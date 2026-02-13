Norsk Hydro: Integrert årsrapport 2025: Økt robusthet for å nå ambisjonene for 2030





2025 var nok et år preget av geopolitisk ustabilitet. Hydros geografiske utbredelse og integrerte verdikjede styrker selskapets robusthet i møte med disse utfordringene. Gjennom 2025 har Hydro iverksatt en rekke tiltak for å styrke fleksibilitet og akselerere vekst, med sikte på å nå de strategiske målsetningene for 2030.

Aluminium er klassifisert som et kritisk materiale av EU, USA og NATO, og Hydros lavkarbonaluminium er godt posisjonert til å spille en nøkkelrolle i den grønne omstillingen, så vel som den økende etterspørselen etter kritiske materialer i årene som kommer.

– Vi vet at det vi produserer, hvor vi produserer det og hvordan vi produserer det er viktigere enn noensinne, skriver Eivind Kallevik, Hydros konsernsjef, i sitt brev til aksjonærer og andre interessenter i Hydros integrerte årsrapport for 2025.

Justert EBITDA for 2025 var 28,9 milliarder kroner, opp fra 26,3 milliarder kroner i 2024. Justert avkastning på sysselsatt kapital (RoaCE) var 10,2 prosent, noe over Hydros mål om 10 prosent over syklusen. Resultatene illustrerer selskapets robusthet i møte med et krevende marked.

For å øke fleksibiliteten ble det i 2025 iverksatt flere tiltak for kapitaldisiplin, blant annet en strategisk reduksjon i antall ansatte i stab- og støttefunksjoner og et foreslått omstruktureringsløp i Hydro Extrusions. I tillegg har forbedringsprogrammet som ble lansert mot slutten av 2024 levert forbedringer på 1,4 milliarder kroner, og guidingen for investeringer ble redusert i løpet av året.

Solide resultater legger til rette for konkurransedyktig avkastning til aksjonærene. Siden 2021 har Hydro utbetalt 37,6 milliarder kroner til aksjonærene, med forslag om ytterligere 5,9 milliarder kroner for 2025, tilsvarende 60 prosent av justert nettoresultat.

Gjennomføring av Hydros strategi

I 2025 fortsatte Hydro gjennomføringen av 2030-ambisjonen med sikte på å være en pioner i den grønne omstillingen for aluminium, drevet av fornybar energi. Til tross for utfordrende markeder innen både Recycling og Extrusions, bidrar initiativer i disse områdene til lønnsomhet og fortsatt vekst. I tillegg er flere nye langsiktige kraftkontrakter inngått for å sikre energibehovet fremover.

Hydros avkarboniserings- og teknologiveikart styrer tiltak på tvers av verdikjeden for å redusere utslipp, mens fortsatt utvikling av kommersielle partnerskap muliggjør investeringer i lavkarbonløsninger.

Hydros posisjon som en robust og transparent leverandør av lavkarbonaluminium blir stadig mer verdsatt i et mer krevende geopolitisk landskap. Fremover vil Hydro fortsette å bygge videre på dette fundamentet og vokse med riktig struktur for å nå ambisjonene i strategien mot 2030.









