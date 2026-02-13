Tilray erweitert den pharmazeutischen Zugang im Vereinigten Königreich durch eine strategische Vereinbarung mit Smartway Pharmaceuticals

NEW YORK und LONDON, Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Pharma, die Pharmasparte von Tilray Brands, Inc. (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY), gab heute bekannt, dass ihr europäisches pharmazeutisches Vertriebsunternehmen CC Pharma eine strategische Vereinbarung mit Smartway Pharmaceuticals, einem führenden pharmazeutischen Vertriebspartner mit Sitz im Vereinigten Königreich, getroffen hat, um die Verfügbarkeit pharmazeutischer Produkte im gesamten Vereinigten Königreich auszuweiten.

Im Rahmen dieser Vereinbarung werden CC Pharma und Smartway gemeinsam den Ausbau des Parallelimports und der Spezialversorgung mit Arzneimitteln im Vereinigten Königreich unterstützen. Dabei nutzen sie Smartways etablierte nationale Vertriebsinfrastruktur, um die Lieferung pharmazeutischer Produkte zu erleichtern, sowie die europäische Beschaffungskompetenz und die Gute Herstellungspraxis (GMP)-Kapazität von CC Pharma. Dies stellt einen bedeutenden Fortschritt in Tilrays umfassender europäischer medizinischer Expansionsstrategie dar.

Der Pharmamarkt im Vereinigten Königreich wird in dieser Kategorie auf fast £ 1 Milliarde geschätzt, und diese Vereinbarung versetzt Tilray und CC Pharma in die Lage, mit Smartway zusammenzuarbeiten, um den Zugang zu beschleunigen, die Lieferzuverlässigkeit zu verbessern und die Reichweite über vertrauenswürdige Kanäle im Gesundheitswesen auszubauen.

Rajnish Ohri, Präsident International bei Tilray Brands, erklärte: „Das Vereinigte Königreich ist ein vorrangiger Markt innerhalb von Tilrays internationaler medizinischer Strategie. Diese Vereinbarung stärkt unsere Fähigkeit, den Zugang zu Arzneimitteln über etablierte Vertriebskanäle im Gesundheitswesen zu erweitern und gleichzeitig unser langfristiges Wachstum in der sich wandelnden medizinischen Landschaft Europas voranzutreiben. Darüber hinaus wird erwartet, dass diese Vereinbarung Tilray mit seinen eigenen medizinischen Cannabisprodukten stärker in das Gesundheitssystem im Vereinigten Königreich integriert.“

CC Pharma und Smartway Pharmaceuticals verbindet eine langjährige Beziehung seit 2009, die auf grenzüberschreitender pharmazeutischer Zusammenarbeit und einer bewährten Umsetzung in der Lieferkette beruht. Diese neue Vereinbarung stellt die nächste Phase dieser Beziehung dar und entspricht der steigenden Nachfrage nach spezialisierten medizinischen Vertriebsdienstleistungen und einer erweiterten Produktverfügbarkeit im Vereinigten Königreich.

Mathias Bossen, Managing Director von CC Pharma, fügte hinzu: „Diese Vereinbarung stellt einen wichtigen Schritt vorwärts bei der Ausweitung unserer pharmazeutischen Vertriebsaktivitäten ins Vereinigte Königreich dar. Durch die enge Zusammenarbeit mit Smartway und die Nutzung ihres starken nationalen Netzwerks sind wir gut positioniert, um die Lieferzuverlässigkeit zu verbessern und unsere Partner in Apotheken und Krankenhäusern mit hochwertigen PI-Produktlinien im gesamten Vereinigten Königreich zu unterstützen.“

Josh Cocklin, Chief Executive von Smartway, erklärte: „Unser Fokus liegt stets auf den Patienten und den Ergebnissen. Durch die Ausweitung dessen, was Smartway bereits in der regulierten Arzneimittelversorgung leistet, unterstützt diese Vereinbarung die Kontinuität und den Ausbau des Zugangs zu Arzneimitteln im gesamten Gesundheitswesen im Vereinigten Königreich. Für Patienten und die sie betreuenden medizinischen Fachkräfte bedeutet dies weniger Unterbrechungen und einen besser planbaren Zugang zur Versorgung.“

Beide Unternehmen werden im Laufe der Zeit auch weitere Möglichkeiten für eine umfassendere Zusammenarbeit prüfen und damit die Strategie von Tilray unterstützen, skalierbare, partnerschaftlich geführte Plattformen in wichtigen internationalen Gesundheitsmärkten aufzubauen.

Über CC Pharma

CC Pharma ist ein führender pharmazeutischer Distributor in Deutschland und beliefert Apotheken bundesweit mit einem breiten Portfolio an Marken- und Generika-Arzneimitteln. Als Teil von Tilray Brands vereint CC Pharma lokale Marktkenntnisse mit der Größe, Disziplin und den strategischen Ressourcen eines globalen Unternehmens.

Weitere Informationen zu CC Pharma finden Sie unter https://www.cc-pharma.de/en/

Über Smartway Pharmaceuticals

Smartway Pharmaceuticals ist eine führende britische Unternehmensgruppe im Bereich pharmazeutischer Vertrieb und Lieferkettendienstleistungen, die den Zugang zu zugelassenen, nicht zugelassenen und Spezialarzneimitteln in Apotheken, Krankenhäusern und privaten Versorgungseinrichtungen unterstützt. Smartway verfügt über ein sich ständig weiterentwickelndes und diversifiziertes Produktportfolio und arbeitet mit Produktions- und Lieferpartnern im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) sowie in ausgewählten internationalen Märkten zusammen.

Neben dem regulierten Vertrieb unterstützt Smartway gegebenenfalls auch Zulassungswege für Produkte und Zugangsprogramme und arbeitet mit Herstellern zusammen, um konforme Wege für den Patientenzugang in komplexen oder eingeschränkten Versorgungsumgebungen zu ermöglichen. Smartway arbeitet innerhalb festgelegter regulatorischer Rahmenbedingungen und ist auf die Verwaltung grenzüberschreitender pharmazeutischer Lieferketten spezialisiert, um die Kontinuität und Vorhersehbarkeit des Zugangs zu Arzneimitteln im gesamten Gesundheitswesen im Vereinigten Königreich zu gewährleisten.

Weitere Informationen zu Smartway Pharmaceuticals finden Sie auf der Website.

Über Tilray Medical

Tilray Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, Leben zu verändern und die Würde von bedürftigen Patienten durch einen sicheren und zuverlässigen Zugang zu einem globalen Portfolio medizinischer Cannabismarken zu fördern, darunter Tilray, Aphria, Broken Coast, Symbios und Navcora. Tilray hat sich von einem der ersten Unternehmen, das in Kanada als zugelassener lizenzierter Produzent von medizinischem Cannabis anerkannt wurde, zur Errichtung der ersten GMP-zertifizierten Cannabisproduktionsanlagen in Europa entwickelt – zunächst in Portugal und später in Deutschland. Heute ist Tilray Medical einer der größten Lieferanten von medizinischem Cannabis für Patienten, Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken, Forscher und Regierungen in 20 Ländern und auf fünf Kontinenten.

Weitere Informationen über Tilray Medical finden Sie hier: Tilray Medical Europe, Tilray Medical Canada und Tilray Medical Australia-New Zealand.

Über Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. („Tilray“) (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika, das als transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und Unterhaltung führend ist und das Leben durch Momente der Verbundenheit verbessert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in über 20 Ländern, darunter ein umfassendes Angebot an Cannabisprodukten, hanfbasierte Lebensmittel und Craft-Getränke.

Weitere Informationen darüber, wie wir durch Momente der Verbundenheit das Leben verbessern, finden Sie auf Tilray.com. Folgen Sie @Tilray auf allen sozialen Plattformen.

Zukunftsgerichtete Aussagen-

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, stellen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen und im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung sowie Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen dar (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“), für die die in diesen Abschnitten und anderen geltenden Gesetzen vorgesehene „Safe Harbor“-Regelung gelten soll. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie „Prognose“, „Zukunft“, „sollte“, „könnte“, „ermöglichen“, „potenziell“, „erwägen“, „glauben“, „erwarten“, „schätzen“, „planen“, „beabsichtigen“, „können“, „projizieren“, „werden“, „würden“ und der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, wenngleich nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Begriffe enthalten. Bei der Erstellung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden bestimmte wesentliche Faktoren, Schätzungen, Ziele, Prognosen oder Annahmen zugrunde gelegt, die sich als unrichtig erweisen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen über unsere Absichten, Überzeugungen, Prognosen, Aussichten, Analysen oder aktuellen Erwartungen, unter anderem in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, neue und innovative Produkte weltweit zu vermarkten. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder die das Unternehmen als unwesentlich erachtet, könnten ebenfalls dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. ZukunftsgerichteteAussagen in dieser Mitteilung umfassen auch Aussagen zur Marktpositionierung des Unternehmens, zur erwarteten Fähigkeit, die steigende Nachfrage nach medizinischem Cannabis in regulierten pharmazeutischen Umgebungen zu bedienen, sowie zu den Erwartungen hinsichtlich der Wirksamkeit strategischer Partnerschaften. Eine ausführlichere Erörterung dieser Risiken und anderer Faktoren finden Sie im zuletzt eingereichten Jahresinformationsformular von Tilray und im Jahresbericht auf Formular 10-K (und anderen bei der SEC eingereichten periodischen Berichten) von Tilray, die bei der (US-)Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) eingereicht wurden und auf EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval system) verfügbar sind. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, späteren Ereignissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

