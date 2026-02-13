STOCKHOLM – den 13 februari 2026. KDventures AB (Nasdaq Stockholm: KDV) publicerar idag sin bokslutskommuniké för januari – december 2025. Den fulla rapporten är tillgänglig på bolagets hemsida.

”Med en stärkt finansiell position och under ny flagg är vi väl rustade för att fortsätta stötta våra portföljbolag i arbetet att utveckla nya behandlingar inom områden med stora medicinska behov”, säger Viktor Drvota, VD, KDventures.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Portföljbolaget Dilafor beviljades ett patent i USA som skyddar bolagets läkemedelskandidat tafoxiparin vid igångsättning av förlossning. Patentet kommer att vara en viktig tillgång när Dilafor avancerar tafoxiparin in i klinisk utvecklingsfas 3 (oktober 2025).

presenterade positiva resultat från en preklinisk studie med bolagets immunterapi SVF-001 mot kronisk hepatit B och D vid Molecular Biology of HBV-mötet i Berlin och DeltaCure-mötet i Hannover (oktober 2025). KDventures deltog med sin pro rata-andel om SEK 7,5 miljoner i portföljbolaget BOOST Pharmas senaste finansieringsrunda. Totalt tillförde finansieringen, som är strukturerad som ett konvertibelt lån, SEK 15 miljoner till BOOST Pharma. Investeringen stödjer fortsatta förberedelser inför den kliniska fas 3 studien av BT-101, en banbrytande stamcellsbaserad behandling av Osteogenesis imperfecta (OI), även kallad Brittle bone disease (oktober 2025).

erhöll regulatoriskt godkännande att inleda den andra delen av bolagets kliniska fas 2-studie med sevuparin som en ny potentiell behandling av kronisk njursjukdom med anemi. Studien kommer att initieras under fjärde kvartalet 2025, vilket är i linje med Modus Therapeutics kommunicerade tidsplan (November 2025). Portföljbolaget Umecrine Cognition presenterade data som visar varaktiga fördelar av tidig behandling med golexanolon i en preklinisk modell av Parkinsons sjukdom. Resultaten, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Neuropharmacology, visar att golexanolon kan försena sjukdomsprogressionen och fördröja behovet av L-DOPA-behandling om läkemedelskandidaten administreras i ett tidigt skede (november 2025).

presenterade starka och positiva top line-resultat från den kliniska fas 2a-studien GOAL-HF1, som utvärderar läkemedelskandidaten AC01 i patienter med hjärtsvikt och försämrad pumpfunktion (HFrEF). Studien mötte det primära målet vilket var att fastställa en gynnsam säkerhets och tolerabilitetsprofil. Dessutom sågs lovande och konsekventa effektsignaler. Sammantaget banar detta väg för att snabbt avancera projektet till fas 2b (december 2025). Portföljbolaget Modus Therapeutics doserade den första patienten i den kliniska fas 2a-studien som utvärderar läkemedelskandidaten sevuparin som en ny potentiell behandling av kronisk njursjukdom med anemi. Studien genomförs i Italien och utvärderar säkerhet och effekt vid upprepad dosering med sevuparin (december 2025).

presenterade nya prekliniska data som visar långtidseffekt för bolagets immunterapi SVF-001 mot hepatit B och D. Detta i form av ett late-breaking abstract vid det vetenskapliga mötet HepDart som hölls den 7-11 december i Honolulu, Hawaii. Resultaten baseras på en uppföljning av en tidigare studie och visar på antivirala långtidseffekter i en preklinisk modell (december 2025). Portföljbolaget SVF Vaccines meddelade att de ingått en icke-bindande avsiktsförklaring med Novakand Pharma AB (”Novakand”) om ett omvänt förvärv. Under förutsättning att parterna ingår ett slutligt avtal och att transaktionen godkänns av Novakands extra bolagsstämma, innebär transaktionen att SVF Vaccines blir ett börsnoterat bolag listat på Nasdaq First North Premier. Genom förvärvet och en finansieringsplan accelererar SVF Vaccines utvecklingen av bolagets innovativa terapeutiska och profylaktiska vacciner baserade på en patenterad teknologi från Karolinska Institutet (december 2025).





Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Portföljbolaget Dilafor har ingått ett bindande term sheet med det globala kvinnohälsoföretaget Exeltis avseende en exklusiv semiglobal licens (exklusive Kina och Japan) till dess längst framskridna läkemedelskandidat tafoxiparin. Exeltis kommer att finansiera registreringsgrundande kliniska studier, utveckling och kommersialisering av tafoxiparin för initiering av spontan förlossning. Dilafor erbjuds genom överenskommelsen betydande uppsida genom rätt till försäljningsbaserade milstolpeersättningar och upp till tvåsiffrig royaltyersättning baserat på framtida nettoförsäljning, samt en mindre upfront-betalning och utvecklingsrelaterade milstolpsbetalningar (januari 2026).

Finansiell sammanfattning fjärde kvartalet

Resultatet under fjärdekvartalet uppgick till SEK -39,6 miljoner (SEK 18,6 miljoner under fjärdekvartalet 2024). Resultatet per aktie var SEK -0,15 (SEK 0,07 under fjärdekvartalet 2024).

Resultatet av Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag under fjärdekvartalet uppgick till SEK -35,3 miljoner (SEK 18,7 miljoner under fjärdekvartalet 2024). Resultatet beror i huvudsak på utspädningseffekt på innehavet i PharmNovo i samband med ny kapitalrunda tillsammans med kursnedgång i det noterade innehavet Modus Therapeutics.

Portföljens totala verkliga värde uppgick till SEK 1 327,4 miljoner i slutet av december 2025, en minskning med SEK 19,3 miljoner från SEK 1 346,7 miljoner i slutet av föregående kvartal. Portföljens netto verkliga värde uppgick i slutet av december 2025 till SEK 1 002,8 miljoner, en minskning med SEK 19,1 miljoner från SEK 1 021,9 miljoner i slutet av föregående kvartal. Huvudorsaken till nettominskningen i verkligt värde var utspädningseffekten på innehavet i PharmNovo i samband med deras nya kapitalrunda tillsammans med kursnedgång i det noterade innehavet Modus Therapeutics, minskningen motverkades till del av kvartalets investeringar.

Resultatet av Förändring i verkligt värde av övriga finansiella tillgångar och skulder (tilläggsköpeskillingar) under fjärdekvartalet uppgick till SEK -0,4 miljoner (SEK 9,0 miljoner under fjärdekvartalet 2024).

Övriga finansiella tillgångar, lång- och kortfristiga, (tilläggsköpeskillingar) uppgick till SEK 18,0 miljoner i slutet av december 2025, en minskning med SEK 0,9 miljoner från SEK 18,9 miljoner i slutet av föregående kvartal.

Substansvärdet uppgick till SEK 1 044,7 miljoner, per aktie SEK 3,9 i slutet av december 2025 (SEK 1 245,0 miljoner, per aktie SEK 4,6 i slutet av december 2024).

Intäkterna uppgick till SEK 0,4 miljoner under fjärdekvartalet 2025 (SEK 0,5 miljoner under fjärdekvartalet 2024).

KDventures investeringar i portföljbolag under fjärdekvartalet 2025 uppgick till SEK 16,1 miljoner (SEK 19,8 miljoner under fjärdekvartalet 2024). De totala investeringarna i portföljbolagen, tillsammans med fjärdespecialiserade life science-investerare, uppgick under fjärdekvartalet 2025 till SEK 36,1 miljoner (SEK 155,7 miljoner under fjärdekvartalet 2024).

Likvida medel minskade med SEK 20,6 miljoner, en effekt av främst investeringar men även sedvanliga rörelsekostnader under fjärdekvartalet och uppgick till SEK 23,9 miljoner per den 31 december 2025 (SEK 42,0 miljoner 31 december 2024).





Finansiell sammanfattning helåret

Resultatet under helåret uppgick till SEK -193,9 miljoner (SEK -8,1 miljoner under 2024). Resultatet per aktie var SEK -0,72 (SEK -0,03 under 2024).

Helårsresultatet av Förändringen i verkligt värde av andelar i portföljbolag uppgick till SEK -115,6 miljoner (SEK 1,6 miljoner under 2024).

Portföljens totala verkliga värde uppgick till SEK 1 327,4 miljoner i slutet av december 2025, en minskning från SEK 1 451,5 miljoner vid motsvarande tidpunkt 2024. Portföljens netto verkligt värde uppgick vid samma tidpunkt till SEK 1 002,8 miljoner, en minskning med SEK 118,0 miljoner från SEK 1 120,8 miljoner jämfört med motsvarande tidpunkt 2024.

Substansvärdet uppgick till SEK 1 044,7 miljoner, per aktie SEK 3,9, i slutet av december 2025 (SEK 1 245,0 miljoner, per aktie SEK 4,6 i slutet av december 2024).

Intäkterna uppgick till SEK 1,7 miljoner under helåret 2025 (SEK 1,8 miljoner under 2024).

KDventuress investeringar i portföljbolag under helåret uppgick till SEK 61,8 (62,0) miljoner. De totala investeringarna i portföljbolagen, tillsammans med andra specialiserade life science-investerare, under helåret uppgick till SEK 300,7 (490,3) miljoner.

KDventuress kontanta ersättningar avseende försäljningar och tilläggsköpeskillingar från avyttrade portföljbolag uppgick till SEK 64,2 (42,4) miljoner under helåret.

Likvida medel minskade med SEK 20,6 miljoner under helåret och uppgick till SEK 23,9 (42,0) miljoner per den 31 december 2025.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025





Bokslutskommunikén för KDventures AB för perioden januari - december 2025 finns nu tillgänglig som PDF på bolagets hemsida www.kd-ventures.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, VD, KDventures AB

Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@kd-ventures.com

Hans Christopher ”HC” Toll, Finansdirektör, KDventures AB

Tel: +46 70 717 00 41, e-mail: hc.toll@kd-ventures.com

Om KDventures AB

KDventures AB (Nasdaq Stockholm: KDV) är ett nordiskt investmentbolag specialiserat på life science. Bolaget identifierar och investerar i innovativa läkemedelsprojekt och medicintekniska produkter från ledande forskningsinstitutioner i Norden. Genom en diversifierad portfölj i olika utvecklingsskeden, professionell due diligence och aktivt styrelseengagemang skapar KDventures värde från tidig forskning till kommersialisering. Bolaget erbjuder investerare exponering mot både noterade och onoterade life science-projekt med potential för betydande värdeutveckling

För mer information: www.kd-ventures.com.

