PU Prime, UAE CMA 라이선스 취득… 글로벌 확장 가속화





두바이, 아랍에미리트, 2026년 2월 13일 – 글로벌 멀티에셋 브로커 그룹 PU Prime은 두바이 법인이 아랍에미리트(UAE) 자본시장국(CMA)으로부터 공식 라이선스를 취득했다고 밝혔습니다. 해당 라이선스(No.20200000388)는 PU Prime Financial Services LLC 명의로 발급되었으며, UAE 내에서 소개 및 홍보 등 규제 대상 금융 활동을 수행할 수 있는 자격을 부여합니다.



이번 인가는 PU Prime의 전략적 글로벌 확장 과정에서 중요한 이정표가 됩니다. 특히 중동 지역 투자자들에게 보다 안전하고 투명한 거래 환경을 제공하겠다는 회사의 의지가 제도적으로 인정받았다는 점에서 의미가 큽니다. PU Prime은 현재 호주 증권투자위원회(ASIC), 남아프리카공화국 금융감독청(FSCA), 모리셔스 금융서비스위원회(FSC), 세이셸 금융감독청(FSA) 등 주요 규제 기관의 인가를 받아 운영되고 있습니다.



이번 UAE 라이선스 취득을 통해 글로벌 규제 네트워크를 한층 강화하게 되었습니다. UAE 자본시장 당국의 엄격한 기준을 충족함으로써 PU Prime은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 금융 허브 중 하나에서 공식적으로 활동할 수 있는 기반을 마련했습니다. 이는 회사가 지속적으로 강조해 온 규제 준수와 고객 보호 원칙을 다시 한 번 입증하는 성과입니다.

PU Prime의 사업 부문 총괄 알리 아프잘(Ali Afzaal)은 “이번 인가는 단순한 사업 허가를 넘어 고객과의 신뢰를 공식적으로 확인받은 의미 있는 성과입니다”라며 “UAE는 전략적으로 매우 중요한 시장이며, CMA 감독 체계 아래에서 지역 금융 생태계의 발전에 기여해 나가겠습니다”라고 밝혔습니다. 이어 “PU Prime은 투명성과 윤리, 전문성을 핵심 가치로 삼고 있으며, 고객이 안심하고 거래할 수 있는 환경을 제공하는 데 최선을 다하고 있습니다”라고 덧붙였습니다.

PU Prime은 이번 두바이 인가를 계기로 중동 지역 내 입지를 더욱 확대하고, 투자자 교육 세미나와 금융 이해도 제고 활동을 강화해 나갈 계획입니다.

PU Prime 소개

2015년 설립된 PU Prime은 글로벌 핀테크 그룹이자 멀티에셋 CFD 브로커입니다. 다양한 관할권에서 인가를 받은 법인을 통해 사업을 운영하고 있으며, 외환, 원자재, 지수, 주식, 채권 등 폭넓은 금융상품을 제공하고 있습니다. 현재 전 세계 190여 개국에서 서비스를 전개하고 있으며, 누적 4천만 건 이상의 앱 다운로드를 기록했습니다. 혁신적인 트레이딩 플랫폼과 통합 카피 트레이딩 기능을 통해 전 세계 투자자들이 보다 안정적으로 금융 목표를 달성할 수 있도록 지원하고 있습니다.



미디어 관련 문의: media@puprime.com