Norsk Hydro: Nøkkelinformasjon ved foreslått kontantutbytte

Styret i Norsk Hydro ASA har besluttet å foreslå for generalforsamlingen et utbytte på NOK 3,0 per aksje, på grunnlag av selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2025.
Utbyttebeløp: NOK 3,0 per aksje
Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusive: 7. mai 2026
Eks-dato: 8. mai 2026
Record date (eierregisterdato): 11. mai 2026
Betalingsdato: 19. mai 2026
Vedtaksdato: 7. mai 2026
Investorkontakt:
Baard Erik Haugen
+47 92497191
Erik.Haugen@hydro.com
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12