PU Prime ได้รับใบอนุญาต CMA จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พร้อมขยายฐานการกำกับดูแลทั่วโลก

ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 13 กุมภาพันธ์ 2569 – PU Prime กลุ่มบริษัทโบรกเกอร์ชั้นนำระดับโลก มีความภูมิใจที่จะประกาศว่า บริษัทของเราที่ดูไบได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการจากหน่วยงาน Capital Market Authority (CMA) ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ใบอนุญาตเลขที่ 20200000388 ออกภายใต้ชื่อ PU Prime Financial Services LLC และอนุญาตให้บริษัทสามารถดำเนินกิจกรรมและส่งเสริมการขายภายใต้การกำกับดูแลในอย่างถูกต้องในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญใน ยุทธศาสตร์การขยายธุรกิจทั่วโลกของบริษัท และตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปลอดภัย โปร่งใส และมีมาตรฐานระดับโลกสำหรับนักลงทุนในภูมิภาคต่างๆ โดยในปัจจุบัน PU Prime ได้รับใบอนุญาตภายใต้เขตอำนาจศาลชั้นนำหลายแห่ง รวมทั้ง ASIC ของออสเตรเลีย, FSCA ของแอฟริกาใต้, FSC ของมอริเชียส และ FSA ของเซเชลส์
การได้รับใบอนุญาตของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความทุ่มเทของ PU Prime ในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการกำกับดูแล ด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวดซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ PU Prime ได้เข้าร่วมเป็นกลุ่มสถาบันการเงินชั้นนำที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในศูนย์กลางทางการเงินที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
“นี่เป็นมากกว่าใบอนุญาต แต่นี่คือคำมั่นสัญญาต่อลูกค้าของเรา” คุณ Ali Afzaal หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ PU Prime กล่าว “สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นตลาดสำคัญสำหรับเรา การได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย CMA เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการสนับสนุนวิสัยทัศน์ของภูมิภาคเพื่อสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่แข็งแกร่ง เราต้องการให้เทรดเดอร์ของเรารู้ว่าเมื่อพวกเขาเทรดกับโบรกเกอร์ที่ได้รับใบอนุญาตภายใต้กลุ่ม PU Prime พวกเขาจะได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์ที่ให้คุณค่ากับความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และการดำเนินงานอย่างมืออาชีพเหนือสิ่งอื่นใด”
การขยายตัวเข้าสู่ตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของ PU Prime ในการสนับสนุนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดการเงินจากทั่วโลก และด้วยการได้รับใบอนุญาตใหม่จากหน่วยงานกำกับดูแลในดูไบนี้ PU Prime วางแผนที่จะเสริมสร้างรากฐานที่มั่นคงในภูมิภาค จัดสัมมนาให้ความรู้ และส่งเสริมการตระหนักรู้ทางการเงินภายในตลาดการเงินอย่างกว้างขวาง
เกี่ยวกับ PU Prime
PU Prime ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 เป็นกลุ่มบริษัทฟินเทคและแบรนด์โบรกเกอร์ CFD ชั้นนำระดับโลก ที่ดำเนินงานผ่านนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตต่างๆ ในหลายเขตอำนาจศาล ปัจจุบัน ทางกลุ่มนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินภายใต้การกำกับดูแลอย่างครบถ้วน ทั้ง Forex, สินค้าโภคภัณฑ์, ดัชนี, หุ้น และพันธบัตร โดยกลุ่ม PU Prime ดำเนินธุรกิจในกว่า 190 ประเทศทั่วโลก มียอดดาวน์โหลดแอปมากกว่า 40 ล้านครั้ง เปิดให้บริการแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด พร้อมทั้งฟีเจอร์ Copy Trading แบบครบวงจร เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์ทั่วโลกประสบความสำเร็จทางการเงินได้อย่างมั่นใจ
สำหรับสื่อที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่: media@puprime.com
