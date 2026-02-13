PU Prime、UAEのCMAライセンスを取得し、グローバルな規制体制を拡大







ドバイ（アラブ首長国連邦）、2026年2月13日 – 世界をリードするマルチアセット・ブローカー・グループであるPU Primeは、同社のドバイ拠点法人がアラブ首長国連邦（UAE）の証券商品委員会（CMA）より正式にライセンスを付与されたことを発表いたします。ライセンス（No. 20200000388）は PU Prime Financial Services LLC 名義で発行され、UAE国内における紹介およびプロモーションの規制活動を行うことが許可されます。



このマイルストーンは、グループの戦略的なグローバル拡大における重要なステップであり、地域の投資家に対して安全で透明性が高く、ワールドクラスの取引環境を提供するというコミットメントを強化するものです。現在、PU PrimeはすでにオーストラリアのASIC、南アフリカのFSCA、モーリシャスのFSC、セイシェルのFSAなど、主要な管轄区域のライセンスを保有しています。



UAEライセンスの取得は、PU Primeの規制遵守に対する献身の証です。UAEの資本市場規制当局が設定した厳格な基準を満たすことで、PU Primeは世界で最も急速に成長している金融ハブの一つで営業を許可された、エリート金融機関グループの仲間入りを果たしました。



PU Primeのカテゴリー・ヘッドであるアリ・アフザール氏は次のように述べています。「これは単なるライセンスではなく、お客様への約束です。UAEは私たちにとって極めて重要な市場です。CMAの監督を確保することで、強固な金融エコシステムという地域のビジョンを支援するという私たちの決意を示しています。PU Primeグループ内のライセンス保有法人で取引を行う際、誠実さ、透明性、そしてプロフェッショナルな行動を何よりも重視するブランドに支えられているということを、トレーダーの皆様に知っていただきたいと考えています。」



UAE市場への拡大は、世界中の市場参加者を支援するというPU Primeのより広範な使命の一環です。ドバイでの今回の新たな規制認可を受け、PU Primeは地域でのプレゼンスを強化し、教育セミナーを開催し、より広い金融市場における金融意識を促進する計画です。



PU Primeについて 2015年に設立されたPU Primeは、世界をリードするフィンテック・グループであり、複数の管轄区域にわたる様々なライセンス保有法人を通じて運営されるマルチアセットCFDブローキング・ブランドです。現在、グループはFX、コモディティ、指数、株式、債券にわたる規制対象の金融商品を提供しています。190カ国以上で事業を展開し、アプリのダウンロード数は4,000万回を超えており、PU Primeグループは革新的な取引プラットフォームと統合されたコピートレード機能を提供し、世界中のトレーダーが自信を持って財務的成功を収められるよう支援しています。



