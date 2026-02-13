PU Prime obtiene la licencia CMA en los Emiratos Árabes Unidos, ampliando su presencia regulatoria global



Dubái, Emiratos Árabes Unidos, 13 de febrero de 2026 – PU Prime, un grupo líder mundial de corretaje de activos múltiples, se enorgullece de anunciar que su entidad con sede en Dubái ha recibido oficialmente una licencia de la Autoridad del Mercado de Capitales (CMA) de los Emiratos Árabes Unidos. La licencia (N.º 20200000388) se emite bajo PU Prime Financial Services LLC y permite a la empresa realizar actividades reguladas de introducción y promoción dentro de los EAU.



Este hito marca un paso significativo en la expansión global estratégica del grupo y refuerza su compromiso de proporcionar un entorno de trading seguro, transparente y de clase mundial para los inversores en la región. Actualmente, PU Prime ya posee licencias de varias jurisdicciones importantes, incluidas ASIC de Australia, FSCA de Sudáfrica, FSC de Mauricio y FSA de Seychelles.



La adquisición de la licencia de los EAU sirve como testimonio de la dedicación de PU Prime a la excelencia regulatoria. Al cumplir con los estrictos estándares establecidos por los reguladores del mercado de capitales de los EAU, PU Prime se une a un grupo de élite de instituciones financieras autorizadas para operar dentro de uno de los centros financieros de más rápido crecimiento en el mundo.



“Esto es más que una simple licencia; es una promesa para nuestros clientes”, dijo el Sr. Ali Afzaal, Jefe de Categoría en PU Prime. “Los EAU son un mercado fundamental para nosotros. Al asegurar la supervisión de la CMA, estamos demostrando nuestro compromiso de apoyar la visión de la región de un ecosistema financiero robusto. Queremos que nuestros traders sepan que cuando operan con entidades con licencia dentro del grupo PU Prime, están respaldados por una marca que valora la integridad, la transparencia y la conducta profesional por encima de todo”.



La expansión en el mercado de los EAU forma parte de la misión más amplia de PU Prime de apoyar a los participantes del mercado a nivel mundial. Con esta nueva autorización regulatoria en Dubái, PU Prime planea fortalecer su huella en la región, organizar seminarios educativos y promover la conciencia financiera dentro de los mercados financieros en general.



Acerca de PU Prime



Fundado en 2015, PU Prime es un grupo fintech líder a nivel mundial y una marca de corretaje de CFD de activos múltiples que opera a través de varias entidades con licencia en múltiples jurisdicciones. Hoy en día, el grupo ofrece productos financieros regulados en forex, materias primas, índices, acciones y bonos. Operando en más de 190 países con más de 40 millones de descargas de aplicaciones, el grupo PU Prime ofrece plataformas de trading innovadoras y una función de copy trading integrada, lo que permite a los traders de todo el mundo alcanzar el éxito financiero con confianza.



Para consultas de prensa, por favor contacte a: media@puprime.com





