Sampo Oyj, johdon liiketoimet, 13.2.2026 klo 14.30
Sampo Oyj: Johdon liiketoimet (Mäkinen)
Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3) on vastaanottanut seuraavan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukaisen ilmoituksen.
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Antti Mäkinen
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Sampo Oyj
LEI: 743700UF3RL386WIDA22
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 142894/4/6
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-02-12
Kauppapaikka: XNOR
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000552500
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 5 000 Yksikköhinta: 8,976 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 5 000 Keskihinta: 8,976 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-02-12
Kauppapaikka: CEUX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000552500
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 132 Yksikköhinta: 8,976 EUR
(2): Volyymi: 6 008 Yksikköhinta: 8,976 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):
Volyymi: 6 140 Keskihinta: 8,976 EUR
____________________________________________
Kaikki yllä ilmoitetut hankinnat ovat yhteensä 11 140 osaketta.
SAMPO OYJ
Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com