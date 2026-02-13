Orrön Energy erhåller 1,6 MEUR från en tidigare meddelad portföljförsäljning

Orrön Energy AB (“Orrön Energy” eller ”bolaget”) meddelar att tillträde har skett och en milstolpe har uppnåtts för ett av de tre solenergiprojekten som ingår i den portföljförsäljning som meddelades i december 2025. Detta har resulterat i betalningar om totalt 1,6 MEUR.

Projektet utvecklas med en förväntad installerad kapacitet om 93 MW och ingår i det avtal som ingåtts om att sälja en portfölj bestående av tre Agri-PV-projekt i Tyskland med en sammanlagd kapacitet om 234 MW, som meddelades i december 2025. Tillträde för det första projektet skedde i början av 2026. Kort därefter uppnåddes den första projektmilstolpen genom ett positivt kommunalt beslut, vilket tillsammans resulterade i betalningar om totalt 1,6 MEUR, motsvarande 30 procent av köpeskillingen för detta projekt.

Den totala köpeskillingen för portföljförsäljningen om 234 MW uppgår till upp till 14 MEUR och villkoras av att projektmilstolpar uppnås fram till dess att projekten är byggklara, och inkluderar ersättning för utvecklingskostnader. Enligt den milstolpsbaserade betalningsstrukturen utfaller 40 procent av de villkorade köpeskillingarna när projekten har uppnått tillståndsfasen, och resterande 60 procent när projekten är byggklara.

De två återstående projekten som ingår i portföljförsäljningen vidareutvecklas för att uppfylla tillträdesvillkoren, vilka omfattar indikation på elnätsanslutningar och säkrad marktillgång. Projekten förväntas att uppnå tillståndsfasen under 2026 och bli byggklara under 2027, förutsatt att gynnsamma tillståndsbeslut erhålls och att tillgång till elnät kan reserveras. Orrön Energy kommer att fortsätta utveckla projekten fram tills att de är byggklara.

Orrön Energy är ett oberoende publikt bolag (Nasdaq Stockholm: “ORRON”) inom förnybar energi och en del av Lundin Group of Companies. Orrön Energys kärnportfölj består av högkvalitativa, kassaflödesgenererande tillgångar i Norden samt egenutvecklade tillväxtprojekt i Norden, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Med betydande kapacitet att finansiera ytterligare tillväxt, starkt stöd från en större aktieägare, samt en bolagsledning och styrelse med bevisad förmåga att investera i, leda och växa framgångsrika bolag, är Orrön Energy i en unik position att skapa aktieägarvärde genom energiomställningen.

