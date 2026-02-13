MT Højgaard Holding A/S: Telefonkonference 20. februar kl. 10.00 om årsrapport 2025

MT Højgaard Holding offentliggør årsrapporten for 2025 den 20. februar 2026 og afholder samme dag kl. 10.00 (CET) en telekonference, hvor ledelsen fremlægger resultater og forventninger samt besvarer spørgsmål. Tilmelding er ikke nødvendig.

Telekonferencen afvikles på engelsk og kan følges live her eller via www.mthh.dk, hvor den tilhørende præsentation vil være tilgængelig.

Deltagere bedes ringe på nedenstående telefonnumre og indtaste PIN 531691.

Danmark + 45 78768490 Storbritannien + 44 203-7696819 USA + 1 646-787-0157



Yderligere oplysninger:

Henvendelse kan ske på telefon +45 31 21 68 72.

