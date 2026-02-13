SIKA ÜBERNIMMT AKKIM: EIN WICHTIGER SCHRITT ZUR BESCHLEUNIGUNG DER WELTWEITEN EXPANSION IM BEREICH KLEB- UND DICHTSTOFFE

Sika kündigt die Übernahme von Akkim an, einem weltweit führenden Hersteller von Kleb- und Dichtstoffen mit Sitz in der Türkei. Diese Akquisition wird Sikas Position in der globalen Kleb- und Dichtstoffindustrie stärken und durch eine erweiterte Präsenz im Distributionskanal und eine grössere geografische Reichweite bedeutende Wachstumschancen eröffnen. Darüber hinaus wird Akkim die Produktionskapazitäten deutlich erweitern und so zu einem effizienteren operativen Netzwerk beitragen.

Akkim ist ein schnell wachsendes Familienunternehmen mit zunehmender Präsenz in der globalen Kleb- und Dichtstoffindustrie. Das Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2025 einen Nettoerlös von rund CHF 220 Millionen. Akkim bedient seinen breit diversifizierten Kundenstamm über ein weitreichendes und gut etabliertes Vertriebsnetz, das auf die wachstumsstarken Märkte in Osteuropa, Zentralasien, dem Mittleren Osten und Nordafrika fokussiert ist. Mit seinem umfangreichen Produktportfolio deckt das Unternehmen ein breites Spektrum an Kleb- und Dichtstoffanwendungen und -technologien für den Bausektor ab. Das Angebot basiert auf firmeneigenen Formulierungen, die von einem starken F&E-Team entwickelt wurden.

Akkim betreibt zwei grosse, hocheffiziente Fertigungsstätten in der Türkei und Rumänien und stärkt derzeit die Kapazitäten mit einem weiteren wichtigen Standort in der Türkei zur Unterstützung zukünftigen Wachstums. Die strategisch positionierten Standorte bieten erhebliches Potenzial, um als Produktions- und Exportdrehscheiben für eine grosse geografische Region zu dienen.

Die Akquisition steht im Einklang mit Sikas Strategie 2028, die einen klaren Schwerpunkt auf den Ausbau des Kleb- und Dichtstoffgeschäfts sowie auf die Stärkung des Distributionskanals in diesem Segment legt. Das fundierte Know-how und das breite Netzwerk von Akkim werden den weiteren Ausbau von Sikas Distributions- und E-Commerce-Geschäft wesentlich unterstützen.

ENTSCHEIDENDE WERTTREIBER DER AKQUISITION

Erweiterung des Produktportfolios: Akkim wird Sikas Angebot von Kleb- und Dichtstoffen, insbesondere für den Distributionskanal, deutlich erweitern. Das kombinierte umfassende Portfolio wird Sikas Position als bevorzugte Partnerin für Baustoffhändler stärken und bedeutende neue Wachstumschancen bei wichtigen Kunden in der gesamten Region eröffnen.

Optimierung des Kundenzugangs und der Vertriebskanäle: Das ausgedehnte Vertriebsnetz von Akkim wird Sikas Kundenreichweite deutlich vergrössern und beträchtliche Cross-Selling-Chancen für ergänzende Produkte wie etwa Reparaturmörtel und Abdichtungslösungen eröffnen. Gemeinsam mit einer erweiterten geografischen Präsenz schafft das kombinierte Angebot eine starke Plattform für beschleunigtes Wachstum.

Ausbau von Produktionspräsenz und Kapazität: Die strategisch positionierten, hocheffizienten Produktionsanlagen von Akkim werden Sikas bestehende operative Präsenz optimal ergänzen. Die Akquisition wird es Sika ermöglichen, eine hocheffiziente Produktions- und Exportdrehscheibe für vertriebsorientierte Kleb- und Dichtstoffe aufzubauen, das das langfristige Wachstum in diesem Segment unterstützen wird.

Christoph Ganz, Sika Regional Manager EMEA: «Die Akquisition von Akkim ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung unserer Position in der Kleb- und Dichtstoffindustrie. Die starke Wachstumsplattform von Akkim, das komplementäre Produktportfolio und die engen Kundenbeziehungen bieten bedeutende Chancen für Wachstum und Wertschöpfung. Wir freuen uns darauf, das Akkim Team in der Sika Familie willkommen zu heissen und unseren gemeinsamen Erfolg in den kommenden Jahren voranzutreiben.»

Die Transaktion unterliegt spezifischen behördlichen Genehmigungen. Der Abschluss der Akquisition wird im dritten Quartal 2026 erwartet.

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die mehr als 33’000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

