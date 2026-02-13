KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 13.2.2026 KLO 9.00



Kalmarin tilinpäätöstiedote tammi–joulukuulta 2025: Jatkunut menestyksekäs suoriutuminen vuonna 2025, ennätykselliset tilaukset ja vankka liikevaihdon kasvu neljännellä vuosineljänneksellä

Saadut tilaukset kasvoivat ennätykselliseen 511 (486) miljoonaan euroon neljänneksen aikana muutamien merkittävien laitetilausten vauhdittamina

Vahva liikevaihdon kasvu 11 prosenttia 487 (440) miljoonaan euroon

Kysyntä pysyi kokonaisuudessaan vakaana markkinoiden epävarmuudesta ja kauppajännitteistä huolimatta

Vertailukelpoinen liikevoitto parani 60,5 (53,1) miljoonaan euroon, ollen 12,4 (12,1) prosenttia liikevaihdosta

Liiketoiminnan suorituskyvyn kehittämisessä on saavutettu arviolta 34 miljoonaa euroa vuotuisia bruttoparannuksia tehokkuudessa

Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 76 prosenttia 112,8 (64,2) miljoonaan euroon, johon vaikutti positiivisesti varastojen pieneneminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025 maksetaan osinkoa 1,09 (0,99) euroa kutakin A-sarjan osaketta ja 1,10 (1,00) euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden

Vuoden 2026 ohjeistus: Kalmar arvioi vertailukelpoisen liikevoittoprosenttinsa olevan yli 12,5 prosenttia vuonna 2026.

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Kalmar Oyj:n tilintarkastettuun tilinpäätökseen 2025.

Loka–joulukuu 2025 lyhyesti:

Saadut tilaukset kasvoivat 5 prosenttia ja olivat 511 (486) miljoonaa euroa

Tilauskanta oli 977 miljoonaa euroa (31.12.2024: 955 miljoonaa euroa)

Liikevaihto kasvoi 11 prosenttia ja oli 487 (440) miljoonaa euroa

Ekoratkaisujen 1 tuoteryhmän liikevaihto oli 43 (41) prosenttia konsernin liikevaihdosta, kasvoi 14 prosenttia ja oli 209 (182) miljoonaa euroa

tuoteryhmän liikevaihto oli 43 (41) prosenttia konsernin liikevaihdosta, kasvoi 14 prosenttia ja oli 209 (182) miljoonaa euroa Liikevoitto oli 60 (39) miljoonaa euroa eli 12,3 (8,8) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 0 (-14) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 61 (53) miljoonaa euroa eli 12,4 (12,1) prosenttia liikevaihdosta, kasvua oli 14 prosenttia

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 113 (64) miljoonaa euroa

Kauden tulos oli 45 (27) miljoonaa euroa

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,71 (0,42) euroa

Korollinen nettovelka / EBITDA2 oli 0,0x (0,3x).

Tammi–joulukuu 2025 lyhyesti:

Saadut tilaukset kasvoivat 8 prosenttia ja olivat 1 817 (1 679) miljoonaa euroa

Tilauskanta oli 977 miljoonaa euroa (31.12.2024: 955 miljoonaa euroa)

Liikevaihto kasvoi 1 prosenttia ja oli 1 741 (1 720) miljoonaa euroa

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 44 (41) prosenttia konsernin liikevaihdosta, kasvoi 9 prosenttia ja oli 763 (698) miljoonaa euroa

Liikevoitto oli 220 (174) miljoonaa euroa eli 12,7 (10,1) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -3 (-42) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 223 (217) miljoonaa euroa eli 12,8 (12,6) prosenttia liikevaihdosta, kasvua oli 3,0 prosenttia

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 246 (249) miljoonaa euroa

Kauden tulos oli 163 (128) miljoonaa euroa

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 2,55 (1,99) euroa.3

Vuoden 2026 ohjeistus

Kalmar arvioi vertailukelpoisen liikevoittoprosenttinsa olevan yli 12,5 prosenttia vuonna 2026.

Toimitusjohtaja Sami Niiranen:

Vuonna 2025 Kalmar jatkoi menestyksekästä suoriutumista. Se oli myös geopoliittisen kuohunnan ja kauppajännitteiden vuosi. Näissä haastavissa olosuhteissa Kalmar osoitti kestävyyttä parantamalla kannattavuuttaan ja edistämällä samalla alan johtavia kestävän kehityksen innovaatioita. Voimme katsoa taaksepäin vuoteen, jolloin avainasemassa olivat kykymme sopeutua nopeasti uusiin olosuhteisiin, keskittymisemme kohti palvelukeskeistä yhtiötä sekä pyrkimyksemme jatkuvaan innovointiin. Nämä panostukset johtivat tilauskannan vahvaan kasvuun, vakaaseen liikevaihtoon ja parantuneeseen kannattavuuteen.

Neljäs vuosineljännes oli vahva päätös vuodelle ennätyksellisen tilauskertymän ja vankan liikevaihdon kasvun myötä. Neljännen neljänneksen tilauskertymä oli 511 (486) miljoonaa euroa, mikä on 5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, ja kasvua vauhdittivat muutamat merkittävät laitetilaukset. Hyvän tilauskehityksen ansiosta tilauskantamme kasvoi 977 (955) miljoonaan euroon.

Liikevaihto kasvoi 11 prosenttia 487 (440) miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 60,5 (53,1) miljoonaa euroa korkeampien volyymien ja onnistuneen kustannustenhallinnan ansiosta. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli neljänneksellä 12,4 (12,1) prosenttia. Taseemme on vahvistunut entisestään. Vuoden 2025 lopussa korollinen nettovelkamme oli yhteensä 5 (76) miljoonaa euroa. Velkaantumisaste oli 0,0 (0,3), mikä on selvästi alle pitkän aikavälin tavoitteemme (enintään 2x) ja joka mahdollistaa hyvän, taloudellisen joustavuuden. Liiketoiminnan suorituskyvyn kehittämisen aloitteessa saavutimme noin 34 miljoonan euron vuotuisia bruttoparannuksia tehokkuudessa neljännen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

Makrotaloudellinen ympäristö säilyi epävarmana koko vuosineljänneksen ajan. Tästä huolimatta Kalmarin tuotteiden ja palveluiden kokonaiskysyntä pysyi suhteellisen vakaana edelliseen neljännekseen verrattuna. Tilauskertymä kasvoi Amerikassa, laski EMEA-alueella ja pysyi periaatteessa muuttumattomana APAC-alueella. On erityisen rohkaisevaa nähdä, että Palveluiden tilauskertymä ja myynti kehittyivät edelleen suotuisasti kaikilla eri maantieteellisillä alueilla. Kasvava 70 000 maailmanlaajuinen asennettu laitekantamme toimii erinomaisena perustana matkallamme kohti palveluvetoista yritystä.

Vuoden aikana jatkoimme investointeja liiketoimintamme tulevaisuuden varmistamiseen useiden kumppanuusjulkistuksien ja tuotelanseerausten muodossa. Sähköistämisessä saavutettiin neljännellä vuosineljänneksellä useita tärkeitä virstanpylväitä. Lanseerasimme kattavan uuden DC-latausratkaisujen valikoiman yhteistyössä Kempowerin ja SINEXCELin kanssa sekä esittelimme uuden sukupolven litiumioniakkuratkaisun (Li-ion) sähköiseen konttilukkiimme. Vähähiilisten ja hiilineutraalien tuotteiden kysynnästä kertoo ekoratkaisujen tuoteryhmämme myynti, joka nousi neljänneksellä 43 (41) prosenttiin kokonaisliikevaihdosta.

Vuoteen 2026 katsottaessa ohjeistamme vertailukelpoisen liikevoittoprosenttimme olevan yli 12,5 prosenttia. Odotamme geopoliittisten haasteiden ja kauppajännitteiden jatkuvan, mikä luo jossain määrin epävarmuutta liiketoimintaympäristöömme myös vuonna 2026. Pysymme kuitenkin sitoutuneina strategisiin prioriteetteihimme ja kestävän kasvun edistämiseen johtamalla alaa automaatio- ja sähköistysinnovaatioilla, laajentamalla Palvelut-liiketoimintaamme ja läsnäoloamme sekä pyrkimällä operatiiviseen erinomaisuuteen pitkäaikaisen arvonluonnin varmistamiseksi.

Kiitos kaikille 5 300 Kalmarin työntekijälle ja kumppanille siitä, että olette tehneet jokaisesta liikkeestä merkityksellisen ja luoneet arvoa kaikille sidosryhmille vuonna 2025. Haluan myös kiittää asiakkaitamme ja osakkeenomistajiamme jatkuvasta luottamuksesta sekä tuesta Kalmaria kohtaan.

Visio ja strategia

Kalmar on yksi markkinajohtajista raskaiden materiaalien käsittelylaitteissa. Kalmarin vankan perustan muodostavat asiakasläheisyys, houkuttelevat markkinat, kokeneet ja lahjakkaat ihmiset ja vahva taloudellinen profiili.

Kalmarin myynti- ja huoltoverkosto kattaa yli 120 maata, tukien sen maailmanlaajuisesti hajautettua asiakaskuntaa ja sen laajaa laitekantaa, joka koostuu yli 70 000 laitteesta ympäri maailman. Yhtiö toimii pääasiassa suoramyynnin ja vahvan maailmanlaajuisen jälleenmyyjäverkoston kautta. Kokoonpanopohjaisen valmistusmallin, neljän tehtaan ja kahden innovaatiokeskuksen avulla Kalmar priorisoi vahvojen ja kestävien suhteiden rakentamista materiaalitoimittajiensa kanssa ympäri maailmaa. Kalmarin henkilöstöön kuuluu noin 5 300 työntekijää, joista noin 1 500 on huoltoinsinöörejä. Yhtiö uskoo, että parhaiden osaajien houkutteleminen ja pitäminen on olennaista, jotta se voi olla arvostetuin liikekumppani asiakkailleen ja halutuin työnantaja nykyisille ja tuleville työntekijöilleen. Kalmar on sitoutunut vastuullisiin liiketoimintatapoihin ja odottaa, että sen toimittajat ja liikekumppanit noudattavat samoja korkeita juridisia ja eettisiä standardeja.

Ala kohtaa useita megatrendejä, jotka ajavat uudistumista koko kentällä. Tämä luo Kalmarille mahdollisuuksia tarjota ratkaisuja ja vastata asiakkaiden kohtaamiin haasteisiin. Joitakin keskeisiä mahdollisuuksia, joihin Kalmar on valmis tarttumaan, ovat:

Turvallisuus

Tuottavuus

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja sähköistyminen

Muuttuva logistiikkaympäristö

Työvoiman saatavuus

Älykkäät toiminnot.

Vastatakseen näihin mahdollisuuksiin ja luodakseen lisäarvoa asiakkaille Kalmar keskittyy kolmeen strategiseen alueeseen:

Investoimalla vastuullisiin innovaatioihin hiilidioksidipäästöttömissä ja sähköisissä laitteissa, digitaalisissa ratkaisuissa ja automaatiossa

Palveluiden kasvattaminen ja jälkimarkkinoiden jalanjäljen laajentaminen keskittyen laajan asennetun kantamme hyödyntämiseen, varaosien markkinaosuuden kasvattamiseen, toistuvan liiketoiminnan osuuden kasvattamiseen palvelusopimusten avulla ja asiakkaan elinkaaren aikaisen arvon luomiseen älykkään palvelutarjonnan kautta

Liiketoiminnan suorituskyvyn kehittäminen kannattavuuden ja rahavirran tuottamisen parantamiseksi hankinnan ja prosessiparannuksien kautta voidakseen investoida lisää tutkimus- ja tuotekehitystyöhön, orgaaniseen kasvuun sekä voitonjakoon osakkeenomistajille.

Tavoitteet

Kalmarin hallitus on asettanut Kalmarille seuraavat tavoitteet vuodelle 2028:

Taloudelliset tavoitteet

Vuotuinen liikevaihdon kasvu 5 prosenttia syklin yli;

15 prosentin vertailukelpoinen liikevoittoprosentti;

Yli 25 prosentin sijoitetun pääoman tuottoprosentti;

Vuonna 2025 Kalmar saavutti 1 prosentin liikevaihdon kasvun, 12,8 prosentin vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin ja 23,0 prosentin tuoton sijoitetulle pääomalle.

Pääomarakenne ja kestävyyskehys

Velkaantuneisuus (nettovelan suhde käyttökatteeseen) alle 2;

30-50 prosentin vuotuinen osingonjakosuhde;

Yhdenmukaisuus SBTi-tavoitteiden kanssa 1,5 °C sitoumuksella.4

Yhtiön tiedot ja laadintaperiaatteet

Kalmar Oyj perustettiin Cargotec Oyj:n osittaisjakautumisessa (“jakautuminen”), jonka täytäntöönpanopäivä oli 30.6.2024. Kaupankäynti Kalmar Oyj:n osakkeilla alkoi Helsingin pörssin päälistalla 1.7.2024.

Tämän tilinpäätöstiedotteen taloudelliset tiedot ennen jakautumista on esitetty carve-out periaatteiden mukaisesti. Carve-out taloudelliset tiedot eivät välttämättä anna kuvaa siitä, millaiset taloudelliset tiedot olisivat olleet, jos Kalmar olisi ollut itsenäinen juridinen konserni ja olisi siten esittänyt erillisen konsernitilinpäätöksen. Carve-out taloudelliset tiedot eivät myöskään välttämättä anna kuvaa Kalmarin tulevasta taloudellisesta kehityksestä. Carve-out laadintaperiaatteet on kuvattu liitetiedossa 2. Laatimisperusta.

Kalmarin avainluvut

MEUR Q4/25 Q4/24 Muutos 2025 2024 Muutos Saadut tilaukset 511 486 5 % 1 817 1 679 8 % Tilauskanta kauden lopussa 977 955 2 % 977 955 2 % Liikevaihto 487 440 11 % 1 741 1 720 1 % Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto 209 182 14 % 763 698 9 % Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta 43% 41% 44% 41% Ekoratkaisujen tuoteryhmän saadut tilaukset 214 n/a 789 n/a Ekoratkaisujen tuoteryhmän saadut tilaukset, % kaikista tilauksista 42 % n/a 43 % n/a Liikevoitto 60,1 38,9 55 % 220,4 174,4 26 % Liikevoitto, % 12,3 % 8,8 % 12,7 % 10,1 % Vertailukelpoinen liikevoitto 60,5 53,1 14 % 223,3 216,8 3 % Vertailukelpoinen liikevoitto, % 12,4 % 12,1 % 12,8 % 12,6% Tulos ennen veroja 57,6 36,0 60 % 211,2 172,5 22 % Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 112,8 64,2 76 % 245,7 249,1 -1 % Kauden tulos 45,4 27,0 68 % 163,3 127,9 28 % Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR* 0,71 0,42 68 % 2,55 1,99 28 % Korollinen nettovelka kauden lopussa 5 76 -93 % 5 76 -93 % Nettovelkaantumisaste, % 0,7 % 11,9 % 0,7 % 11,9 % Korollinen nettovelka / EBITDA** 0,0 0,3 0,0 0,3 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, % *** 23,0 % 18,7 % 23,0 % 18,7 % Oman pääoman tuotto (ROE), viimeiset 12 kk, % 24,1 % 17,6 % 24,1% 17,6 % Henkilöstö kauden lopussa 5 300 5 207 2 % 5 300 5 207 2 % * Kalmar Oyj:n listautumista 1.7.2024 edeltävät kaudet lasketaan listautumishetken osakemäärän perusteella. ** Viimeisten 12 kuukauden EBITDA *** Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä, jotka liittyivät pääasiassa jakautumis- ja listautumiskuluihin, oli -0,3 (-4,1) prosenttiyksikön vaikutus ROCE:en koko vuonna.

Kaudet ennen 30.6.2024 tapahtunutta osittaisjakautumista on esitetty carve-out perusteisesti. Ekoratkaisujen tuoteryhmän saadut tilaukset esitetään vuoden 2025 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEUR Q4/25 Q4/24 Muutos 2025 2024 Muutos Laitteet 344 330 5 % 1 199 1 099 9 % Palvelut 166 156 6 % 618 580 7 % Muut – – – 0 Yhteensä 511 486 5 % 1 817 1 679 8 %

Tilauskanta

MEUR 31.12.2025 30.9.2025 30.6.2025 31.3.2025 31.12.2024 Muutos verrattuna 31.12.2024 Laitteet 840 829 892 902 831 1 % Palvelut 135 131 135 136 120 13 % Muut 1 1 1 3 4 -65 % Yhteensä 977 961 1 029 1 041 955 2 %

Liikevaihto

MEUR Q4/25 Q4/24 Muutos 2025 2024 Muutos Laitteet, ulkoinen liikevaihto 324 293 11 % 1 137 1 160 -2 % Laitteet, sisäinen liikevaihto 0 0 1 1 Palvelut 163 146 11 % 602 560 7 % Muut ja sisäisen liikevaihdon eliminointi 0 0 < -100% 2 0 > 100% Yhteensä 487 440 11 % 1 741 1 720 1 %

Kalmarin johto seuraa segmenttien ulkoista liikevaihtoa.



Liikevoitto

MEUR Q4/25 Q4/24 Muutos 2025 2024 Muutos Laitteet 44,0 24,8 77 % 147,1 139,4 6 % Palvelut 26,3 25,7 3 % 105,3 97,8 8 % Muut -10,2 -11,6 12 % -31,9 -62,7 49 % Yhteensä 60,1 38,9 55 % 220,4 174,4 26 %

Vertailukelpoinen liikevoitto

MEUR Q4/25 Q4/24 Muutos 2025 2024 Muutos Laitteet 44,1 35,5 24 % 147,7 150,1 -2 % Palvelut 26,4 25,7 3 % 105,9 97,8 8 % Muut -9,9 -8,1 -23 % -30,3 -31,1 3 % Yhteensä 60,5 53,1 14 % 223,3 216,8 3 %

Vertailukelpoinen liikevoitto, %

Q4/25 Q4/24 Muutos

%-yksikkö 2025 2024 Muutos

%-yksikkö Laitteet 13,6 % 12,1 % 1,5 13,0 % 12,9 % 0,0 Palvelut 16,2 % 17,5 % -1,3 17,6 % 17,5 % 0,1 Muut n/a n/a n/a n/a Yhteensä 12,4 % 12,1 % 0,3 12,8 % 12,6 % 0,2

Vuoden 2024 tuloslaskelman erät 1.7.2024 asti ovat carve-out perusteisia.

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään julkaisupäivänä klo 10.00 Suomen aikaa. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Sami Niiranen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sakari Ahdekivi. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa https://www.kalmar.fi/sijoittajat/ viimeistään klo 10.00 Suomen aikaa.

Kalmar lyhyesti

Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 300 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. www.kalmar.fi

1 Ekoratkaisujen tuoteryhmään sisältyvät laitteet ja palvelut, jotka täyttävät tai niiden odotetaan lähitulevaisuudessa täyttävän EU:n taksonomian vaatimukset.

2 Viimeisten 12 kuukauden EBITDA.

3 Kalmar Oyj:n listautumista 1.7.2024 edeltävät kaudet lasketaan listautumishetken osakemäärän perusteella.

4 Suunnitelma Science Based Targets -aloitteen kriteerien mukaisesti.

