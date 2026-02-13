PU Prime ottiene la licenza CMA negli Emirati Arabi Uniti, espandendo la sua presenza normativa globale







Dubai, Emirati Arabi Uniti, 13 febbraio 2026 – PU Prime, gruppo leader mondiale nel brokeraggio multi-asset, è orgoglioso di annunciare che la sua entità con sede a Dubai ha ufficialmente ottenuto una licenza dalla Capital Market Authority (CMA) degli Emirati Arabi Uniti. La licenza (n. 20200000388) è rilasciata a nome di PU Prime Financial Services LLC e autorizza la società a svolgere attività regolamentate di introduzione e promozione all'interno degli EAU.



Questo traguardo segna un passo significativo nell'espansione globale strategica del gruppo e rafforza il suo impegno nel fornire un ambiente di trading sicuro, trasparente e di livello mondiale per gli investitori della regione. Attualmente, PU Prime detiene già licenze in diverse giurisdizioni chiave, tra cui l'ASIC australiana, la FSCA sudafricana, la FSC di Mauritius e la FSA delle Seychelles.



L'acquisizione della licenza negli EAU testimonia la dedizione di PU Prime all'eccellenza normativa. Soddisfacendo i rigorosi standard stabiliti dalle autorità di regolamentazione del mercato dei capitali degli Emirati Arabi Uniti, PU Prime si unisce a un gruppo d'élite di istituzioni finanziarie autorizzate a operare in uno dei centri finanziari a più rapida crescita al mondo.



"Questa è molto più di una semplice licenza; è una promessa ai nostri clienti", ha dichiarato il Sig. Ali Afzaal, Head of Category di PU Prime. "Gli Emirati Arabi Uniti sono un mercato fondamentale per noi. Assicurandoci la supervisione della CMA, dimostriamo il nostro impegno nel sostenere la visione della regione di un ecosistema finanziario robusto. Vogliamo che i nostri trader sappiano che quando operano con entità autorizzate all'interno del gruppo PU Prime, sono supportati da un marchio che valorizza l'integrità, la trasparenza e la condotta professionale sopra ogni altra cosa".



L'espansione nel mercato degli Emirati Arabi Uniti fa parte della più ampia missione di PU Prime di supportare i partecipanti al mercato a livello globale. Con questa nuova autorizzazione normativa a Dubai, PU Prime intende rafforzare la propria impronta nella regione, ospitare seminari educativi e promuovere la consapevolezza finanziaria all'interno dei mercati finanziari più ampi.



Informazioni su PU Prime



Fondata nel 2015, PU Prime è un gruppo fintech globale leader e un marchio di brokeraggio CFD multi-asset che opera attraverso varie entità licenziate in più giurisdizioni. Oggi, il gruppo offre prodotti finanziari regolamentati su forex, materie prime, indici, azioni e obbligazioni. Operando in oltre 190 paesi con più di 40 milioni di download dell'app, il gruppo PU Prime offre piattaforme di trading innovative e una funzione di copy trading integrata, consentendo ai trader di tutto il mondo di raggiungere il successo finanziario con fiducia.



