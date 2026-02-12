Indspire annonce les noms des lauréats des prix Indspire 2026 qui honorent l'excellence dans les communautés autochtones

OHSWEKEN, Ontario, 12 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Indspire a le plaisir d'annoncer les noms des lauréats des prix Indspire 2026 qui récompensent des professionnels et des jeunes autochtones exceptionnels dont les réalisations, le leadership et les services redus contribuent à renforcer les communautés de l'île de la Tortue. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 14 mai 2026 à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Considérés comme la plus haute distinction décernée par la communauté autochtone à ses membres les plus méritants, les prix Indspire célèbrent l'excellence dans divers domaines et présentent des modèles de rôle aux générations futures. Les lauréats de 2026 ont été présentés lors d'une diffusion nationale en direct, animée par Jocelyn W. Formsma, présidente et chef de la direction d'Indspire, et Tracie Léost, lauréate du prix jeunesse Métis 2018.

Cette année marque l'introduction de la toute première catégorie Musique, reflétant l'impact mondial croissant et l'innovation des artistes autochtones.

Indspire a l'honneur d'annoncer que les lauréats des prix Indspire 2026 sont :

Prix Jeunesse Premières Nations

Tia Wood

Nation crie de Saddle Lake, Alb.

Prix Jeunesse Inuits

Simik Komaksiutsiksak

Kangiqliniq, Nt

Prix Jeunesse Métis

Garrett Hrechka

Fédération métisse du Manitoba, Man.

Arts

Jessica Brown

Nunatsiavut, T.-N.-L.

Affaires et commerce

Aaron Joe

Nation Shíshálh, C.-B.

Culture, patrimoine et spiritualité

Albert Dumont

Première Nation de Kitigan Zibi Anishinabeg, Qc

Éducation

André O’Bonsawin

Première Nation d’Odanak, Qc

Santé

Dre Mona Lisa Bourque Bearskin

Nation crie de Beaver Lake, Alb.

Droit et justice

Naiomi Walqwan Metallic

Première Nation micmaque de Listuguj, Qc

Musique

Jeremy Dutcher

Première Nation de Tobique, N.-B.

Service public

Annette Morgan

Nation Gitxsan, C.-B.

Sports

Bernard A. “Buzz” Manuel

Bande d’Upper Nicola, C.-B.

Accomplissements d’une vie

Fred Kelly (Kizhebowse Makwa)

Ojibwés d'Onigaming, Ont.

« Les lauréats d'Indspire nous montrent ce qu'il est possible d'accomplir quand le talent, la détermination et l'engagement communautaire unissent leurs forces. » a déclaré Jocelyn W. Formsma, présidente et chef de la direction d’Indspire et lauréate du prix Indspire 2024 dans la catégorie Service public. « Leur travail transforme les systèmes, revitalise la culture, développe les connaissances et crée des possibilités. Nous avons l’honneur de rendre hommage à ces chefs de file et de partager leurs histoires avec le pays. »

Indspire tient à remercier chaleureusement les commanditaires et partenaires suivants pour leur soutien :

Partenaire principal : gouvernement du Canada

: gouvernement du Canada Commanditaire principal : Shell Canada Limitée, Suncor Énergie Inc.

: Shell Canada Limitée, Suncor Énergie Inc. Commanditaire des prix Jeunesse : Fiducie familiale de Barry et Laurie Green

: Fiducie familiale de Barry et Laurie Green Commanditaire du dîner : Teck Resources Limited

: Teck Resources Limited Commanditaires participants : LNG Canada, La Fondation Rossy, Banque Royale du Canada

: LNG Canada, La Fondation Rossy, Banque Royale du Canada Commanditaire de la réception des lauréats : Dixon Mitchell Investment Counsel

: Dixon Mitchell Investment Counsel Commanditaire culinaire : L’Impériale

: L’Impériale Commanditaire des épinglettes des lauréats : Rio Tinto

: Rio Tinto Commanditaire de soutien : Banque Scotia





À propos d'Indspire

Indspire est un organisme de bienfaisance autochtone enregistré qui célèbre l’excellence des Autochtones et qui investit dans leur éducation pour qu’à long terme elle leur apporte des avantages ainsi qu’à leurs familles, à leurs communautés et à tout le Canada. Avec le soutien de ses partenaires financiers, Indspire alloue des bourses, offre des programmes et partage des ressources pour que les élèves et les étudiants des Premières Nations, inuits et métis puissent tirer parti de leur potentiel. En 2024-2025, Indspire a alloué plus de 31,6 millions de dollars aux étudiants des Premières Nations, inuits et métis de partout au Canada par le biais de 8 800 bourses.

Pour obtenir une accréditation de média ou organiser des interviews avec les lauréats, veuillez contacter :

Mallory Rose

V.-p., Communications, Marketing, et Réussite des élèves et des étudiants, Indspire

mrose@indspire.ca

(416) 861-8507