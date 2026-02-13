Robex franchit le cap de la production commerciale sur le projet aurifère Kiniero

QUÉBEC, 13 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (« Robex » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer le début de la production commerciale de son projet aurifère Kiniero en Guinée, après avoir satisfait aux critères de production commerciale prévus par son accord de financement garanti de premier rang avec Sprott et par le Code minier guinéen.

Le statut de production commerciale a été atteint suite au premier envoi d’or le 11 février 2026. Cet envoi comprenait environ 197 kilogrammes d’or, soit l’équivalent de 6 336 onces troy.

Selon le Code minier guinéen, la date de la première production commerciale correspond à la première des deux dates suivantes : la fin d’une période de production soutenue au-dessus d’un seuil prescrit ou la date du premier envoi à des fins commerciales. La Société confirme que cet envoi constitue la date de la première production commerciale pour Kiniero, conformément au Code.

Robex confirme également que toutes les exigences de production commerciale pertinentes, définies dans ses accords de financement garantis avec Sprott, ont été respectées.

Fin janvier 2026, après une montée en puissance réussie de ses opérations, Kiniero avait traité environ 393 000 tonnes métriques sèches de minerai, avec une teneur de tête moyenne d’environ 1,0 g/t d’or. Le taux de récupération métallurgique de l’or s’est établi en moyenne à environ 88 %, avec une disponibilité du broyeur dépassant les 92 %. La quantité totale d’or récupérée s’est élevée à environ 10 900 onces troy, dont 5 550 ont été coulées, ce qui reflète l’accumulation normale d’or dans le circuit CIL lors de la mise en service et des premières phases d’exploitation.

Commentaire du PDG

Matthew Wilcox, PDG et directeur général de Robex a déclaré :

« La livraison de notre premier chargement d’or commercial marque une étape majeure pour Robex et témoigne de la montée en puissance réussie des opérations à Kiniero. Les performances de l’usine de traitement et de l’équipe d’exploitation ont été excellentes lors de cette transition vers la production commerciale.

Kiniero étant désormais en phase d’exploitation commerciale et générant des flux de trésorerie, l’actif est en mesure de soutenir le développement de Bankan dans le cadre de notre fusion transformatrice avec Predictive Discovery. Cette étape importante renforce la pertinence stratégique de ce rapprochement et notre objectif de devenir un producteur d’or multi-actifs de premier plan. »

Performances opérationnelles de l’usine

Depuis sa mise en service, et jusqu’au début du mois de février, l’usine de traitement de Kiniero a affiché des performances stables et en constante amélioration, à mesure que les opérations prenaient de l’ampleur.

Les principaux indicateurs de performance pour le mois clos le 31 janvier 2026 sont présentés ci-dessous :

Exploitation aurifère de Kiniero en Guinée Unités 26 jan. Indicateurs d’exploitation Minerai traité dmt 392 678 Teneur de tête moyenne g/t Au 0,98 Récupération métallurgique de l’or % 87,9 Disponibilité du broyeur % 92,3 Temps de fonctionnement du broyeur % 85,6 Or récupéré onces 10 931 Or coulé onces 5 547 Or en circuit onces 7 725



Graphiques de performance opérationnelle

Le débit a augmenté progressivement tout au long du mois de janvier, avec des cadences de traitement journalières plus élevées vers la fin du mois, suite à la mise en service du broyeur à boulets à la mi-janvier, puis à l’atteinte de sa capacité de fonctionnement soutenue le 24 janvier 2026. L’unité CIL B a été mise en service le 23 janvier avec du charbon actif et tous les circuits étaient pleinement opérationnels le 25 janvier.

L’amélioration de la stabilité de l’usine et l’augmentation de sa capacité opérationnelle ont contribué à une hausse du débit, tandis que la variabilité à court terme reflète les conditions normales de mise en service et de montée en puissance.

Figure 1 : Tonnage sec traité et débit journalier

Les données journalières présentées ne sont pas rapprochées et sont fournies à titre indicatif uniquement.

Le directeur général de la Société a validé le présent communiqué.

