equity Perps de Apple (AAPL), Tesla (TSLA) y otros en BitMEX.

La campaña se llevará a cabo del 12 de febrero de 2026 a las 12:00 p. m. (UTC) al 12 de marzo de 2026 a las 11:59 p. m. (UTC). Los usuarios pueden participar en cualquier momento durante el período de la campaña.

Las recompensas se distribuirán entre todos los usuarios en tres categorías:

Opera para ganar: Los usuarios que depositen al menos 100 USDT y operen más de $10,000 en volumen de Equity Perps podrán ganar hasta 500 USDT en recompensas.

Los usuarios que depositen al menos 100 USDT y operen más de $10,000 en volumen de Equity Perps podrán ganar hasta 500 USDT en recompensas. Corre la voz: Los usuarios que compartan información sobre la nueva campaña en X podrán reclamar 5 USDT en créditos de trading.

Los usuarios que compartan información sobre la nueva campaña en X podrán reclamar 5 USDT en créditos de trading. Aprende y gana: Los usuarios que aprueben un quiz sencillo sobre Equity Perps podrán ganar 5 USDT en créditos de trading.





Para participar en la campaña, los clientes nuevos deben estar completamente verificados en BitMEX. Los detalles de la campaña y el registro se pueden consultar aquí. Más información sobre BitMEX Equity Perps está disponible en su blog.

Acerca de BitMEX

BitMEX es el exchange original (OG) de derivados de criptomonedas, que ofrece a los traders profesionales una plataforma que satisface sus necesidades mediante baja latencia, profunda liquidez en cripto nativa, especialmente en BTC, y fiabilidad inigualable.

Desde su fundación, ninguna criptomoneda se ha perdido por intrusión o hackeo, permitiendo a los usuarios de BitMEX operar con la confianza de que sus fondos están seguros y que tienen acceso a los productos y herramientas necesarias para ser rentables.

BitMEX también fue uno de los primeros exchanges en publicar sus datos on-chain de prueba de reservas (Proof of Reserves) y prueba de pasivos (Proof of Liabilities). El exchange continúa publicando estos datos dos veces por semana, proporcionando garantía de que los fondos de los clientes se almacenan y segregan de manera segura.

Para más información, los usuarios pueden visitar el Blog de BitMEX o www.bitmex.com y seguir Discord, Telegram y Twitter. Para más información, comuníquese con press@bitmex.com.

Contacto de Medios

BitMEX Press

press@bitmex.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/54adb972-eed8-42ef-a946-8eedfec89c59