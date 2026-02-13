Norsk Hydro: Nøkkelinformasjon ved foreslått kontantutbytte

Styret i Norsk Hydro ASA har besluttet å foreslå for generalforsamlingen et utbytte på NOK 3,0 per aksje, på grunnlag av selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2025.





Utbyttebeløp: NOK 3,0 per aksje

Annonsert valuta: NOK

Siste dag inklusive: 7. mai 2026

Eks-dato: 8. mai 2026

Record date (eierregisterdato): 11. mai 2026

Betalingsdato: 19. mai 2026

Vedtaksdato: 7. mai 2026









Investorkontakt:

Baard Erik Haugen

+47 92497191

Erik.Haugen@hydro.com





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12