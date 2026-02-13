Norsk Hydro: Nøkkelinformasjon ved foreslått kontantutbytte

Styret i Norsk Hydro ASA har besluttet å foreslå for generalforsamlingen et utbytte på NOK 3,0 per aksje, på grunnlag av selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2025. 


Utbyttebeløp: NOK 3,0 per aksje 

Annonsert valuta: NOK 

Siste dag inklusive: 7. mai 2026 

Eks-dato: 8. mai 2026 

Record date (eierregisterdato): 11. mai 2026 

Betalingsdato: 19. mai 2026 

Vedtaksdato: 7. mai 2026 



Investorkontakt: 

Baard Erik Haugen 

+47 92497191 

Erik.Haugen@hydro.com 


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 


