Goodfood rappelle à ses actionnaires la tenue de son assemblée générale annuelle le 26 février 2026

MONTRÉAL, 13 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp. (« Goodfood », « la Société », « nous » ou « notre ») (TSX : FOOD), un chef de file canadien des solutions de repas en ligne, rappelle à ses actionnaires que son assemblée générale annuelle se tiendra le 26 février 2026 à 10 h (heure normale de l’Est).

L’assemblée se tiendra exclusivement en ligne et sera diffusée en direct sur le site https://virtual-meetings.tsxtrust.com/en/1870. Les actionnaires auront tous la même possibilité de participer à l’assemblée en ligne, quel que soit leur emplacement géographique.

La circulaire de sollicitation de procurations de la direction, l’avis de convocation, un formulaire d’instructions de vote pour les actionnaires non-inscrits et un formulaire de procuration pour les actionnaires inscrits sont disponibles sur le site Web de la société à l’adresse www.makegoodfood.ca/en/investisseurs, sous le profil de la société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca ou sur le site Web de notification et d’accès de TSX Trust à l’adresse https://docs.tsxtrust.com/2344.

L’assemblée est une assemblée générale annuelle uniquement, comme décrit dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 26 janvier 2026, par opposition à l’« assemblée annuelle spéciale » mentionnée dans le formulaire de procuration et d’instructions de vote.

Dates clés

Les actionnaires inscrits doivent soumettre leurs procurations avant le 24 février 2026 à 10 h (heure normale de l’Est). Les procurations peuvent être soumises :

En ligne à l’adresse www.voteproxyonline.com

Par télécopieur au 416-595-9593

Par courrier à TSX Trust Company, 301-100 Adelaide Street West, Toronto, Ontario, M5H 4H1



Si vous êtes un actionnaire inscrit ou non-inscrit, vous pouvez demander une copie papier des documents relatifs à la procuration par téléphone à tout moment avant l’assemblée en composant le (+1) 866-600-5869 (en Amérique du Nord – sans frais) ou le (+1) 416-342-1091 (à l’extérieur de l’Amérique du Nord – avec frais).

Les copies papier des documents relatifs à la procuration doivent être demandées dès que possible, au plus tard le 24 février 2026, afin de laisser aux actionnaires suffisamment de temps pour recevoir et examiner les documents relatifs à la procuration et renvoyer le formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de vote au plus tard 48 heures (à l’exclusion des samedis, dimanches et jours fériés au Québec) avant l’heure fixée pour l’assemblée ou tout ajournement ou report de celle-ci.

