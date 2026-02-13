Yanik Guillemette annonce une intégration majeure d’Accolad pour automatiser les paiements de référence et les primes commerciales

MONTRÉAL, 13 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Yanik Guillemette, entrepreneur technologique et Président du Comité consultatif externe en technologies et innovation d’Accolad, annonce aujourd’hui le déploiement d’une nouvelle infrastructure d’automatisation permettant aux entreprises canadiennes de gérer instantanément les paiements de référence, les incitatifs de vente et les primes clients grâce à un catalogue numérique élargi de cartes-cadeaux.

Cette évolution marque une étape importante pour Accolad, dont la plateforme permet désormais l’accès à plus de 200 cartes-cadeaux numériques internationales, incluant notamment Amazon, Walmart, Esso, Boston Pizza et IKEA, tout en mettant de l’avant un écosystème local regroupant plus de 70 entreprises reconnues au Québec.

Parmi celles-ci figurent notamment Lambert, Mia Bijoux, La Cordée, Strøm Spa Nordique, St-Hubert et plusieurs autres marques québécoises, permettant aux organisations de privilégier à la fois la simplicité opérationnelle et l’achat local.

Automatiser ce qui était encore manuel

Historiquement, la gestion des programmes de référence et des primes commerciales reposait sur des processus fragmentés : virements manuels, cartes physiques, suivis administratifs lourds et délais importants.

La nouvelle intégration d’Accolad vise à éliminer ces frictions.

« Les entreprises veulent récompenser rapidement — que ce soit un client qui réfère, un vendeur qui dépasse ses objectifs ou un partenaire qui conclut une transaction. Jusqu’à maintenant, ces paiements étaient étonnamment complexes à gérer. Nous avons voulu les rendre aussi simples qu’un envoi de courriel », explique Yanik Guillemette.

La plateforme permet désormais :

L’envoi automatisé de paiements de référence;

La gestion de concours et challenge de ventes;

La distribution de primes commerciales numériques;

L’émission rapide de compensations ou avantages promotionnels;

L’intégration de récompenses dans des parcours clients automatisés.



Une adoption croissante dans les secteurs du voyage et de l’assurance

Accolad observe une adoption accélérée auprès d’industries où les incitatifs financiers jouent un rôle stratégique, notamment :

Les tours opérateurs et voyagistes;

Les assureurs;

Les courtiers en assurance;

Les réseaux de partenaires commerciaux.

Ces organisations utilisent désormais la plateforme pour remettre des primes numériques à leurs clients ou partenaires, simplifiant considérablement la conformité administrative et la gestion comptable.

« Dans plusieurs secteurs, remettre une prime ou une récompense demeure étonnamment compliqué. Notre objectif est de transformer ces paiements en un processus instantané, traçable et entièrement automatisé », ajoute Guillemette.

Soutenir l’économie locale dans un environnement numérique

Au-delà de l’automatisation, Accolad mise également sur une approche hybride combinant grandes marques internationales et commerçants locaux.

Selon l’entreprise, cette stratégie permet aux organisations d’offrir des récompenses pertinentes tout en favorisant les entreprises québécoises, un facteur de plus en plus recherché par les employeurs et partenaires corporatifs.

Une infrastructure pensée pour l’économie relationnelle

Cette nouvelle intégration s’inscrit dans une tendance plus large : la montée de l’économie relationnelle, où la croissance repose autant sur les recommandations, les partenariats et la fidélisation que sur l’acquisition traditionnelle.

Accolad positionne ainsi sa technologie comme une couche d’infrastructure invisible permettant d’automatiser les micro-paiements incitatifs à grande échelle.

« Les programmes de référence et les incitatifs commerciaux deviennent un levier majeur de croissance. Notre rôle est de retirer toute la complexité opérationnelle afin que les entreprises puissent se concentrer sur leurs relations clients et partenaires », conclut Yanik Guillemette.

À propos d’Accolad

Accolad est une plateforme technologique canadienne spécialisée dans l’automatisation des programmes de reconnaissance, des récompenses numériques et des incitatifs commerciaux. La solution permet aux organisations de gérer l’envoi sécurisé de récompenses et paiements numériques à grande échelle grâce à un catalogue étendu de marques locales et internationales.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9d8c425a-105f-46d4-9ad0-6058aa700c90