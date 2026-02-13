Tilray élargit son accès aux produits pharmaceutiques au Royaume-Uni grâce à un accord stratégique avec Smartway Pharmaceuticals

NEW YORK et LONDRES, 13 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Pharma, la division pharmaceutique de Tilray Brands, Inc. (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY), a annoncé aujourd'hui que son activité de distribution pharmaceutique européenne, CC Pharma, a conclu un accord stratégique avec Smartway Pharmaceuticals, un partenaire de distribution pharmaceutique de premier plan basé au Royaume-Uni, afin d'accroître la disponibilité des produits pharmaceutiques à travers le Royaume-Uni.

Grâce à cet accord, CC Pharma et Smartway soutiendront conjointement le développement des importations parallèles et de l'approvisionnement en produits pharmaceutiques spécialisés au Royaume-Uni, en tirant parti de l'infrastructure de distribution nationale établie de Smartway pour faciliter la livraison des produits pharmaceutiques et des capacités d'approvisionnement européennes et des BPF de CC Pharma, ce qui représente une avancée notable dans la stratégie globale d'expansion médicale européenne de Tilray.

Le marché pharmaceutique britannique est estimé à près d'un milliard de livres sterling dans cette catégorie, et cet accord permet à Tilray et CC Pharma de collaborer avec Smartway pour accélérer l'accès, améliorer la fiabilité de l'approvisionnement et étendre la portée grâce à des canaux de soins de santé de confiance.

Rajnish Ohri, président, International, de Tilray Brands, a déclaré : « Le Royaume-Uni est un marché prioritaire dans la stratégie médicale internationale de Tilray. Cet accord renforce notre capacité à élargir l’accès aux médicaments via les circuits de distribution de soins de santé établis, tout en favorisant notre croissance à long terme dans un paysage médical européen en constante évolution. De plus, cet accord devrait permettre à Tilray d’intégrer le système de santé britannique pour ses propres produits à base de cannabis médicinal. »

CC Pharma et Smartway Pharmaceuticals entretiennent une relation de longue date qui remonte à 2009, fondée sur une collaboration pharmaceutique transfrontalière et une exécution fiable de la chaîne d'approvisionnement. Ce nouvel accord représente la prochaine étape de cette relation, en phase avec la demande croissante de services de distribution médicale spécialisés et l'élargissement de la disponibilité des produits au Royaume-Uni.

Mathias Bossen, directeur général de CC Pharma, a ajouté : « Cet accord représente une avancée majeure dans le développement de nos activités de distribution pharmaceutique au Royaume-Uni. Grâce à notre étroite collaboration avec Smartway et à l’exploitation de son solide réseau national, nous sommes idéalement placés pour renforcer la fiabilité de nos approvisionnements et accompagner nos partenaires, pharmacies et hôpitaux, en leur fournissant des gammes de produits pharmaceutiques de haute qualité à travers tout le Royaume-Uni. »

Josh Cocklin, directeur général de Smartway, a déclaré : « Notre priorité est toujours les patients et les résultats. En étendant les activités que Smartway mène déjà dans le domaine de la distribution de produits pharmaceutiques réglementés, cet accord favorise la continuité et l’élargissement de l’accès aux médicaments dans le système de santé britannique. Pour les patients et les professionnels de santé qui les prennent en charge, cela se traduit par moins d’interruptions et un accès aux soins plus prévisible. »

Les deux entreprises exploreront également d'autres opportunités de collaboration plus large au fil du temps, soutenant ainsi la stratégie de Tilray visant à construire des plateformes à grande échelle, axées sur le partenariat, sur les principaux marchés internationaux des soins de santé.

À propos de CC Pharma

CC Pharma est un distributeur pharmaceutique de premier plan en Allemagne, fournissant une large gamme de médicaments de marque et génériques aux pharmacies de tout le pays. En tant que filiale de Tilray Brands, CC Pharma allie son expertise du marché local à l’envergure, à la rigueur et aux ressources stratégiques d’une entreprise mondiale.

Pour plus d’informations sur CC Pharma, consultez le site https://www.cc-pharma.de/en/

À propos de Smartway Pharmaceuticals

Smartway Pharmaceuticals est un groupe britannique leader dans la distribution pharmaceutique et les services de chaîne d'approvisionnement, facilitant l'accès aux médicaments sous licence, sans licence et spécialisés dans les pharmacies communautaires, les hôpitaux et les établissements de soins privés. Smartway possède un portefeuille de produits en développement et diversifié et travaille avec des partenaires de fabrication et d'approvisionnement dans l'EEE et sur certains marchés internationaux.

Outre la distribution réglementée, Smartway soutient les procédures d'homologation des produits et les programmes d'accès, le cas échéant, en collaborant avec les fabricants pour faciliter des voies d'accès conformes pour les patients dans des environnements d'approvisionnement complexes ou limités. Opérant dans le cadre des réglementations établies, Smartway se spécialise dans la gestion des chaînes d'approvisionnement pharmaceutiques transfrontalières afin d'assurer la continuité et la prévisibilité de l'accès aux médicaments dans le système de santé britannique.

Pour plus d'informations sur Smartway Pharmaceuticals, visitez le site web.

À propos de Tilray Medical

Tilray Medical se consacre à la transformation des vies et au respect de la dignité des patients ayant besoin de ces produits, en leur assurant un accès sûr et fiable à un portefeuille mondial de marques de cannabis médical, à savoir Tilray, Aphria, Broken Coast, Symbios et Navcora. Après être devenue l'une des premières sociétés de production à obtenir le statut de producteur agréé de cannabis médical au Canada, Tilray a construit les premières installations de production de cannabis certifiées BPF en Europe, d’abord au Portugal, puis en Allemagne. Desservant 20 pays sur cinq continents, Tilray Medical est aujourd’hui l’un des plus grands fournisseurs de cannabis thérapeutique destiné aux patients, aux médecins, aux hôpitaux, aux pharmacies, aux chercheurs et aux gouvernements.

Pour plus d'informations sur Tilray Medical, consultez les sites web de Tilray Medical Europe, Tilray Medical Canada et Tilray Medical Australie-Nouvelle-Zélande.

À propos de Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. (« Tilray ») (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY), est une société internationale de premier plan spécialisée dans les biens de consommation courante, exerçant ses activités au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Amérique latine, qui s’impose comme une force de transformation au carrefour du cannabis, des boissons, du bien-être et du divertissement, dans le but d´améliorer la qualité de vie grâce à des moments d’échanges. La mission de Tilray est d’être une entreprise leader dans le domaine des produits de style de vie haut de gamme, grâce à un ensemble de marques et de produits innovants qui inspirent la joie et créent des expériences mémorables. La plateforme innovante de Tilray prend en charge plus de 40 marques dans plus de 20 pays, y compris des offres complètes de cannabis, des aliments à base de chanvre et des boissons artisanales.

Pour plus d’informations sur la façon dont nous participons à l’amélioration de la qualité de vie grâce à des moments d’échanges, consultez le site Tilray.com et suivez @Tilray sur tous les réseaux sociaux.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations exprimées dans le présent communiqué ne relevant pas de faits historiques constituent des informations prospectives ou des déclarations prospectives (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et de l’article 27A de la loi fédérale américaine Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi fédérale américaine Securities Exchange Act (loi sur les Bourses de valeurs) de 1934, dans sa version modifiée, soumises aux dispositions dites « Safe Harbor » (ou « sphère de sécurité ») instituées par ces articles et d’autres lois applicables. Les déclarations prospectives sont souvent caractérisées par l’emploi de termes tels que « prévisions », « à l’avenir », « devrait », « pourrait », « permettrait », « potentiel », « envisager », « croire », « anticiper », « estimer », « planifier », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « peut », « projette », « sera », « serait » et d’autres expressions de même sens ou leur forme négative, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Certains facteurs matériels, estimations, objectifs, projections ou hypothèses ont été utilisés pour tirer les conclusions contenues dans les déclarations prospectives de la présente communication, et ces hypothèses pourraient s'avérer inexactes. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés concernant nos intentions, croyances, projections, perspectives, analyses ou attentes actuelles concernant, entre autres, la capacité de la Société à commercialiser des produits nouveaux et innovants à l’échelle mondiale. De nombreux facteurs sont susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les performances, réalisations ou résultats réels et toute déclaration prospective, ainsi que d’autres risques et incertitudes actuellement non connus de la Société ou qui, de l’avis de cette dernière, pourraient également entraîner un écart sensible entre les résultats ou événements réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué. Les déclarations-prospectives figurant dans le présent communiqué comprennent également des déclarations concernant le positionnement de la Société sur le marché, sa capacité anticipée à répondre à la demande croissante en cannabis thérapeutique dans les environnements pharmaceutiques réglementés, et ses attentes quant à l’efficacité des partenariats stratégiques. Pour une analyse plus détaillée de ces risques et autres facteurs, nous vous invitons à consulter le dernier formulaire d’information annuel ainsi que le dernier rapport annuel de Tilray (formulaire 10-K) (et les autres rapports périodiques déposés auprès de la SEC), déposés auprès de la SEC et disponible sur EDGAR. Les déclarations prospectives exprimées dans le présent communiqué ne sont valables qu’à la date de leur publication, et la Société décline toute obligation de les mettre à jour publiquement afin de refléter de nouvelles informations, événements futurs ou autres facteurs postérieurs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

