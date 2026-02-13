Aperam Innovation Lab lance la nuance 316A: l'alternative à la nuance 316L alliant performance et maîtrise des coûts

LUXEMBOURG, 13 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aperam, acteur mondial des aciers inoxydables, électriques et spéciaux, ainsi que du recyclage et des énergies renouvelables, présente la nuance 316A (1.4682), un acier inoxydable austénitique certifié et breveté, conçu comme une alternative optimisée en coûts à la nuance 316L (1.4404).

Développée par Aperam Innovation Lab, la nuance 316A offre une résistance à la corrosion et des propriétés mécaniques équivalentes à celles de la nuance 316L, tout en générant des gains économiques significatifs grâce à une formulation d’alliage optimisée, reposant sur une réduction de plus de 75% de la teneur en molybdène.

“Avec la nuance 316A, nous franchissons une nouvelle étape dans le développement des aciers inoxydables”, explique Frederico Ayres Lima, CEO Stainless Europe et Services & Solutions Europe. “Cette nuance établit une nouvelle base de coûts pour les applications nécessitant une résistance à la corrosion, avec une solution fiable et immédiatement disponible.”

Une alternative certifiée à la nuance 316L

Conçue pour égaler les performances de la nuance 316L, la nuance 316A contient du silicium pour compenser la réduction du molybdène, tout en conservant un niveau de résistance à la corrosion comparable. Le résultat : une nuance certifiée, pleinement substituable, proposée à un coût inférieur.

Conçue pour une intégration industrielle immédiate

La nuance 316A est une solution «plug-and-play». Elle peut remplacer la nuance 316L sans ajustement des paramètres de production, y compris pour des opérations d'emboutissage profond ou de formage exigeantes.

Aucun changement d’outillage n’est requis, ce qui permet d’éviter les arrêts de production et les coûtts indirects.

La nuance 316A est disponible dans un large gamme dimensionnelle - de 0,06 mm à 15 mm d’épaisseur et jusqu’à 2 000 mm de largeur — et dans l'ensemble des aspects de surface conformes à la norme EN 10088‑2.

Grâce à une forte teneur en matières recyclées, la nuance 316A contribue au respect des exigences de la taxonomie européenne et accompagne les industriels dans la gestion de leur Scope 3, sans nécessiter de re-conception des produits existants.

Des applications variées, des performances validées

Soumise à des tests approfondis de corrosion et de performances mécaniques, la nuance 316A convient notamment aux applications suivantes :

CVC : pompes, échangeurs de chaleur, unités de ventilation

Transformation agroalimentaire et cosmétique

Éléments architecturaux, conduits de cheminée

Transport : réservoirs, remorques, systèmes de mobilité

Traitement et stockage de l’eau

Systèmes CCUS et électrolyseurs

“La nuance 316A offre une résistance à la corrosion en adéquation avec les exigences de nombreux environnements industriels, associée à une stratégie d’alliage compétitive”, explique Bertrand Petit, chef de projet 316A. “Elle apporte aux industriels une flexibilité supplémentaire dans le choix des matériaux”.

La nuance 316A s’inscrit dans les travaux d’innovation appliquée menés au sein d'Aperam Innovation Lab, qui regroupe plus de 150 spécialistes dédiés à la validation industrielle des matériaux à grande échelle.

Pour de plus amples informations, visitez notre site web: www.aperam.com.

Contact

Investor Relations / Roberta de Aguiar Faria: IR@aperam.com

Communication / Ana Escobedo Conover: Ana.Escobedo@aperam.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/baff3885-b950-44ff-95da-8d448a7b8e2c/fr