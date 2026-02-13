Norsk Hydro: Solide prestasjoner oppstrøms som gir sterk kontantstrøm

Hydros justerte EBITDA var 5.587 millioner kroner i fjerde kvartal 2025, en nedgang fra 7.701 millioner kroner i samme kvartal året før. Resultatet gikk ned på grunn av lavere realiserte aluminapriser og en sterkere kronekurs. Dette ble delvis utliknet av høyere volumer for primærmetall og alumina og lavere råvarekostnader. Hydro genererte 4,6 milliarder kroner i fri kontantstrøm, mens justert RoaCE over de siste tolv månedene endte på 10,2 prosent.

Aluminaproduksjon ved Alunorte over designkapasitet, produksjon ved aluminiumsverkene 2,5 prosent høyere enn året før

Nye kraftavtaler sikret for de norske aluminiumsverkene og investeringer i kraftverk

Strategisk reduksjon i arbeidsstyrken er fullført, og restruktureringen av Extrusion Europe går som planlagt

Forslag til utbytte på 3,0 kroner per aksje

– Høye metallpriser ga oss fortsatt drahjelp i fjerde kvartal, noe som bidro til en nesten rekordhøy inntjening i primærvirksomheten og utlignet svake markedsforhold nedstrøms. Dette viser at Hydro har en robust økonomisk posisjon og diversifisert portefølje, sier Hydros konsernsjef Eivind Kallevik.

Det var solid drift i segmentene oppstrøms i fjerde kvartal. Aluminaproduksjonen ved Alunorte gikk over designkapasitet, takket være bedre flyt i raffineriet og god tilgang på utstyr. I Aluminium Metal fortsetter oppstarten av tidligere nedstengt kapasitet ved de norske aluminiumsverkene, og produksjonen i kvartalet økte med 2,5 prosent sammenliknet med samme kvartal året før.

EBITDA i kvartalet ble 5.587 millioner kroner. Til tross for sesongmessig høyere investeringer i fjerde kvartal, genererte Hydro 4,6 milliarder kroner i fri kontantstrøm.

Styret foreslår en utdeling på 3,0 kroner per aksje som kontantutbytte. Dette representerer 60 prosent av justert resultat etter skatt for 2025, og utgjør til sammen om lag 5,9 milliarder kroner i utdeling til aksjonærene. Den endelige utdelingen til aksjonærene for 2025 er gjenstand for godkjenning på generalforsamlingen 7. mai 2026.

Tilgang på fornybar energi er fortsatt avgjørende for Hydros strategi for lavkarbonaluminium og selskapets konkurranseevne. I fjerde kvartal signerte Hydro to langsiktige kraftkjøpsavtaler med Hafslund. Avtalene dekker 5,25 TWh for perioden 2031 til 2040 i prisområde NO3, hvor verkene i Sunndal og Høyanger ligger. Med fornybar energi kan Hydro produsere aluminium i Norge med et karbonavtrykk som er om lag 75 prosent lavere enn det globale gjennomsnittet.

I tillegg til å kjøpe kraft eksternt, gjør Hydro investeringer i vannkraftporteføljen. Investeringen på 1,2 milliarder kroner i Illvatn pumpekraftverk representerer Hydros største investering i vannkraft på over 20 år, og vil bli en del av Hydros kraftportefølje med leveranser av fornybar energi til aluminiumproduksjonen i Norge.

I november annonserte Hydro beslutningen om å konsolidere ekstruderingsvirksomheten i Europa, med forslag om å stenge fem pressverk. Nedleggelsen av to fabrikker i Storbritannia er nå bekreftet, og anleggene skal etter planen stenge sent i 2026. I fjerde kvartal ble de fem fabrikkene som skal stenges nedskrevet med til sammen 398 millioner kroner, og det ble gjort en avsetning på 1.226 millioner kroner for nedstengings- og nedbemanningskostnader. Begge disse postene er ekskludert fra justert EBITDA. En miljøavsetning på 72 millioner kroner påvirket justert EBITDA for fjerde kvartal.

Den strategiske justeringen i antall ansatte som ble annonsert i august 2025 ble avsluttet i fjerde kvartal. Det er til sammen om lag 850 ansatte som har sluttet eller signert sluttavtaler. Samlede nedbemanningskostnader i tredje og fjerde kvartal var 401 millioner kroner, og det ventes ingen ytterligere kostnader knyttet til dette i 2026.

Investeringsmålet for året som helhet ble redusert fra 15 milliarder kroner til 13,5 milliarder kroner i andre kvartal. De faktiske investeringskostnadene i 2025 endte på 12,1 milliarder kroner, og styrket den økonomiske fleksibiliteten i et marked preget av uro og usikkerhet.

– Hydros urokkelige fokus på effektiv drift, kostnadseffektivitet og even til å tilpasse seg har vært avgjørende for å opprettholde gode resultater i krevende makroøkonomiske omgivelser. Som følge av målrettet innsats fra våre 32.000 ansatte, kan vi fortsatt kan tilby attraktiv avkastning til aksjonærene, som vist gjennom forslaget om et utbytte på 3,0 kroner per aksje for 2025, sier Kallevik.





Resultater og markedsutvikling i forretningsområdene

Justert EBITDA for Bauxite & Alumina gikk ned fra 4.969 millioner kroner til 1.392 millioner kroner, sammenliknet med fjerde kvartal året før. Nedgangen er hovedsakelig drevet av lavere salgspriser for alumina og en sterkere BRL i forhold til USD. Dette ble delvis motvirket av økte salgsvolumer og positive effekter av byttet fra tungolje til naturgass i aluminaproduksjonen.

Prisen på Platts aluminaindeks (PAX) gikk ned fra 321 USD per tonn ved utgangen av tredje kvartal til 306 USD per tonn ved utgangen av fjerde kvartal. Utviklingen er drevet av nedgang i den kinesiske aluminaprisen og en oppmykning i den globale aluminabalansen, etter hvert som produksjonen ved nye raffinerier i Indonesia fortsatte å ta seg opp. I Kina har det vært overskuddstilbud på aluminamarkedet, noe som har drevet prisene innenlands ned mot marginalkostnaden i produksjonen, men det er likevel ikke observert noen betydelige produksjonskutt så langt. Månedlig kinesisk import av bauksitt fra Guinea gikk sesongmessig opp i fjerde kvartal, noe som drev bauksittprisene ned.

Justert EBITDA for Energy gikk ned fra 1.151 millioner kroner til 1.075 millioner kroner, sammenliknet med samme periode året før. Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere gevinst på forskjeller mellom prisområdene, og at det i år ikke blir inntektsført kompensasjon for avtalen med Markbygden Ett . Effekten ble delvis motvirket av høyere produksjon og høyere priser.

De gjennomsnittlige nordiske kraftprisene økte i fjerde kvartal 2025, både sammenliknet med forrige kvartal og med samme kvartal året før. Prisøkningen i forhold til forrige kvartal skyldes hovedsakelig høyere sesongmessig etterspørsel, lavere vindkraftproduksjon enn normalt og produksjonsavbrudd, mens økningen i forhold til samme kvartal i 2024 skyldes svakere hydrologiske forhold. Forskjellen mellom prisområdene i den sørlige og nordlige delen av det nordiske markedet ble mindre, både sammenliknet med forrige kvartal og samme periode året før, som følge av svakere hydrologiske forhold i de nordlige områdene.

Justert EBITDA for Aluminium Metal økte fra 1.949 millioner kroner i fjerde kvartal 2024 til 3.707 millioner kroner i fjerde kvartal 2025, hovedsakelig på grunn av høyere all-in metallpriser og lavere aluminakostnader, som delvis ble motvirket av en svakere USD i forhold til norske kroner. Det globale forbruket av primæraluminium var høyere i kvartalet, sammenliknet med fjerde kvartal 2024, drevet av en økning på 1,2 prosent i verden utenom Kina.​ Tremånedersprisen på aluminium har økt gjennom fjerde kvartal 2025, med en pris på USD 2.688 USD per tonn i begynnelsen av kvartalet og 2.995 USD per tonn ved utgangen av kvartalet.

Justert EBITDA for Metal Markets gikk ned til et underskudd på 56 millioner kroner i fjerde kvartal 2025, sammenliknet med et overskudd på 319 millioner kroner i samme periode året før. Dette skyldes svakere resultater fra innkjøps- og handelsvirksomheten og negative lagervurderings- og valutaeffekter, som delvis ble utliknet av bedre resultater fra resirkuleringsvirksomheten.

Justert EBITDA for Extrusions gikk ned til et underskudd på 62 millioner kroner i fjerde kvartal 2025, sammenliknet med 371 millioner kroner i overskudd i samme kvartal året før. Nedgangen var drevet av mindre salgsmarginer i kombinasjon med noe lavere volumer. En økning i produktpremien i Midtvesten i USA veide opp for pressede salgsmarginer.

Det er beregnet at den europeiske etterspørselen etter ekstruderte produkter har ligget flatt i fjerde kvartal 2025, sammenliknet med samme kvartal året før, men gått opp med 3 prosent sammenliknet med tredje kvartal. Etterspørselen i segmentene bygg og anlegg og industri har stabilisert seg på et historisk lavt nivå, med en liten bedring i ordreinngangen. Etterspørselen i bilsegmentet har vært negativt påvirket av lavere produksjon av lette kjøretøy i Europa, delvis utliknet av økt produksjon av elbiler.

I Nord-Amerika er det beregnet at etterspørselen etter ekstruderte produkter har ligget flatt i fjerde kvartal 2025, sammenliknet med samme kvartal året før, men gått ned med 8 prosent sammenliknet med tredje kvartal, delvis drevet av sesongeffekter. Etterspørselen etter ekstruderte produkter har fortsatt vært svært svak i segmentet for kommersiell transport, drevet av lavere produksjon av lastebiler. Etterspørselen i bilsegmentet har også vært svak. Etterspørselen har vært positiv i segmentene bygg og anlegg og industri. Samtidig har etterspørselen etter ekstruderte produkter vært dempet i alle segmenter på grunn av høyere produktpriser som følge av høyere tollsatser på aluminium i USA.





Andre nøkkeltall

Sammenliknet med tredje kvartal 2025, gikk Hydros justerte EBITDA ned fra 5.996 millioner kroner til 5.587 millioner kroner. Nedgangen skyldes lavere marginer og volumer i ekstruderings- og resirkuleringsvirksomheten, og høyere faste kostnader grunnet sesongmessig høyere vedlikehold. Dette ble delvis motvirket av høyere realiserte aluminiumpriser og høyere salgsvolumer oppstrøms.

Resultat etter skatt utgjorde et underskudd på 2.156 millioner kroner i fjerde kvartal 2025. Resultat etter skatt inkluderte urealiserte tap på derivater på 2.594 millioner kroner, hovedsakelig knyttet til LME-relaterte kontrakter, rasjonaliserings- og nedstengningskostnader på 1.493 millioner kroner, nedskrivninger på 721 millioner kroner og transaksjonsrelaterte gevinster på 402 millioner kroner. Den skattemessige effekten av disse justeringene reflekterer en standardisert skattesats på skattbare gevinster og fradragsberettigede tap. Justert resultat etter skatt for fjerde kvartal utgjorde 1.673 millioner kroner.

Hydros netto gjeld gikk ned fra 13,6 milliarder kroner til 9,7 milliarder kroner i løpet av fjerde kvartal 2025. Nedgangen i netto gjeld skyldes hovedsakelig tilført EBITDA og frigjøring av netto driftskapital, som delvis ble motvirket av investeringer.

Justert netto gjeld gikk ned fra 21,1 milliarder kroner til 18,2 milliarder kroner, hovedsakelig drevet av nedgangen i netto gjeld på 3,9 milliarder kroner, som delvis ble utliknet av økte justeringer på 1,0 milliard kroner, som hovedsakelig kan tilskrives økte sikkerhetsstillelser for sikringsaktiviteter og øvrige forpliktelser.

Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) og resultat etter skatt omfatter poster som er beskrevet i kvartalsrapporten. Justeringer i EBITDA, EBIT og resultat etter skatt er definert og beskrevet i avsnittet om alternative resultatmål (APM) i den engelske kvartalsrapporten.





Denne informasjonen er meldepliktig i henhold til EU Market Abuse Regulation. Informasjonen er offentliggjort av Hydro Investor Relations og kontaktpersonene som fremgår ovenfor.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

