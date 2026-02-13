PU Prime 获得阿联酋 CMA 牌照，进一步拓展全球监管布局







阿拉伯聯合酋長國杜拜，2026年2月13日 – 全球领先的多资产经纪商集团 PU Prime 宣布，其迪拜分公司已正式获得阿联酋资本市场管理局 (CMA) 颁发的牌照。该牌照（编号：20200000388）由 PU Prime Financial Services LLC 持有，允许公司在阿联酋境内开展金融产品推介服务。



这一里程碑标志着该集团全球战略扩张迈出了重要一步，并强化了其为该地区投资者提供安全、透明和世界级交易环境的承诺。目前，PU Prime 已拥有多个主要司法管辖区的牌照，包括澳大利亚 ASIC、南非 FSCA、毛里求斯 FSC 以及塞舌尔 FSA。



获得阿联酋牌照证明了 PU Prime 对卓越监管的追求。通过达到阿联酋资本市场管理局设定的严格标准，PU Prime 踏入了获准在全球增长最快的金融枢纽之一运营的精英金融机构行列。



“这不仅仅是一张牌照，更是我们对客户的承诺，”PU Prime 产品主管 Ali Afzaal 先生表示，“阿联酋是我们的核心市场。通过获得 CMA 的监管，我们诠释了支持该地区打造稳健金融生态系统愿景的决心。我们希望交易者知道，当他们在 PU Prime 集团旗下的持牌实体进行交易时，他们得到的是一个将诚信、透明和专业行为视为核心价值的品牌的支持。”



进军阿联酋市场是 PU Prime 全球市场参与者支持使命的一部分。凭借在迪拜获得的这一全新监管授权，PU Prime 计划加强在该地区的布局，举办教育研讨会，并在更广泛的金融市场中提升金融意识。



关于 PU Prime



PU Prime 成立于 2015 年，是一家领先的全球金融科技集团和多资产 CFD 经纪商品牌，通过在多个司法管辖区的持牌实体运营。如今，该集团提供涵盖外汇、大宗商品、指数、股票和债券的受监管金融产品。PU Prime 集团在 190 多个国家开展业务，应用程序下载量超过 4000 万次，提供创新的交易平台和集成的跟单交易功能，助力全球交易者充满信心地实现财务成功。



媒体咨询请联系： media@puprime.com





