VCI Global 发布 AI 原生转型及子公司分拆战略更新，重申 Nasdaq 合规承诺

马来西亚吉隆坡, Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- VCI Global Limited（Nasdaq：VCIG，以下简称“VCI Global”或“公司”）是一家正向 AI 原生运营平台转型的多元化控股公司，今日就其业务模式演进发布战略更新，并重申对持续满足 Nasdaq 上市要求的坚定承诺。

模块化分拆战略验证

VCI Global 正持续推进其通过子公司潜在独立上市实现价值释放的战略。 公司确认，其咨询业务分支 V Capital Consulting Group Limited（简称“VCCG”）已于 2026 年 1 月 28 日向美国证券交易委员会提交了 F-1 表格注册声明，拟申请在 Nasdaq 资本市场上市。

此举体现了 VCI Global 模块化运营的战略思路，即对部分业务单元进行规模化，为其潜在独立发展铺路。 公司认为，这一结构有助于增强战略聚焦、提升资本配置效率，并为长期股东价值提供支撑。然而，相关上市事项的时间安排与最终完成仍存在不确定性，尚无法保证。

AI 原生运营平台加速落地

继计划分拆其咨询业务板块之后，VCI Global 正加速向 AI 原生运营模式转型，将人工智能作为其业务生态系统的核心层。 公司正在推进一项集中式自动化路线图，旨在将自主开发的 AI 框架嵌入机器人、清洁能源、汽车、出行解决方案及部分消费导向型业务等关键产业垂直领域。

管理层认为，在运营层面融合 AI，有望提升效率、支撑规模化增长，并推动整个投资组合的数据驱动型决策，同时保持灵活性以适应不断变化的市场和技术发展。

Nasdaq 上市合规承诺

VCI Global 持续积极监测其是否符合 Nasdaq 资本市场的持续上市要求，包括最低买入价要求。

VCI Global 集团执行主席兼首席执行官拿督 Victor Hoo 表示：“我们始终坚定致力于维持 Nasdaq 上市地位，并积极应对最低买入价要求。 我们正在推进的战略举措，包括拟议中的 VCCG 分拆及更广泛的 AI 导向转型，均旨在长期强化我们的运营平台。 我们将持续向股东通报相关进展。”

关于 VCI Global Limited

VCI Global Limited（Nasdaq：VCIG）是一个 AI 原生运营平台，旨在通过集中化的智能、数据与资本管控机制，助力企业实现规模化发展与运营优化。

公司采用平台化运营模式，旗下子公司、关联公司及投资组合企业均可接入 VCI Global 集中化的 AI、数据、治理与资本配置体系，从而在跨行业运营中实现更快的执行效率、更高的资本效率和规模化增长。

VCI Global 平台整合了 AI 驱动型执行、标准化 KPI 框架、财务与治理控制以及战略性资本配置，而各运营业务则专注于营收增长、客户关系与本地化执行。

公司业务涵盖咨询、AI 与数字基础设施、数字资产、能源、汽车及消费等多个领域，并持续基于业绩表现、可扩展性及资本回报率评估各项业务的规模化、分拆、剥离或终止机会。

VCI Global 以平台为中心的发展模式旨在通过稳健增长与审慎资本配置，提升运营效率、增强 IPO 准备度并释放长期价值。

如需了解更多公司信息，请访问 https://v-capital.co/。

关于前瞻性陈述的警示性说明

本新闻稿包含受制于各种风险和不确定性的前瞻性陈述。 此类陈述包括有关公司业务增长能力的陈述，以及其他非历史事实性陈述，包括可能带有“拟”、“可能”、“将”、“计划”、“预计”、“预期”、“规划”、“预测”、“估算”、“旨在”、“相信”、“希望”、“潜在”或类似措辞的陈述。 此类前瞻性陈述仅基于我司当前的信念、预期和其他未来条件。 由于前瞻性陈述涉及未来事项，因此受制于其固有的不确定性、风险及难以预测的环境变化，且其中多数超出我司控制范围。 因此，您不应依赖任何此类前瞻性陈述。 实际结果可能因特定因素与此类前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异，这些因素包括但不限于：公司实现盈利运营的能力、客户对新产品的接受度、新型冠状病毒（COVID-19）传播的影响、公司供应链合作伙伴所在国家/地区当局未来采取的措施、市场对公司产品的需求及公司客户经济状况、竞争性产品与定价的影响、对宏观经济环境的有效管理，以及公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中详述的其他风险因素。 本新闻稿所含前瞻性陈述均截至本新闻稿发布之日，除非适用法律另有规定，公司概不负责更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述。

联系信息：

媒体垂询请联系：