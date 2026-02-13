DRiV erweitert das Angebot an kupferfreien Ferodo Premier-Bremsbelägen für Nutzfahrzeuge

Fortschrittliche, OE-Qualität Reibungs-, Materialien und Hochleistungs- Bremsbelagbeschichtung bieten bewährte Vorteile für CV-Fuhrparks und Maschinenbetreiber

KONTICH, Belgien, Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DRiV stellt eine Erweiterung der Ferodo® Premier kupferfreien Bremsbeläge in Erstausrüsterqualität für Nutzfahrzeuge vor, die Fuhrparks und Maschinenbetreiber mit erstklassiger Bremsleistung und Sicherheit versorgen und gleichzeitig zum Schutz der Umwelt beitragen. Die Leistungsfähigkeit der technologisch fortschrittlichen kupferfreien Reibmaterialien der Bremsbeläge wird durch eine neue Hochleistungsbeschichtung weiter verbessert, die zur Optimierung des Einlaufprozesses beiträgt.

Ferodo Premier kupferfreie CV-Bremsbeläge sind an dem universellen „N-Leafmark“-Symbol auf dem Verpackungsetikett zu erkennen. Diese Informationen sind auch in den Ferodo-Bremsbelagspezifikationen enthalten, die über TecDoc verfügbar sind. Kupfer, das seit langem in Bremsbelägen und -auskleidungen für Automobil- und Nutzfahrzeuganwendungen verwendet wird, wurde als Umweltgefahr identifiziert. Die Produktingenieure von Ferodo konnten Kupfer durch die Entwicklung einer Reihe innovativer Formulierungen ersetzen, die eine erhöhte Haltbarkeit und einen geringeren Verschleiß bieten und gleichzeitig die Bremsanforderungen der jeweiligen Fahrzeuganwendung erfüllen oder übertreffen.

„Fachleute aus der Nutzfahrzeugbranche vertrauen auf Ferodo, wenn es um innovative Bremsentechnologien in Erstausrüsterqualität geht, die eine hervorragende Bremsleistung und Sicherheit bieten und gleichzeitig die Wartungskosten für Fahrzeuge senken“, erklärt Silvano Veglia, Product Management Director bei DRiV. „Die kupferfreien Bremsbeläge von Ferodo Premier erfüllen dieses Versprechen und eliminieren gleichzeitig eine häufige Ursache für Umweltverschmutzung.“

Zusätzlich zu ihren kupferfreien Reibmaterialien verfügen die neuen Ferodo Premier CV-Bremsbeläge über eine leistungsstarke rote Beschichtung, die den Reibungskoeffizienten der Beläge bereits beim ersten Bremsvorgang erhöht, um den Einlaufprozess zu verbessern. Dies führt zu einer hervorragenden Bremsleistung und reduzierten Kosten pro Kilometer.

„Als einer der weltweit führenden Hersteller von Original-Bremsbelägen für leichte Nutzfahrzeuge, Schwerlastfahrzeuge und Off-Highway-Fahrzeuge verfügen wir über einzigartige Einblicke in die Anforderungen der heutigen Hochleistungsfahrzeuge“, so Silvano. „Jeder Ferodo Premier-Bremsbelag, einschließlich unserer neuen kupferfreien Beläge, wurde so entwickelt und hergestellt, dass er die OE-Qualitätsstandards erfüllt oder übertrifft.“

Für weitere Informationen zu diesen und anderen Ferodo-Produkten für Nutzfahrzeuge wenden Sie sich bitte an Ihren Ferodo-Bremsenlieferanten und besuchen Sie www.ferodo.com.

Über DRiV

DRiV, ein Tenneco Unternehmensbereich, ist ein führender Akteur im Automobil- Aftermarket, der sich der Verbesserung der Fahrzeugleistung durch innovative Lösungen und technische Exzellenz verschrieben hat. Mit einem Portfolio angesehener Marken, darunter MOOG®, Monroe®, Wagner®, Fel-Pro®, FP Diesel™, Walker® und weitere, konzentriert sich DRiV auf die Bereitstellung hochwertiger Autoteile, die optimale Funktionalität und Zuverlässigkeit gewährleisten. Besuchen Sie www.driv.com, um weitere Informationen zu erhalten.

Über Tenneco

Tenneco ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Herstellung und Vermarktung von Automobilprodukten für Erstausrüster und Aftermarket-Kunden. Durch seine Geschäftsgruppen DRiV, Performance Solutions, Clean Air, Powertrain und Champion® Ignition treibt Tenneco die Fortschritte in der globalen Mobilität voran, indem es Technologielösungen für verschiedene Branchen anbietet. Besuchen Sie www.tenneco.com, um weitere Informationen zu erhalten.

