Enlight Research uuendas EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsiaanalüüsi

Enlight Research uuendas EfTEN Real Estate Fund AS-i (EfTEN; EFT1T) aktsiaanalüüsi. Analüüsi kohaselt on aktsia õiglane väärtus baasstsenaariumi kohaselt 22,69 eurot. See on pea 15% kõrgem võrreldes aktsia viimase sulgemishinnaga Tallinna Väärtpaberiturul.

Enlight Research toob EfTEN Real Estate Fund AS-i puhul välja järgmised aspektid: (i) stabiilne dividendimäär 6% tasemel; (ii) konservatiivselt hinnastatud kinnisvaraportfell; (iii) madal võlakoormuse tase.

Analüüs on leitav EfTEN Real Estate Fund AS-i kodulehel ja Enlight Research’i kodulehel.

Kristjan Tamla

EfTEN Capital AS

Tegevjuht

Tel: 655 9515

E-post: kristjan.tamla@eften.ee