Indspire annonce les noms des lauréats des prix Indspire 2026 qui honorent l'excellence dans les communautés autochtones

OHSWEKEN, Ontario, 12 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Indspire a le plaisir d'annoncer les noms des lauréats des prix Indspire 2026 qui récompensent des professionnels et des jeunes autochtones exceptionnels dont les réalisations, le leadership et les services redus contribuent à renforcer les communautés de l'île de la Tortue. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 14 mai 2026 à Halifax, en Nouvelle-Écosse.
Considérés comme la plus haute distinction décernée par la communauté autochtone à ses membres les plus méritants, les prix Indspire célèbrent l'excellence dans divers domaines et présentent des modèles de rôle aux générations futures. Les lauréats de 2026 ont été présentés lors d'une diffusion nationale en direct, animée par Jocelyn W. Formsma, présidente et chef de la direction d'Indspire, et Tracie Léost, lauréate du prix jeunesse Métis 2018.
Cette année marque l'introduction de la toute première catégorie Musique, reflétant l'impact mondial croissant et l'innovation des artistes autochtones.
Indspire a l'honneur d'annoncer que les lauréats des prix Indspire 2026 sont :
Prix Jeunesse Premières Nations
Tia Wood
Nation crie de Saddle Lake, Alb.
Prix Jeunesse Inuits
Simik Komaksiutsiksak
Kangiqliniq, Nt
Prix Jeunesse Métis
Garrett Hrechka
Fédération métisse du Manitoba, Man.
Arts
Jessica Brown
Nunatsiavut, T.-N.-L.
Affaires et commerce
Aaron Joe
Nation Shíshálh, C.-B.
Culture, patrimoine et spiritualité
Albert Dumont
Première Nation de Kitigan Zibi Anishinabeg, Qc
Éducation
André O’Bonsawin
Première Nation d’Odanak, Qc
Santé
Dre Mona Lisa Bourque Bearskin
Nation crie de Beaver Lake, Alb.
Droit et justice
Naiomi Walqwan Metallic
Première Nation micmaque de Listuguj, Qc
Musique
Jeremy Dutcher
Première Nation de Tobique, N.-B.
Service public
Annette Morgan
Nation Gitxsan, C.-B.
Sports
Bernard A. “Buzz” Manuel
Bande d’Upper Nicola, C.-B.
Accomplissements d’une vie
Fred Kelly (Kizhebowse Makwa)
Ojibwés d'Onigaming, Ont.
« Les lauréats d'Indspire nous montrent ce qu'il est possible d'accomplir quand le talent, la détermination et l'engagement communautaire unissent leurs forces. » a déclaré Jocelyn W. Formsma, présidente et chef de la direction d’Indspire et lauréate du prix Indspire 2024 dans la catégorie Service public. « Leur travail transforme les systèmes, revitalise la culture, développe les connaissances et crée des possibilités. Nous avons l’honneur de rendre hommage à ces chefs de file et de partager leurs histoires avec le pays. »
Indspire tient à remercier chaleureusement les commanditaires et partenaires suivants pour leur soutien :
- Partenaire principal : gouvernement du Canada
- Commanditaire principal : Shell Canada Limitée, Suncor Énergie Inc.
- Commanditaire des prix Jeunesse : Fiducie familiale de Barry et Laurie Green
- Commanditaire du dîner : Teck Resources Limited
- Commanditaires participants : LNG Canada, La Fondation Rossy, Banque Royale du Canada
- Commanditaire de la réception des lauréats : Dixon Mitchell Investment Counsel
- Commanditaire culinaire : L’Impériale
- Commanditaire des épinglettes des lauréats : Rio Tinto
- Commanditaire de soutien : Banque Scotia
À propos d'Indspire
Indspire est un organisme de bienfaisance autochtone enregistré qui célèbre l’excellence des Autochtones et qui investit dans leur éducation pour qu’à long terme elle leur apporte des avantages ainsi qu’à leurs familles, à leurs communautés et à tout le Canada. Avec le soutien de ses partenaires financiers, Indspire alloue des bourses, offre des programmes et partage des ressources pour que les élèves et les étudiants des Premières Nations, inuits et métis puissent tirer parti de leur potentiel. En 2024-2025, Indspire a alloué plus de 31,6 millions de dollars aux étudiants des Premières Nations, inuits et métis de partout au Canada par le biais de 8 800 bourses.
