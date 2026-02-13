Les Vêtements de Sport Gildan annonce la date de publication de ses résultats financiers du quatrième trimestre de 2025

MONTREAL, 13 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) annoncera ses résultats du quatrième trimestre de 2025, le jeudi 26 février, 2026. Un communiqué de presse sera émis avant l’ouverture des marchés et une conférence téléphonique aura lieu le jour même à 8 h 30 HE, pour discuter des résultats de la Société.

Glenn J. Chamandy, président et chef de la direction de Gildan, Chuck Ward, vice-président exécutif, chef des affaires commerciales, Luca Barile, vice-président exécutif, chef de la direction financière, et Jessy Hayem, vice-présidente principale, cheffe des relations avec les investisseurs et des communications mondiales, participeront à cet appel destiné aux analystes financiers et aux investisseurs institutionnels.

Pour accéder à la conférence téléphonique, composez sans frais le (800) 715-9871 (Canada et États-Unis) ou le (646) 307-1963 (international), suivi du code 4861743#. Une retransmission sera disponible pendant 7 jours à compter de 12 h 30 HE, en composant sans frais le (800) 770-2030 (Canada et États-Unis) ou le (609) 800-9909 (international), suivi du même code. Une webdiffusion audio en direct, ainsi qu’une rediffusion de la conférence téléphonique seront disponibles sur le site Web corporatif de Gildan au lien suivant : Gildan T4 2025 webdiffusion audio.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie. La Société commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, Hanes®, Comfort Colors®, American Apparel®, ALLPRO™, GOLDTOE®, Peds®, Bali®, Playtex®, Maidenform®, Bonds®, et sous la marque Champion®, en vertu d’un contrat de licence exclusif pour le maché des vêtements imprimés.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et en Asie. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme ESG intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière d’ESG sont disponibles au gildancorp.com/fr.

Relations avec les investisseurs :

Jessy Hayem, CFA

Vice-présidente principale, cheffe des relations avec

les investisseurs et des communications mondiales

(514) 744-8511

jhayem@gildan.com Relations avec les médias :

Jonathan Binder

Directeur, communications corporatives

(336) 519-6330

communications@gildan.com



